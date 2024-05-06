Директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов: «Мы делаем 45 выставок в год»

Татьяна ФИЛИППОВА

В рамках VI Балтийского культурного форума прошло первое совместное заседание Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров России и Китайского комитета музеев и коллекций музыкальных инструментов.

Директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров Михаил Брызгалов рассказал «Культуре» об этой встрече, ставшей одним из первых официальных мероприятий перекрестных годов культуры России и Китая.

— Михаил Аркадьевич, как прошло знакомство представителей музыкальных музеев двух стран?

— Важно подчеркнуть то, что российская ассоциация была создана в 2009 году, а китайская — лет 5-6 назад, по образцу российской. В отличие от наших музейных коллекций, в китайских превалируют национальные музыкальные инструменты, с которыми китайская музыка неразрывно связана. Таких имен, как Глинка, Чайковский, Прокофьев, Рахманинов, Шостакович, в китайской музыке нет, поэтому все акценты — на истории древнего и современного Китая. Но все равно у них в коллекции есть не только музыкальные инструменты, но и музейные предметы, относящиеся к музыке разных народов. Ноты, записи и так далее.

Это была первая в истории встреча наших двух ассоциаций, и российская сторона, и китайская придавали этой встрече большое значение. В российской ассоциации больше сорока музеев, в китайской тридцать. Мы хотели бы, чтобы наши музеи познакомились, стали взаимодействовать между собой, делать выставки. Договорились, что следующую встречу в очном формате проведем осенью в рамках Санкт-Петербургского культурного форума. И еще одну — в Китае: в Ухани или в Шанхае, пока неизвестно, где именно, но у нас есть планы встречаться. Один из руководителей наших музеев рассказал, что во время заседания он получил четыре предложения от китайских музеев. Мы надеемся, что эта первая встреча станет отправной точкой для появления совместных проектов.

— За несколько дней до Балтийского культурного форума вы вернулись из Китая, где открыли выставку, посвященную Петру Ильичу Чайковскому. С какими из китайских музыкальных музеев вы сотрудничаете?

— Мы работаем с Мировым музеем музыки в Даляне, мы работаем с очень крупным музыкальным музеем, одним из крупнейших в Китае, — это Национальный музей в провинции Ляолинь. Мы, конечно, знаем и другие знаменитые китайские музеи, в том числе уникальную коллекцию в Пекинском национальном музее, там большой сектор музыкальных инструментов. Мы все давно знакомы, и сейчас по всем направлениям отношения активизируются. Будем надеяться на то, что у нас получится объединиться с нашими коллегами и вместе организовывать выставки.

— Как оценили китайские коллеги выставку «Шелк и бамбук», посвященную китайской музыкальной культуре, которую вы показываете в Российском национальном музее музыки?

— Мы немного волновались, когда представляли нашу выставку, подготовленную на основе материалов из музейной коллекции — в Музее музыки хранится более 250 китайских музыкальных инструментов и множество артефактов, связанных с историей культуры России и Китая, — и были очень рады, получив одобрение наших китайских коллег, которые сказали, что основные элементы национальной традиции, и философия древней китайской цивилизации, и рассказ о учении Конфуция, и система соизмерений, которая существует в китайской музыке, — все соблюдено.

— Какие выставки Музей музыки готовит в этом году?

— Недавно мы открыли выставку «Музыкальная эволюция: от камней до нейросети», это выставка-аттракцион, где мы в полуигровой форме рассказываем детям и взрослым про эволюцию музыки, от звуков, которые первобытный человек извлекал из камней, до музыки, которую создает компьютер. Человек, не являющийся композитором, может задать параметры музыки, и нейросеть соберет музыкальный фрагмент по его запросам.

Мы готовимся 1 июня открыть выставку, посвященную 220-летию Глинки, она называется «Гениальный дилетант», что, в общем-то, отражает образ Михаила Ивановича Глинки. Недавно мы открыли выставку «Борис Годунов. История, герои, версии», про историю произведения Модеста Петровича Мусоргского, в этом году исполняется 185 лет со дня его рождения.

Выставку «Царь сказки», посвященную Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, мы откроем в конце лета. И в ноябре откроется выставка к 90-летию Альфреда Шнитке. Это если говорить о юбилярах.

Юбилейные выставки будут представлены не только в России, но и в Русских домах за рубежом. Но помимо них, будут и другие — по нашему плану мы делаем 45 выставок в год, все они разные, и для детей, и для взрослых.

В этом году мы также представим выставку о джазе, она будет посвящена жизни и творчеству Георгия Гараняна. Все знают кинофильмы «Бриллиантовая рука» и «Покровские ворота», где звучит саксофон Гараняна.

— Что вы планируете показать в Китае после выставки «Планета Чайковский»?

— Китайские коллеги попросили нас представить выставку о Рахманинове. Широкая публика в Китае не так хорошо знает музыку Рахманинова, как Чайковского, поэтому здесь важен выбор темы. Может быть, мы сделаем не моновыставку, а собирательную, представляющую главные имена музыкальной России. Будем готовиться к открытию такой выставки в начале 2025 года.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН Москва.