Волшебник из Uriah Heep

Денис БОЧАРОВ









На 76-м году жизни этот мир покинул Кен Хенсли. Один из тех, кого можно без всякой приличествующей случаю «натяжки» назвать настоящим рок-идолом. Излишне говорить о том, как сильно любят в России группу Uriah Heep. Восхищение перед этим британским коллективом в свое время достигло таких пределов, что его альбом был официально издан на фирме «Мелодия» еще в начале 1980-х. Правда, без сопроводительных аннотаций и лишенный оригинального оформления. Но это не столь важно. Главное, как всегда, не внешняя составляющая, а внутреннее содержание — то есть музыка.



Сегодня этим словом часто называют все что угодно: ритм, чес, драйв, читка, визуальное сопровождение, порой не имеющее ничего общего с тем, о чем, собственно, идет речь в композиции. Но музыка — это, как ни крути, нечто такое, что согревает душу, наполняет сердце, обогащает мозг. Пафосно сказано? А вот и нет. Просто постарайтесь напеть некий мотив, и все сразу встанет на свои места.



Так вот, дело в том, что у российского слушателя к мотиву, мелодии, влекущей за собой аудиочувственность, если угодно, свои требования. Мы любим именно такую музыку, которой хочется подпевать. Uriah Heep в этом смысле всегда стоял особняком. Все более-менее продвинутые меломаны предперестроечного времени представить себе не могли начало своего рабочего дня без July Morning. Затем в пылу забот их поддерживала — и поддерживает — мысль о том, что все это, в сущности, Easy Living. А вечером, придя домой, они отбрасывали всю рутинность нахлынувших забот и погружались в фантазию. Точнее — Return to Fantasy.



Все эти восхитительные композиции (и десятки других) подарил нам человек по имени Кеннет Уильям Дэвид Хенсли, более известный всему миру просто как Кен Хенсли, один из основателей группы Uriah Heep. Которого, увы, с нами больше нет. Он скоропостижно скончался по причине, пока еще окончательно не установленной. Говорят о пресловутом коронавирусе, о саркоме... да какая, в сущности, разница — суть в том, что отныне мы недополучим многих ярчайших мелодий, коими маэстро Кен в свое время сыпал как из рога изобилия. Ведь всю славу одной из любимейших на всем постсоветском пространстве западных рок-групп создал именно он: лучшие альбомы «Хипов» (Look at Yourself, Demons and Wizards, The Magician's Birthday, Sweet Freedom и ряд других) — на 90 процентов его заслуга.



Этому обязан и сам факт длительного существования группы Uriah Heep, по сей день с более или менее надежным успехом бороздящей просторы нашей планеты — прежде всего восточноевропейской ее части (ибо, повторимся, нигде не любят Uriah Heep так, как у нас). UH давно бы уже не было, если бы не песни. Песни Кена. Помимо вышеупомянутых, это также The Park, Sunrise, Blind Еye, Rain, Stealin', Wonderworld...



Продолжать можно долго. Мы лишились еще одного волшебника. Волшебника, создающего мелодии. Не пустышки, а именно те мелодии, которые остаются с нами навсегда... Наверное, в далеком 1973 году (когда Uriah Heep были на пике популярности) Кен, создавая свой шедевр про волшебников, колдунов, заклинателей и прочих непростых парней и дев (альбом The Magician's Birthday. — «Культура»), едва ли предвидел, насколько его наследие будет востребовано и любимо. Не знал, что сам становится одним из них.





