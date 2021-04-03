«Какой-то нехороший человек испортил слово «шансон»: в апреле пройдут два фестиваля бардовской песни

Денис БОЧАРОВ

Концертная жизнь России постепенно возвращается в привычное русло. В частности, в апреле состоятся два знаковых для поклонников бардовской культуры мероприятия.

3 и 4 апреля в культурном центре «Эльдар» проходит Грушинский фестиваль. Впервые он состоится не в формате open air. Впрочем, по словам Олега Митяева, идейного вдохновителя действа и одного из главных хранителей традиций авторской песни, это не отменяет традиционной летней площадки в Самаре. Что ж, надеемся, что так оно и будет. На московской сцене, кроме самого Олега Григорьевича, выступят и другие корифеи жанра: Вадим Егоров, Леонид Сергеев, Галина Хомчик, Раиса Нур, Наталья Кучер...

Помимо этого, 28 апреля в Московском международном Доме музыки, в Светлановском зале пройдет очередной праздник песни и поэзии «Крепитесь, люди! Скоро лето!». Первый состоялся в 2014 году в «Крокус Сити Холле» и сразу же показал свою востребованность у любителей и ценителей хороших стихов, исполняемых, в том числе, как песни. По горячим следам этого мероприятия энтузиастами было принято решение проводить фестиваль регулярно.

Всех участников (а среди прочих это группы «Калина фолк», «Ромарио», «Мезозой», Марина Есипенко, Ирина Богушевская, Ирина Сурина, Галина и Алексей Хомчик, Тамара Сидорова, Лариса Брохман, Роман Ланкин, Павел Пиковский, Петр Карягин, Юрий Визбор-младший и многие другие) объединяет простота «песен о главном». Современный формат фестивалю придает стилевое разнообразие композиций на пересечении жанров авторской песни, рок-музыки и этно-джаза.

«Культура» попросила поделиться своими мыслями об общем состоянии бардовской культуры одних из главных фигурантов мероприятий – Олега Митяева и Галину Хомчик.

Олег Митяев:

-- Считаю, что Грушинский фестиваль должен проходить во всех городах страны. Потому что это патриотическое воспитание. Валерий Грушин пожертвовал своей жизнью, спасая детей, и память об этом, благодаря фестивалю, жива более полувека и должна жить дальше.

Если же говорить об авторской песне в целом, мне кажется, что здесь все идет от слова. Ибо лирика бессмертна, другое дело, что она, на мой взгляд, несколько изменила свой внешний вид. Мы всегда предполагали, что то, чем мы занимаемся, можно обобщить термином «шансон» – тихая высокая эстрада. Но какой-то нехороший человек испортил это слово, появился так называемый русский шансон – и теперь данное понятие, некогда казавшееся нам высоким, имеет совсем иное значение.

Главный, базовый посыл, который несет в себе авторская песня, заключается в гармоничном сочетании хорошей музыки с настоящей поэзией. К этому и надо стремиться. А это не так уж сложно: достаточно просто любить музыку и грамотное поэтическое слово. Впрочем, с другой стороны, не такая уж это и простая задача. Ведь надо выращивать собственный интеллект, а он, увы, в нашем обществе падает. Возможно, именно этим и объясняется нынешнее, в целом равнодушное отношение к авторской песне.

Обогатиться – да что там обогатиться – попросту заработать на хорошей поэзии сегодня невозможно. Поэтому мы делаем все ради собственного удовольствия, а если кто имеет желание прийти и погреться у нашего костра, мы будем этому очень рады. Недавно мы, кстати, встречались с руководством Самарской области, они настроены по-боевому, готовы выделить средства на летний Грушинский фестиваль – ждем только результатов пандемии, надеемся все будет хорошо.

Галина Хомчик:

-- Мне кажется, что за плачевное состояние авторской песни в нашем обществе большую долю ответственности несут средства массовой информации. Ибо насаждение поп-культуры и выхолащивание того, что заставляет думать, с течением времени дает неутешительные результаты. На экранах практически отсутствует хороший русский язык.

Для федеральных каналов авторская песня давно уже «не формат». Это, к сожалению, объяснимо. Все это насаждение попсы упало на благодатную почву. Темп жизни настолько изменился по сравнению с 1960-ми (телевидение, радио, не говоря уже об интернете), что времени для того, чтобы просто сесть, подумать, вникнуть в хорошую поэзию и те светлые образы, которые она несет, просто не остается.

Нехватка времени привела к тому, что людям приходится, простите за выражение, хавать то, что насаждают, не вдумываясь в то, что именно. Кадры меняются с калейдоскопической быстротой, соцсети, лайки и прочее заполнили наше существование. Поэтому когда молодежь видит бардов, сидящих у костра с гитарами, они недоумевают: а зачем нам это надо, если куда важнее зацепиться за этот темп, поспеть, не опоздать…

Но, слава Богу, есть люди, которые до сих пор ценят авторскую песню, приятную мелодию, на которую нанизана внятная, вдумчивая лирика. Для них, прежде всего, и проводятся мероприятия, которые запланированы на апрель.