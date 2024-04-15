Гастроли, выставки, спектакли: главные события перекрестных годов культуры России и Китая

Татьяна ФИЛИППОВА

В Москве состоялось заседание оргкомитета по проведению годов культуры России и Китая под председательством вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.

«Сегодня сотрудничество с Китаем является одним из важнейших международных направлений. Мероприятия в рамках перекрестных годов необходимо провести на самом высоком уровне, — подчеркнула вице-премьер.

В обменной программе свыше 230 мероприятий по всем направлениям культуры: музыкальное и театральное искусство, музейные обмены, библиотечное дело, кинематография, творческое образование и креативные индустрии. Культурные акции пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России, а торжественное открытие перекрестных годов состоится в мае 2024 года в Пекине.

В российской части программы — гастроли Большого и Мариинского театров в 33 городах Китая, а также Театра классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева. Летом 2024 года в Поднебесной побывает и Театр имени Вахтангова, причем дважды: в пресс-службе музея «Культуре» рассказали, что в июне в Шанхае, Ланфане и Сиане будет представлен «Евгений Онегин», а в августе «Войну и мир» покажут в Шанхае, Гуанчжоу и Пекине. В каждом из этих городов запланировано по четыре показа спектаклей, поставленных Римасом Туминасом и уже успевших побывать во многих странах мира.

Министр культуры РФ Ольга Любимова познакомила участников заседания с музейной частью программы: по ее словам, федеральные музеи готовят к перекрестным годам более 30 проектов. В Третьяковской галерее уже открылась выставка современного мастера масляной живописи, фотографа и каллиграфа Хань Юйчэня. Художник работает в реалистичной манере и подчеркивает свою связь с русским искусством: наибольшее влияние на него оказали произведения Ильи Репина. Прошлым летом выставка Хань Юйчэня прошла в Мраморном дворце, и после ее завершения художник передал две работы в дар Русскому музею. В этом году картину Хань Юйчэня «Тысяча псалмов и притч» получила в подарок Третьяковка.

Музей музыки имени Глинки 11 апреля открыл в Музее мировой музыкальной культуры китайского города Далян выставку «Планета Чайковский». В экспозицию, рассказывающую о жизни и творчестве великого русского композитора, вошли «Детский альбом», партитуры VI симфонии, оперы «Евгений Онегин», балета «Щелкунчик», письма, рисунки и фотографии.

На церемонии открытия выставки генеральный директор Музея музыки Михаил Брызгалов сказал, что творчество Чайковского известно во всем мире, в том числе и в Китае, где любят и знают музыку композитора, и напомнил, что выставки, подготовленные Музеем музыки, всегда звучат. С помощью QR-кодов посетители смогут послушать самые известные произведения Петра Ильича Чайковского.

В программу вошли и кинофорумы: в сентябре 2024-го в Китае пройдет Russian Film Festival, а в октябре кинематограф Поднебесной представят в России.

Интересно, что китайское кино, мало известное широкому зрителю, становится источником вдохновения для российских театральных режиссеров. В Театре наций в начале марта прошла премьера спектакля «Молодость». Основой для этой экспериментальной постановки стал сценарий фильма «Молодость» китайского режиссера Фэн Сяогана о судьбах молодых людей, которые в конце «культурной революции» присоединяются к ансамблю танца Народно-освободительной армии.

«В этом спектакле очень важен момент превращения реальности в миф, рассказала «Культуре» режиссер Галина Зальцман. — Обычно, пересказывая историю события, которое случилось какое-то время назад, мы насыщаем его художественным вымыслом, даже если это бытовой пересказ, а не театральный, из этого, собственно говоря, и вырастает миф. И с этой мифологией мы пытались работать как с основным методом пересказывания истории. Хотя это абсолютно документальная история про жизнь в Китае с 1966 по 2016 год. В любой википедии есть информация о том, как шла культурная революция и что происходило в эти годы, но здесь она рассказана в мифологическом ключе».

Режиссеры из Китая, в свою очередь, вдохновляются русской классикой. В Малом театре спектакль по пьесе «В чужом пиру похмелье» репетирует победитель режиссерской лаборатории «Постигая Островского» Ланьбо Цзяо, выпускница курса Григория Козлова в Российском государственном институте сценических искусств.

«Эта пьеса Островского малоизвестна и, как мне кажется, недооценена, — говорит Ланьбо Цзяо. — Стремление осознанно или бессознательно вмешиваться в чужие дела, наверное, является частью человеческой натуры. В Китае есть похожая идиома с положительной окраской: «Человек, находящийся в самом конфликте, слеп; а человек вне конфликта разумен».

В этой истории мне интересно то, каким образом любовь служит обоснованию решений. Если ты ведом любовью, то в итоге все будет хорошо. Конечно, это звучит наивно, и в жизни далеко не всегда так. Но мне хочется верить в могучую силу любви, которая может изменить человека, мотивировать его стремиться к лучшему».

Фотографии: официальный ТГ-канал Ольги Любимовой.