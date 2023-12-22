Пушкин и другие: главные музейные проекты–2024

Татьяна ФИЛИППОВА

Стратегическая сессия Всероссийского проекта «Музейные маршруты России» определила главные проекты 2024 года. В их числе празднование 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и открытие в Москве театрального квартала.

«По традиции накануне Нового года хочется вспомнить все достижения отрасли и вступить в следующий год с яркими планами», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова в приветствии участникам музейного форума.

С 2024 года возобновляется международный фестиваль «Интермузей», планируется провести его в Москве в мае. Ольга Любимова рассказала также о еще одной инициативе Министерства культуры — учреждении ежегодной национальной премии имени Дмитрия Сергеевича Лихачева.

«Надеюсь, что все музеи страны — от небольших краеведческих до наших федеральных «гигантов» — представят своих соискателей. А вручение награды будет проходить именно на «Интермузее», — уточнила министр.

Главным событием музейной жизни в 2024 году станет открытие в Москве театрального квартала «Бахрушинский». По словам директора Музея имени Бахрушина Кристины Трубиновой, проект объединяет шесть зданий в Замоскворечье и двенадцать филиалов в Москве, Зарайске и Туле. Ожидается, что после открытия театрального квартала число посетителей достигнет полумиллиона человек. Сейчас Бахрушинский музей работает над созданием пятнадцати новых экспозиций и готовится к открытию театрального квартала на Павелецкой: в главном здании восстановлены исторические интерьеры, на территории организована садово-парковая зона площадью 16 тысяч квадратных метров с фонтаном, зеленым лабиринтом и парковым театром. Открытие будет отмечено масштабной выставкой «Премьеры русского авангарда: от эскиза к чертежу». Здесь зрители увидят работы знаменитых театральных художников начала прошлого века: Сергея Судейкина, Николая Сапунова, Натальи Гончаровой, Ариадны Экстер, Владимира Татлина, Александра Родченко.

Главный юбилей 2024 года — 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. О тех событиях, которые ждут всех нас в будущем году, на стратегической сессии «Музейных маршрутов» рассказал директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.

Юбилейный год откроется 10 февраля — в годовщину гибели поэта. В этот день в пять часов пополудни за Черной речкой, возле Комендантской дачи стрелялись двое: Александр Пушкин и Жорж Дантес. Два дня спустя, 29 января (10 февраля) 1837 года, сердце раненного на дуэли Пушкина остановилось.

К Дню памяти Музей А.С. Пушкина на Пречистенке по традиции готовит специальную программу, которая включает традиционную минуту молчания (ровно в 14.45 — в этот день и час в январе 1837 года перестало биться сердце поэта), концерт в усадебном дворе, посвященный памяти А.С. Пушкина, и экскурсии в фондовые хранилища.

18 февраля в музее начнется традиционный фестиваль искусств «Москва. Пушкин. Февральские вечера», посвященный одному из самых счастливых моментов в жизни поэта — его свадьбе с Натальей Гончаровой. В программе концерты, творческие встречи, спектакли, литературно-музыкальные и поэтические вечера.

На вопрос, что есть Пушкин, мы, не задумываясь, отвечаем словами Аполлона Григорьева: «Пушкин — наше все». Объяснить, что скрывается за этим определением, — задача выставки, которая откроется в музее на Пречистенке 20 февраля. «Пушкин. 225» — масштабный проект, объединивший крупные федеральные и региональные музеи, библиотеки, архивы, творческие союзы. Пушкин как поэт, прозаик, историк, патриот, вольнодумец, символ, знак русской классической литературы, фактор консолидации нации, герой анекдотов и мифов, святой, демон, памятник, торговая марка, название ресторана, торговый бренд, — все это станет частью выставки.

День рождения поэта 6 июня 2024 года Государственный музей А.С. Пушкина отметит традиционным Днем русского языка, а также фестивалем #ПушкинLeto, который будет идти до 31 августа сразу на нескольких площадках, включая Садовый павильон и сад дворянской усадьбы Хрущевых-Селезневых, в которой находится музей А.С. Пушкина. Здесь будут проходить мастер-классы, концерты, спектакли, акции, ботанико-культурологические экскурсии и квесты.

Еще одна музейная площадка, «Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате», в 2024 году закроется на реконструкцию. Квартира на Арбате — единственный московский дом поэта, где он жил с января по май 1831 года, куда привез после венчания свою юную жену Наталью Николаевну Гончарову, где дал свой первый семейный бал и где был по-настоящему счастлив. Музей, открывшийся 35 лет назад, ждут масштабные реставрационно-ремонтные работы. В мемориальном особняке разместится новая экспозиция, повествующая о пушкинской Москве и первых счастливых месяцах семейной жизни поэта, будут воссозданы исторические интерьеры квартиры, где жила молодая семья.

Фотографии: Ярослав Чингаев / АГН Москва.