Министерство культуры подвело итоги прошлого года

Татьяна ФИЛИППОВА

Ольга Любимова выступила на заседании коллегии Минкультуры России, поделилась итогами работы ведомства за 2023 год и рассказала о задачах на 2024-й. ‎

Свой доклад Ольга Любимова начала со слов благодарности сотрудникам учреждений культуры по всей стране и министрам культуры регионов. «Благодаря слаженной работе мы сделали многое. Сейчас нам очень важно не сбавлять темпы, продолжать помогать друг другу, делиться опытом, действовать четко и слаженно», — обратилась к коллегам министр.

По словам Ольги Любимовой, нацпроект «Культура» открыл принципиально новые возможности работы по всей стране. Его задача — децентрализовать культуру, сделать ее максимально доступной для всех. «Мы стали адресно закрывать потребности объектов культуры, — рассказала министр, — прежде всего в селах и малых городах».

В 2023 году благодаря нацпроекту было построено, реконструировано и капитально отремонтировано 271 сельское культурно-досуговое учреждение, 9 театров, 87 музеев, 15 ТЮЗов и театров кукол, 142 детских школы искусств и 5 центров культурного развития. Оснастили новым техническим оборудованием и музыкальными инструментами 52 театра и 373 детские школы и училища искусств, открыли 230 модельных библиотек, переоборудовали 94 кинозала. ‎ Поставили в регионы 85

передвижных многофункциональных культурных центров — автоклубов.

Еще одна очень важная для страны программа — «Пушкинская карта» — с 1 марта 2024 года работает по новым правилам. Требования к учреждениям культуры, которые хотят с ней работать, стали еще выше. За два года программа набрала обороты: количество молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, ставших обладателями «Пушкинской карты», уже превысило 10 миллионов. Только в 2023 году по этой программе было продано 28,5 миллионов билетов.

Следующий федеральный проект — «Придумано в России» — успешно реализуется уже два года. В 2023 году в рамках этого проекта в 27 регионах страны созданы 32 школы креативных индустрий. На их оснащение из федерального бюджета было выделено 1 миллиард 600 миллионов рублей. В каждой школе открыто не менее трех студий по основным направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D-графика.

‎На базе учреждений культуры создаются инклюзивные творческие лаборатории — люди с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать в них свой творческий потенциал. Сейчас в России работают 114 таких лабораторий.

В 2023 году были продолжены реставрационные работы на 200 объектах культурного наследия. В рамках госпрограммы «Развитие культуры» полностью завершены работы на 29 из них. Среди наиболее значимых — Свято-Успенский собор Тульского кремля, здание Консистории в Екатеринбурге, корпуса Выборгского замка. В ансамбле Новодевичьего монастыря в Москве отреставрировали 29 из 36 объектов, а также 7 из 11 иконостасов. ‎

Российское кино на подъеме: в 2023 году при финансовой поддержке Минкультуры запустили в производство 251 фильм. ‎В прокат вышло 207 российских фильмов, их посмотрели 91,4 миллиона человек, а кассовые сборы составили 28,1 млрд рублей. Дни российского кино прошли за рубежом, посетителями стали свыше 2,2 миллиона человек.

‎Центральным событием 2023 года стал Санкт-Петербургский форум объединенных культур.

Перейдя к планам на текущий, 2024 год, Ольга Любимова сообщила, что в рамках нацпроекта «Культура» планируется построить и капитально отремонтировать 346 домов культуры, поставить 67 автоклубов, переоборудовать по модельному стандарту 149 муниципальных библиотек, оснастить 353 детские школы искусств и училища новыми музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

В числе главных событий 2024 года – открытие масштабных выставочных пространств. В Музейном квартале в Туле откроются филиалы Политехнического музея, Музея имени Андрея Рублева и театрального музея имени Бахрушина. В Москве начнет работу музейно-театральный квартал «Бахрушинский», объединивший со зданием, построенным в 1896 году для Алексея Бахрушина (здесь находился его частный музей и здесь же жила его семья) ряд соседних домов. На Кадашевской набережной откроется новый музейный комплекс Третьяковской галереи площадью 35 тысяч кв. метров, где планируется разместить хранилища архивных документов, мастерские для реставрации масляной живописи, скульптуры и графики, конференц-залы и служебные помещения. В Самаре и Калининграде появятся филиалы Третьяковской галереи.

Самарский филиал откроется в здании фабрики-кухни, построенном в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Здание в плане представляет собой серп и молот — эмблему советского государства – и является не только шедевром эпохи конструктивизма, но и манифестом Страны Советов, обещавшей своим гражданам свободу от скучного быта.

Фотографии: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой.