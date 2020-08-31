В Питере выбрали юных вокалистов: подвели итоги конкурса, учрежденного Еленой Образцовой

Александр МАТУСЕВИЧ









VIII Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой завершился в Северной столице 27 августа

Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой входит в «семейство» конкурсов, основанных в конце 1990-х – начале 2000-х годов великой русской певицей. Сегодня его организацию и проведение на высоком профессиональном уровне обеспечивают фонд Елены Образцовой (директор Наталья Игнатенко) и петербургский Культурный центр Елены Образцовой (директор Ирина Чернова). Финансово достойно провести форум помог Фонд президентских грантов.



Конкурс проводился в непростых условиях. Из-за пандемии прослушивания в Государственной академической капелле проходили без публики, иностранных участников международное жюри оценивало дистанционно – посредством онлайн просмотров. Тем не менее, почти сотня юных певцов из десятка стран приняла участие в соревновании, и жюри, в которое входили такие известные музыканты как Маквала Касрашвили, Рузанна Лисициан, Лариса Курдюмова, Мария Людько, Фабио Мастранджело и Ханс-Иоахим Фрай, назвало лучших.



Словно компенсируя непростые коронавирусные реалии «смотр вокальных рядов» юных оказался исключительно творчески интересным, гармоничным и профессиональным. Учащиеся, их педагоги и родители учли ошибки прежних конкурсов: в 2020-м году дети в каждой возрастной категории (а их у конкурса три) пели посильный репертуар, не надрывались на недоступных им сверхвысоких нотах, не вводили в конфуз немногочисленных присутствовавших завываниями о несчастной любви и погубленной жизни (в прошлые конкурсы фальшивых эмоций хватало). Доминировали светлые, сердечные интонации, искренние чувства, а пение было одухотворенным и эмоционально подлинным.



Среди массы талантливых певцов были и настоящие феномены – дети с уникальными голосовыми данными и уже сформированными вокальными аппаратами, поющие ровно и чисто, умеющие пользоваться дыханием, строить фразу, нюансировать, давать достаточно звука для хотя акустически и благодатного, но весьма большого концертного зала, но при этом и не злоупотреблять звучностью, не кричать. Присутствовавшие на конкурсе отметили благородно ровное звуковедение десятилетнего петрозаводчанина Марата Дидина, яркую актерскую харизму петербуржца Владислава Климова и сочный тембр Аполлинарии Фроловой из Подмосковья.



Народная артистка Армении, профессор Гнесинской академии Рузанна Лисициан так прокомментировала «Культуре» свои впечатления от конкурсантов:



– Больше всего радует, что дети пели очень осмысленно. У кого-то голос более богатый, у кого-то менее, но было приятно смотреть им в глаза, был слышан и виден создаваемый ими образ, они ярко выражали то, о чем они поют. Это бывает, к сожалению, не часто. Обычно – либо хороший голос, но эмоции не умеет им выразить, либо – эмоций много, а голоса нет. А на этом конкурсе у многих был именно сочетание. На конкурсе было много музыкальных детей и много по-настоящему актерски одаренных. Например, бас Климов – мы были просто поражены его глубоким выражением образа (исполнял арию Мельника из оперы А.С.Даргомыжского "Русалка", - Культура). Не было наносного, показного, все шло из глубины души. Чисто вокально можно придраться еще практически ко всем: они еще маленькие, не вызрели, стилистически недостаточно подготовлены, произношение у многих не на высоте, причем не только на иностранных языках, но и на русском. Но при этом они чувствовали музыку, в глазах у них отражалась мысль.