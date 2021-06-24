Большая музыка в русской глубинке

Марина ЛЕПИНА, корреспондент РОСМИПРЕСС, специально для «Культуры»

Уже седьмой раз Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова проходит в Ельце, и не случайно: это родина композитора Тихона Николаевича Хренникова. Как не раз говорил сам Хренников, город подарил ему любовь к музыке и стал судьбоносным: «Это самое святое место на земле». Звон колоколов, который Хренников слышал с детства, зародил в нем тягу к музыке, привнес мелодичность в его произведения. В доме Хренниковых вообще постоянно была слышна музыка. Его мама часто пела оперные партии. Одной из первых книг, которую прочитал Тихон Хренников, была биография Вольфганга Амадея Моцарта. В 6 лет мальчик решил, что тоже станет композитором, как Моцарт, — дал себе зарок. Сестра Тихона, поняв, что у брата есть музыкальные способности, купила ему рояль. Уже в 13 лет Тихон Хренников сочинил свое первое произведение — этюд для фортепиано. В 15 лет юноша поехал к Михаилу Гнесину, чтобы показать свои первые опыты, и тот высоко оценил талант Тихона Хренникова. Будущий композитор поступил в музыкальный техникум в Москве — ныне Музыкальное училище имени Гнесиных, так началась его музыкальная жизнь и карьера. Мечта мальчика сбылась. Много позже, в 2003 году, Тихон Хренников получил престижную премию ЮНЕСКО, медаль Моцарта, которая вручается за выдающийся вклад в мировую культуру.

Город Елец Липецкой области, подаривший миру столь выдающийся музыкальный талант, с неизменным радушием встречал и в этот раз участников и зрителей фестиваля. Стоит отметить, что мероприятие обрело второе дыхание: здесь выступали настоящие корифеи музыкальной сцены. Организаторы фестиваля — Управление культуры и туризма Липецкой области совместно с администрацией Ельца — планируют с помощью этого события привлекать в Елец с каждым годом все больше зрителей да и в целом туристов. «Традицию проведения таких масштабных фестивалей на день рождения Тихона Хренникова мы будем продолжать, делать их все более красочными, яркими, насыщенными», — подчеркивает глава городского округа города Елец Евгений Боровских.

Музыкальное действо превратилось в настоящий калейдоскоп событий и впечатлений. Публика ежедневно погружалась в самые разные музыкальные жанры: зрители услышали произведения классической и народной музыки, джаз, лицезрели музыкальные театральные постановки, спектакль, мюзикл. Финалом фестиваля, который проходил с 10 по 20 июня, стала опера, действо которой развернулось на берегу реки Большая Сосна, на которой стоит Елец.

Хедлайнерами фестиваля стали Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, победительница первого сезона проекта «Голос», финалистка Международного музыкального конкурса Eurovision Дина Гарипова, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, Фортепианное шоу BEL SUONO (Москва), Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Государственный ансамбль танца «Казаки России», Джазовый ансамбль «Мелодия» имени Г. Гараняна и певица Мариам Мерабова. Ну а на улицах и площадях города развернулись театрализованные представления, музыкальные мастер-классы и конкурсы.

Открыл Фестиваль Юрий Башмет с ансамблем «Солисты Москвы». «Мне посчастливилось быть знакомым с Тихоном Николаевичем Хренниковым, — рассказал журналистам Юрий Башмет. — Я считаю, что он недооценен до сих пор». Башмет поделился своими воспоминаниями о российском композиторе: «К сожалению, он ничего не написал для моего инструмента, хотя обещал это сделать, когда мы последний раз были вместе в Кремле. Он уже был в преклонном возрасте. Я его спросил: «Ну когда же, Тихон Николаевич?» И он мне ответил: «Вот сейчас приеду домой и сяду сочинять». Это была наша, к сожалению, последняя встреча». По мнению Юрия Башмета, музыкальная сфера много потеряла с уходом Хренникова: «Когда его не стало, его музыка довольно надолго исчезла, перестали его исполнять». Однако затем пережила настоящее возрождение, заметил Башмет, ведь она столь жизнеутверждающа! «Если музыка Шостаковича философско-трагичная, то у Хренникова она позитивная, он и в жизни был такой — веселый, с юмором. Для меня много значит это событие — я рад, что приехал на фестиваль. Вспоминаются многие наши разговоры, встречи с Хренниковым. Это часть моей жизни. Я обязан здесь выступить, и не один раз», — отметил Юрий Башмет.

