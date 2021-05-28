Буря на Дворцовой: звезды мировой оперы в формате open air

Лейла ГУЧМАЗОВА, Санкт-Петербург

Сегодня, 28 мая, пройдет грандиозный гала «Классика на Дворцовой». Об этом событии в интервью «Культуре» рассказала режиссер действа Екатерина Галанова.

Как ни упрекай Санкт-Петербург в снобизме, устоять перед его обаянием невозможно. После прошлогоднего ухода в сетевой формат на самой красивой площади города в естественных декорациях Эрмитажа вновь проходит гала звезд мировой оперы «Классика на Дворцовой». Open air с живым оркестром и лучшими голосами мира поддерживают балетные театры и танц-команды, специально построенную сцену расцвечивают профи традиционной сценографии и уникумы 3D. Словом, все как всегда, но на порядок лучше. Как и почему — мы расспросили главного режиссера «Классики на Дворцовой», известного продюсера Екатерину Галанову.

— Когда вы захотели привить популярнейший в мире формат open air в наших широтах, скептики умилялись: вместо уютных европейских лужаек у нас много чего повидавшая брусчатка Дворцовой. Да и оперные звезды берегут голоса, а сырой петербургский климат к вокалу не располагает. Но…

— …но мы это сделали! Раз, другой и снова! Все желающие могут слушать лучшие голоса мира вживую и бесплатно в сердце Петербурга. Сегодня наш уникальный праздник стал сгустком лучших черт любимого города. В нем есть страсть к искусству и демократизм, глобальные амбиции и внимание к самым мелким деталям, почтение к традиции и новым технологиям — все сразу! Недаром проект ежегодно поддерживает Комитет по культуре Санкт-Петербурга, а жюри премии BeMa! признало его лучшим музыкальным событием. Ну и социальный резонанс уже солидный — статус Национального события России.

— В прошлый раз вы вынужденно ушли в интернет, но показались в Сети неожиданно лихо.

— Мы вообще уважаем сетевой формат, сняли много музыкального и хореографического контента. Когда «Классику на Дворцовой» пришлось снимать не на Дворцовой площади перед Эрмитажем, а в театре, все равно через оперные арии получился гимн великому городу. За час его аудитория в Сети перевалила за миллион, а в виде музыкального фильма проект набрал просмотров в разы больше.

— Чем удивляете в этом году?

— Вообще-то мы всегда собираем очень хороший состав, но сейчас он просто невероятный. Команда мечты! Вы знаете, в прошлом году получился фальстарт, то есть практически мы готовили программу два года. Сопрано Притти Йенде — южноафриканка со стремительной карьерой. За всю историю престижного Международного вокального конкурса имени Ганса Габора «Бельведер» (International Hans Gabor Belvedere Singing Competition) Притти стала первой его участницей, сумевшей взять сразу все первые призы. Годом позже она уже получила первую премию «Опералии» Пласидо Доминго. Сейчас она поет на лучших сценах мира Травиату, Лючию ди Ламмермур и других главных оперных героинь, а рецензенты наперебой хвалят ее вокал. Про голос другой звезды, Энджел Блю, пишут «летящий прямо к звездам». Кроме того, голос обладательницы титула «Мисс Голливуд» безупречен технически в ярком и подвижном верхнем регистре и легко перелетает от классического к современному звучанию. Ла Скала, Метрополитен-опера, Оперы Лос-Анджелеса и Сиэтла, Ковент-Гарден и многие другие оперные дома были счастливы ее принимать, теперь очередь Дворцовой. Третьей в созвездии прим будет Анна Горячёва, наша петербурженка, сделавшая европейскую карьеру после римской академии Санта-Чечилия.

— О, я слушала ее Кармен на «Арена ди Верона» — ее голоса хватало на громадный амфитеатр, а умение двигаться на сцене просто дивное.

— Потому что питерская девочка хотела быть и оперной певицей, и балериной сразу, но педагоги Санкт-Петербургской консерватории победили, а дальше она строила карьеру сама. Все три певицы — невероятные красавицы с разными голосами. Все поют в лучших оперных домах и легки на подъем. И все невероятно позитивны!

— Ну, с мужской командой вы тем более справляетесь на отлично.

— Тут и представлять никого особо не надо. Мальтиец Джозеф Каллея, один из наиболее известных теноров наших дней, постоянный гость Метрополитена, Ковент-Гардена и так далее, исполнитель роли легендарного Энрико Карузо в Голливуде и культурный посол Мальты. Тенор Чарльз Кастроново — звезда поколения, лучший на International Opera Awards 2019. Он умудряется сочетать профессионализм оперного героя с харизмой рок-звезды. Хотите цитату? «При всей белькантовой аккуратности и деликатной игривости своих партий, ни доли форсирования и ни грамма сахарного сиропа». Сейчас он впервые выступит на главном open air в честь Дня основания Петербурга. Третий — хорошо нам известный бас-баритон мировая звезда Эрвин Шротт. Свести их в одном концерте — большая честь для любого театра, для любого гала. И все красавцы и оптимисты как на подбор, очень творческие и подвижные люди

— Они легко сошлись с оркестром?

— Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии — отличные профессионалы, а под водительством Дениса Власенко они прекрасно понимают друг друга. Маэстро сводит в концерт также Молодежный хор «СоГласие». Артистов Санкт-Петербургского академического театра имени Леонида Якобсона. А еще Московский мюзик-холл, театр «Тодес», клуб «Дуэт» из Перми и формейшн «Вера» из Тюмени — пять хореографических коллективов. У одних в крови балет, у других — стрит-данс и хип-хоп.

— Звучит неожиданно в сочетании, но по прошлым гала знаю, что все они парадоксально выглядят единым целым.

— Благодаря еще и общему художественному решению. У нас потрясающие костюмы Татьяны Ногиновой, много необыкновенных масок — хотим прийти совсем к фантасмагории, чуть не к фэнтези, и идем. А еще мы расширили круг художников, и теперь в нем есть и живописцы, интегрируем картину в 3D-графику. Какими трудами они приходили на репетициях к общему знаменателю, только небу известно. И моей команде мечты, менеджерам, технической команде. Все трудились круглосуточно, с полной отдачей. Но гала вознаградит за все нервы и все труды. В сочетании с суперсовременной сценографией зрелище получится неожиданным, нестандартным, просто грандиозным.

— Кажется, вы должны падать от усталости, а будто светитесь…

— Есть ощущение праздника. Все в приподнятом настроении, по-хорошему взвинчены. Очень сложно громадному проекту дать тонкую детальную настройку, но нам, похоже, удалось. Есть взаимопонимание. И есть ощущение очень всем нужного дела.

— На Дворцовую можно пройти по регистрации в интернете, но понятно, что всех желающих она просто не уместит, верно?

— Мы соблюдаем постпандемийные правила. Дворцовая вместит не всех желающих, но еще целый год можно будет пересматривать любимые номера в видеосервисе Wink от «Ростелеком». Мы любим этот проект, любим наш город. И мы очень хотим, чтобы сделанный ради него праздник принес радость.