Худрук Театра им. Волкова Валерий Кириллов: «Готовится совершенно уникальная постановка»

Татьяна ФИЛИППОВА

Министр культуры Ольга Любимова посетила Ярославскую область, где первый русский театр – Театр имени Волкова – скоро отметит свой юбилей. О грядущем событии в интервью «Культуре» рассказал худрук театра.

В марте министр культуры РФ Ольга Любимова посетила с рабочей поездкой Ярославскую область, в ходе которой встретилась с губернатором региона Михаилом Евраевым.

«Обсудили проведение капремонта зданий ТЮЗа имени В. С. Розова и Театра кукол, – написала министр в своем телеграме. — А также подготовку к празднованию 275-летия Театра драмы имени Федора Волкова, которое мы отметим в 2025-м. Готовим масштабную юбилейную программу».

О том, как первый русский театр собирается отметить юбилей, «Культуре» рассказал художественный руководитель Театра имени Волкова Валерий Кириллов.

— Валерий Юрьевич, чем будете удивлять?

— Конечно, постановками, которые мы предлагаем нашему уважаемому зрителю. В предъюбилейный сезон мы показываем «Ледяное сердце» по Островскому, выпускаем «Даму с собачкой» Антона Павловича Чехова, «Бегущую с волками» и «Три стихии» — спектакль о судьбе и творчестве Айвазовского. К Всемирному дню театра ставим «Венецианских близнецов» Карло Гольдони. Спектакль готовится итальянской постановочной группой, и это крайне важно – прививка итальянским театром, чтобы комедия масок, комедия дель арте не уходила из театрального пространства.

Драматургия Карло Гольдони – это особый слой культуры с особым театральным языком. Театр без четвертой стены, взаимодействие со зрительным залом, система провокаций по отношению к зрителю, когда зритель становится соучастником спектакля, это очень хороший тренинг актерской техники.

— Я знаю, что вы заняты в этом спектакле, то есть прививку итальянским театром испытываете на себе.

— С удовольствием учусь прорывать четвертую стену между сценой и залом, потому что в системе русского психологического театра зритель является публикой, которая внимает, а здесь мы заставляем публику сопереживать нам, провоцируем ее на это переживание, на смех, на реплики, вот в чем особенность этой удивительной школы.

К концу сезона мы рассчитываем выпустить спектакль, героем которого станет идея Федора Волкова о создании театра. Спектакль будет решен в пространстве театра. Где могла бы встретить Волкова Елизавета? Где его могла бы принять Екатерина, в каком фойе? Готовится совершенно уникальная постановка, во время которой зритель будет перемещаться по нашему зданию, колыбели русского театра, в поисках Федора Григорьевича Волкова. На эту постановку мы выиграли грант президентского Фонда культурных инициатив, и очень рассчитываем в финале сезона пригласить на нее наших зрителей.

Первой премьерой следующего, юбилейного сезона станет постановка «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, женский взгляд на эту историю. Что может сделать женщина ради любви, ради того, чтобы вернуть однажды обретенное счастье? Вот такой взгляд нашему художественному совету показался наиболее любопытен. Ставит спектакль режиссер Алина Кушим, премьера планируется в ноябре.

К новому году мы выпускаем «Сказку о царе Салтане» — это будет буйство красок, воплощение детских мечтаний и наша дань уважения Александру Сергеевичу Пушкину.

Наиболее значимой постановкой в юбилейном сезоне, мы посчитали, станет постановка романа, который подзабыт, но чрезвычайно важен сегодня. Это «Как закалялась сталь» Николая Островского. Начало строительства Страны Советов, герой, в истории которого отразилась жизнь целого поколения.

А главным событием юбилейного сезона станет день рождения театра, 29 июня. В этот день мы планируем вместе с оркестром Юрия Абрамовича Башмета рассказать о жизни и деятельности основателя театра, Федора Григорьевича Волкова, через музыку, поэтические тексты и страницы его биографии, которые до нас дошли, через его очень непростое движение к указу императрицы о создании первого русского театра, о его яркой жизни, которая завершилась в тридцать четыре года.

— Предполагалось, что к 2025 году завершится реставрация вашего здания, которое имеет статус особо ценного объекта культурного наследия. Вы планировали открыть еще одну сцену на месте репетиционных залов, если я не ошибаюсь, и обновить интерьер.

— Сроки немного отодвинулись, но все на контроле в министерстве культуры: обновление фасада, внутреннего убранства и инженерных коммуникаций, все остается.

— Проектировщики разработали и концепцию развития пространства вокруг Волковского театра. Как вы хотели бы вписать театр в городскую среду?

— Мы с руководителем нашей области Михаилом Яковлевичем Евраевым и с мэром города очень серьезно поработали над прилегающей территорией. Хотим, чтобы на театральном бульваре, который идет от служебного входа в театр Волкова до памятника Некрасову, появились именные скамейки; чтобы вокруг театра и на территории Власьевского сквера, где стоит памятник Федору Волкову, возникли фотовыставки, отражающие знаковые страницы истории Волковского театра. Это все в работе, и я надеюсь, что к 2025 году мы эту работу сможем сделать совместно с региональными властями. Перед нашим зданием мы планируем создать арт-объект, в котором тоже найдет отражение символика театра. Планов громадье, планы по обновлению материально-технической базы абсолютно реальные, а главное, чтобы творческий дух театра не выветривался, чтобы труппа и весь коллектив понимали, куда мы идем, во что мы вкладываемся, какие спектакли мы создаем. Для театра очень важна идея. У Волкова в его великом маскараде был персонаж – человек с окном в груди. И это как раз актер. Сквозь актера можно увидеть либо лучшего себя, либо лучшие миры.



Фотографии: предоставлены Театром им. Волкова; на анонсе фотография из официального Телеграм-канала Ольги Любимовой.