Тихон Хренников всегда удивлял своей музыкальной разносторонностью. Это показал и джазовый день фестиваля. «На первый взгляд, люди, которые привержены академической традиции, могут сказать: ну при чем здесь Тихон Хренников? На самом деле Тихон Николаевич удивительный композитор, он принадлежал к тем мастерам, которые не делили музыку на серьезную и легкую», — заметила ведущая джазового вечера. Действительно, если взять песенные шлягеры Тихона Хренникова, то можно заметить, что он был настоящим рекордсменом по созданию удивительных запоминающихся мелодий. «Московские окна», «Колыбельная Светлане», «Что так сердце растревожено» — это мелодии, рожденные десятилетия назад, но они до сих пор восторгают слушателя своей яркостью, образностью, душевностью. «Тихон Николаевич, несомненно, был человеком, который, продолжая академическую традицию, всегда был устремлен в будущее. И конечно, он не мог пройти мимо такого явления ХХ века, как джазовая музыка. Эта особенность музыки Хренникова дала джазовым музыкантам превратить его произведения в настоящий джазовый стандарт», — такими комментариями сопровождались выступления джазовых коллективов. Своими талантами публику порадовали коллектив лауреата всероссийских и международных фестивалей Липецкого джазового оркестра липецкого Дома музыки, отметившего в этом году 20 лет, ансамбль «Солисты VRN», эстрадно-джазовый ансамбль «Union-бенд» и, конечно, Джазовый ансамбль «Мелодия» имени Г. Гараняна под управлением Станислава Горшкова, солистка — Мариам Мерабова.

«Для нас огромная честь быть частью главного музыкального события года, — поделилась с корреспондентом «Культуры» Наталья Волкова, солистка Липецкого джазового оркестра. — С этим городом и с этим композитором у меня связано многое: я писала в магистратуре работу, посвященную Тихону Хренникову. Он жил этим городом и всегда мечтал, чтобы в Ельце было много музыки. И, по-моему, это осуществилось. И важно, что в эти дни здесь большой приток людей из разных городов. Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Белгород… всех не перечислить. Такие фестивали обогащают культурную жизнь города, области, оказывают большое влияние и на молодежь. Ну а что касается джаза, он всегда современен, при этом на него влияют все стили. На фестивале нас воспринимали с большим теплом».

Ярким завершением фестиваля стала опера «Легенда о граде Ельце». Это был настоящий подарок всем зрителям: действо разворачивалось прямо на берегу реки в естественных декорациях. Опера написана Александром Чайковским, учеником Тихона Хренникова, и основана на летописных сюжетах. «Ельцу дано по воле Бога щитом Москвы стать, непреодолимым для врага порогом...» По легенде, Тамерлану, дошедшему до Ельца и остановившемуся тут на постой перед броском на Москву, во сне явилась Богородица. Сон пророчил завоевателю гибель. Испугавшись, Тамерлан повернул свои войска обратно, отказавшись от идеи взятия Москвы. Публика словно погрузилась в ту эпоху: воины на скакунах бились с захватчиками за свою родную землю. Так Елец исторически стал судьбоносным и для Москвы, и для всей Руси, остановив тамерлановское войско. Финальное представление фестиваля было поистине грандиозным. Хор и актеры в исторических костюмах, на лошадях, ладьи на реке, проекция на виднеющийся на противоположном берегу собор Вознесения Господня — незабываемые впечатления увезли с собой зрители.

Елец чуть старше Москвы — первые упоминания о нем найдены в Никоновских летописях и датированы 1146 годом. Организаторы фестиваля подчеркивают, что сегодня русская провинция достойна внимания: здесь есть что увидеть, что беречь. В Ельце, например, более 200 исторических и культурных достопримечательностей. «Мы готовы встречать туриста. Такие события, как Фестиваль имени Хренникова, смогут запустить колесо успеха, чтобы турист ехал к нам. Развитие туризма является для нас одним из приоритетных направлений». Через два года, в 2013 году, к 110-летию со дня рождения Тихона Хренникова, Липецкая область и Елец планируют развернуть Всероссийский музыкальный фестиваль имени Хренникова на еще более масштабном уровне.

Фото: www.elets-adm.ru. На фото на анонсе Тихон Хренников. Автор фото — Семен Мишин-Моргенштерн.