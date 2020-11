McCartney: попытка номер три

Денис БОЧАРОВ









На первые числа декабря анонсирован релиз нового альбома Пола Маккартни, названного просто и по-деловому: «McCartney III» Для начала обратимся к истории. Точнее, оперируя сугубо технико-филофоническими терминами, отмотаем пленку ровно на полвека назад. Именно тогда, в 1970 году, свет увидел альбом под названием «McCartney». В свое время много было орудий сломано вокруг этого диска: как известно, Джон, Джордж и Ринго намекали Полу повременить с выпуском пластинки, дабы не саботировать релиз последнего (как в итоге оказалось) битловского альбома «Let It Be». Маккартни не внял просьбам коллег, сольник выпустил, чем вбил последний прощальный гвоздь в летопись величайшей группы планеты.



Прошло еще десять лет. За это время Пол успел собрать и распустить группу The Wings, с которой добился славы и признания если не масштаба и уровня The Beatles, то примерно сопоставимой — по крайней мере, в сугубо коммерческом отношении. Не секрет, что из всех битлов Маккартни сделал самую внушительную и впечатляющую карьеру как сольный исполнитель. Да и вообще, сэр Пол, пожалуй, наиболее плодовитый поп-артист в истории рок-н-ролла: даже самый убежденный и продвинутый фанат этого музыканта едва ли может похвастать тем, что имеет в личной коллекции все его записи — это просто нереально. Битл №2 (давайте условно называть его так) состряпал многим более тысячи произведений разного толка — от привычных эстрадных мотивчиков до экспериментов в области классической музыки.



Так вот, расставшись с «Крыльями» в конце семидесятых, Пол решил вновь расправить собственные крылья и отправиться в очередной сольный вояж. И первым шагом на данном поприще стал выпуск альбома «McCartney II», датируемый 1980 годом. Дальнейшее известно. За последние сорок лет маэстро записал уйму материала, предпринял немыслимое количество мировых турне (в ходе которых дважды побывал в Москве, один раз в Санкт-Петербурге, а также выступил с концертом в Киеве). И вот незаметно наступил 2020-й — год, который, несомненно, войдет в историю как один из самых непростых, неоднозначных, да попросту грустных, что греха таить.



Но Пол не был бы Полом, если бы не использовал период вынужденного карантина себе во благо: таким образом появился альбом «McCartney III», который мы скоро сможем оценить. Вот что сэр, в связи с предстоящим релизом, поведал одному из британских изданий: «Все это не было запланировано. В начале режима самоизоляции я пошел в студию, чтобы сделать пару музыкальных фрагментов для мультфильма. Отправил работу режиссеру, а потом подумал: «А ведь это неплохой способ провести локдаун». И в итоге стал доводить до ума кое-какие песни. Причем вышло так, что в тот период я жил с семьей моей дочери Мэри. Мне очень повезло, что я мог сочетать работу, создание музыки и общение с четырьмя внуками».



Так почему же новый альбом Пола называется «McCartney III», с учетом того, что за время головокружительной сольной карьеры артист принял участие в немыслимом количестве проектов, выпустив тучу альбомов, в которых бренд McCartney так или иначе фигурирует? Все дело в том, что во всех этих дисках (как в дебютнике 1970-го, в «последыше» 1980-го, так и в предстоящем альбоме) Полли сам себе жнец, кузнец и на дуде игрец: то есть играет на всех инструментах, отвечает за все вокальные партии, сам все продюсирует и решает массу организационных вопросов, связанных с релизом проекта.

Пол, в частности, отмечает, что во всех трех случаях общей чертой являлось то, что у него, как по мановению волшебной палочки (хотя распад The Beatles едва ли можно считать Божьим Провидением), появлялось много свободного времени: и после битловской ругани в 1970-м, и после распада Wings десятью годами позднее, и сейчас, во время пандемии и сопутствующих ей ограничительных мер. В таких ситуациях Маккартни постоянно старается сочинять и записывать, да и вообще ему претит сидеть дома спустя рукава, ничем не занимаясь.



Полу, как одному из самых активных поп-рок-музыкантов, постоянно прочат конец карьеры. На что Маккартни с неизменной иронией реагирует: «Все, что я делаю, почему-то принято считать моей последней работой. Например, когда мне стукнул полтинник, все возопили: «Это его последний тур, последний альбом». В ответ я подумал: «Да неужели? Я, например, так не считаю». Но слухи — это естественная составляющая нашей жизни, куда от них деться? Вспомните, когда The Beatles записывали «Abbey Road», я вообще был мертв… (В конце 1960-х активно муссировались инсинуации, что Пола Маккартни нет в живых, а вместо него в «Битлз» играет некто Билли Шиэрз. — «Культура».) Меня постоянно спрашивают, не устал ли я от туров после стольких лет непрерывных гастролей, не надоело ли мне. А я отвечаю: «Ни в коем случае». Мне до сих пор приносит большое удовольствие то, что я делаю. Понимаю, это звучит как клише в духе «мне очень повезло», но ведь это правда»...



Под занавес немного статистических выкладок. Альбом был записан в начале года в собственной студии сэра Пола в графстве Суссекс, что расположено в Юго-Восточной части Англии. Дизайн обложки диска оформлен американским поп-арт-художником Эдом Рушеем, с которым Маккартни связывают давнишние творческие отношения. «McCartney III» поступит в продажу в нескольких форматах: на виниловой пластинке, компакт-диске, а также будет доступен на различных онлайн-порталах. Что ж, будем надеяться, что новый релиз самого (без всяких преувеличений и ненужных комплиментов) заслуженного поп-артиста современности не разочарует.