Программа «Земский работник культуры» стартует в 2025 году

Татьяна ФИЛИППОВА

С ее помощью Министерство культуры планирует решить кадровый вопрос в сельских населенных пунктах и малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек.

По официальной статистике, сегодня в России более 90 тысяч учреждений культуры, 80 процентов из них — это региональные и муниципальные учреждения. В отрасли работает около 600 тысяч человек. При этом категорически не хватает людей, которые готовы работать в селах и малых городах, — то есть там, где они очень нужны.

«В селах Тюменской области сегодня действует 538 учреждений культурно-досугового типа, в том числе, передвижных. Многие из них нуждаются в культорганизаторах, библиотекарях, — подтверждает "Культуре" директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. — Детские школы искусств испытывают потребность в преподавателях по классу фортепиано, вокалу, хореографии…»

Культура вошла в список национальных приоритетов в 2019 году, и за прошедшее с этого момента время многие сельские клубы были отремонтированы и оснащены новым оборудованием, школы искусств получили новые музыкальные инструменты, библиотеки были модернизированы в соответствии с единым стандартом. Многое было сделано и для поддержки людей, работающих в этих организациях. В Тюменской области, например, работникам организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры полностью, на 100 процентов возмещают расходы на аренду жилья и оплату услуг ЖКХ. Льготу получают те, кто работает на селе, а также пенсионеры, прослужившие в учреждениях культуры не менее 10 лет. Проработавшие 5 лет поручают социальную выплату на приобретение жилья (реализуется на территории Тюмени и Тобольска), которая составляет: 400 тысяч рублей на работника и дополнительно по 100 тысяч рублей на каждого ребенка семье в возрасте до 23 лет, а на ребенка, являющегося инвалидом, независимо от возраста.

Программа «Земский работник культуры», разработанная Министерством культуры Российской Федерации, вводит стандарт социальной поддержки работников культуры в сельских населенных пунктах и малых городах с численностью жителей до 50 тысяч человек.

По замыслу авторов программы, 14 миллиардов рублей, которые будут выделены на ее реализацию в 2025 — 2030 годах, позволят трудоустроить в учреждения культуры около 10 000 специалистов, уменьшив дефицит рабочих кадров более чем на 60 процентов. При этом потребность в специалистах Дальневосточного федерального округа, Донбасса и Новороссии будет закрыта на 100 процентов.

Специалисты, которые переедут в населенные пункты Дальнего Востока, Донбасса и Новороссии, получат единовременную финансовую помощь в объеме 2 миллиона рублей, во всех остальных регионах поддержка будет вдвое меньше — 1 миллион рублей. Выплата предоставляется работнику культуры однократно и по решению получателя может пойти на приобретение жилья, транспортных средств или на иные нужды. Возрастные требования к участникам программы устанавливаются регионами самостоятельно.

Заключив договор о предоставлении единовременной выплаты, а также трудовой договор, специалист принимает обязательство проработать на этом месте 5 лет, а в противном случае возвратить субсидию в бюджет Российской Федерации — полностью или частично, в зависимости от количества отработанных лет. В регионах на разработанную федеральным министерством культуры программу возлагают большие надежды.

«Мы очень надеемся, что программа «Земский работник культуры» поможет нам и повысить престиж профессии, и заинтересовать молодых и креативных сотрудников для работы в селах, — ответила «Культуре» на просьбу оценить перспективы новшества министр культуры Самарской области Ирина Калягина. — Благоприятная среда в любом населенном пункте зависит, в том числе, и от того, насколько интересно можно провести время семьей, заняться творчеством. На сегодняшний день потребность Самарской области в специалистах, готовых работать на селе, составляет порядка 120 человек».

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер уверена, что материальная поддержка специалистов культурной сферы – важная часть социальной политики:

«Безусловно, реализация этой программы расширит возможности для привлечения квалифицированных специалистов, молодым людям это поможет решить насущные вопросы и закрепиться на селе, чтобы начать строить карьеру и создавать семьи».

Напомним, что предшественниками программы «Земский работник культуры» стали проекты «Земский учитель» (работает в России с 2020 года), «Земский доктор» и «Земский фельдшер» (действуют с 2012 года).

Программы поддержки для работников сфер здравоохранения и образования реализуются на федеральном уровне, но субъекты могут устанавливать собственные требования к участникам. Например, перечень должностей, которым положена выплата, утверждается региональными властями.

Фотографии: Официальный телеграм-канал Ольги Любимовой; на анонсе фотография - Сергей Мальгавко / ТАСС.