Об этом на торжественной церемонии в Театре имени Пушкина сообщила член жюри, актриса Виктория Исако...
Голливудский актер поделился мыслями в интервью KP.RU.
Выставка дополнена виртуальной реальностью, рассказали организаторы ТАСС.
Об этом врио главы региона Артем Здунов сообщил ТАСС в пятницу.
Об этом рассказал в пятницу журналистам министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Программа открывается в городе в пятницу, сообщает ТАСС.
Свое мнение ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой высказал журналистам во время мара...
Об этом сообщает Минкультуры России.
Смотр пройдет с 27 мая по 18 июля 2021 года, сообщили в Мариинском театре.
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.
Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Известный под псевдонимом BadComedian видеоблогер ответил на вопросы издания News.ru.
Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»
Актриса раскритиковала решение украинского президента в своем Instagram.
Это следует из данных портала Eurovisionworld.com.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
Артист скончался на съемках в Грузии, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта Казахст...
Реставрационные работы пройдут до 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства области.
О смерти художника сообщила его дочь Айдан Салахова в разговоре с агентством ТАСС.
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