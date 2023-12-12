Надежда Преподобная, заместитель министра культуры РФ: «Я думаю, для библиотек сейчас нет ничего невозможного»

Татьяна ФИЛИППОВА

Как работают модельные библиотеки, в чем секрет их успеха и кто победит в священной войне между бумагой и цифрой? На эти и другие вопросы во время пресс-завтрака ответили замминистра культуры Надежда Преподобная и директор Ленинки Вадим Дуда.

Надежда Преподобная начала беседу с журналистами с напоминания, что 2024 год является завершающим для нацпроекта «Культура», который был начат в 2019 году. Частью нацпроекта является модернизация детских и взрослых библиотек по всей стране и превращение их в модельные, то есть работающие по единому стандарту (модели). Российская Государственная библиотека, которую в народе по-прежнему называют Ленинкой, выступает в качестве проектной, разрабатывает стандарты для региональных и муниципальных библиотек, оказывает методическую помощь в подготовке заявок, которые библиотеки, желающие пройти модернизацию, отправляют в Министерство культуры.

Что такое модельная библиотека? Если коротко, это место, где можно не только читать, но и общаться, пить чай и кофе с плюшками, посещать различные кружки по интересам. Конечно, не в каждой модельной библиотеке есть все из вышеперечисленного. Библиотеки исходят из потребностей своей аудитории. Где-то важнее организовать коворкинг, чтобы каждый посетитель, заглянувший в библиотеку, мог взять напрокат ноутбук и поработать. Где-то важнее лекции и мастер-классы.

Вадим Дуда, директор Российской государственной библиотеки, подтверждает, что библиотеки сейчас активно запускают образовательные программы.

«Мы спустя рукава относились к тому, что даже у избалованной московской аудитории есть потребность поучиться чему-то новому. Года три назад у нас был цикл лекций от нашего друга, генерального консула Итальянской республики Франческо Форте, который читал курс лекций о погружении в миры Данте. Мало того, что наш зал на 350 человек был полон, люди записывались за полгода, чтобы попасть на эти лекции. У нас много лекций по истории книги и истории искусства, и на них всегда большой запрос у нашей аудитории. Для нас это не профильная активность, но мы это делаем вокруг наших книг, наших фондов, нашей компетенции, и такие программы находят отклик».

Точных цифр, показывающих, на сколько процентов выросло посещение библиотек за минувшие четыре года, пока нет, но всем участникам процесса очевидно, что библиотеки ожили, перестали ассоциироваться с чем-то древним и нафталиновым.

Надежда Преподобная вспомнила, что во всех библиотеках, которые она посещала во время своих поездок по регионам, жизнь кипела. «В Библионочь я была во Владивостоке, и мы не могли проводить из библиотеки людей. Кто чай пил, кто общался за книжкой. При этом мы не теряем связь с книгой, не уходим от главного. Мы стараемся, чтобы книги были расставлены интересно, чтобы человеку было комфортно, и у нас это получается. За это отдельное спасибо Ленинке, потому что там помогают делать эти библиотечные проекты».

Ленинка стала автором концепции еще одного ведомственного проекта — он предполагает создание сети центров консервации и реставрации библиотечных фондов.

Как рассказал Вадим Дуда, идею сотрудникам Российской государственной библиотеки подсказала подшивка газет. «Мы обнаружили интересный эффект годовой подшивки: когда мы говорим об истории давно минувших дней, газеты — это не то чтобы правда в последней инстанции, но мы точно знаем, кто, когда и что написал. Очень важно сохранять локальные печатные материалы — листовки, программы, мелкотиражные газеты, все это позволяет восстановить информационный срез. Когда мы задумались об этом, то как системные люди решили провести мониторинг, оценить масштаб бедствия. И провели исследование очень быстро, за три месяца: обследовали около 270 библиотек нашей страны и выяснили, что несколько десятков миллионов очень ценных документов требуют либо фазовой консервации, либо реставрации. Когда мы осознали масштаб проблемы, выяснилось, что только 450 человек во всей отрасли занимаются реставрацией библиотечных фондов. Работают они обычно где-то в подвале, им не хватает оборудования, поскольку их деятельность считается не очень важной. Мы решили изменить к этому подход и с помощью Министерства культуры, как и с модельными библиотеками, помочь неким стандартом».

Стандарт подразумевает, что в центре консервации и реставрации работают как минимум 7–8 человек на полной ставке, в помещении минимум 200 кв. метров и есть определенный набор оборудования, включая лабораторное, переплетное, оборудование для реставрации листов. И таких центров в стране уже шесть: в Рязани, Кирове, Нижнем Новгороде, Ижевске, Красноярске и Воронеже.

Надежда Преподобная сообщила, что библиотеки уже оценили новый проект и стоят в очереди на открытие реставрационных центров. «Конечно, периодика — это важно, но у нас и книжные памятники не в самом лучшем состоянии, и мы стараемся выбирать, в каком регионе в первую очередь открыть такой центр, чтобы к ним и соседи могли обращаться». К 2030 году в стране будут открыты 40 центров консервации и реставрации библиотечных фондов.

На пресс-завтраке шел разговор и о Национальной электронной библиотеке, в которой сейчас уже более 5 миллионов электронных книг.

Вадим Дуда напомнил, что мы долгое время жили в состоянии «священной войны» между цифрой и книгой: что победит? Не вытеснит ли электронная книга привычную бумажную? Сейчас уже ясно, что две платформы нашли баланс: книга — для последовательного спокойного чтения, а чтобы быстро получить какую-то информацию, почитать в самолете или обновить в памяти какую-то фразу, удобно воспользоваться электронным источником.

«Есть еще одна мысль, которой хочется поделиться, — сказал директор Российской государственной библиотеки. — Один из моих любимых отделов в Ленинке — отдел рукописей, где хранятся автографы величайших писателей. Как ни странно, это должен быть не самый консервативный, а самый инновационный отдел библиотеки, потому что мы, наверное, последнее поколение, которое оставит после себя семейные фотоальбомы, письма, рукописи. А ведь великие люди никуда не исчезнут, они будут и дальше появляться, и нужно придумать, как сохранить ускользающий цифровой след. Переписка в соцсетях, электронная почта — это ведь часть наследия великих людей, и надо подумать, как все это сохранить. Поэтому у нас очень много профессиональных вызовов на стыке традиции и инновации. И будет еще больше».

Фотографии: официальный сайт Министерства культуры РФ.