Чемпионат идей: победил проект национальной одежды

Татьяна ФИЛИППОВА

В Российском фонде культуры в третий раз прошел чемпионат «История будущего»

Чемпионат «История будущего», который год от года набирает обороты и в этом году вышел на международный уровень, — это не спортивное состязание, а конкурс проектов, разработанных студенческими командами. У конкурса есть возрастной ценз — в нем могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Есть рамки и у проектов, которые принимаются на конкурс — все они должны иметь отношение к культуре.

В этом году на первый этап отбора в конкурсную комиссию было подано 55 командных и 17 индивидуальных заявок от 238 человек, представляющих 12 стран и 34 субъекта Российской Федерации. Среди стран-участниц — Коста-Рика, Ливан, Вьетнам, Республика Беларусь, Армения, Китай, Азербайджан, Таджикистан, Аргентина и Индия.

На финальный, очный этап конкурса в Москву приехали 79 человек в составе 14 команд. На этом этапе, который традиционно проходит в залах старинной усадьбы Замятина-Третьякова, то есть в помещении Российского фонда культуры, финалистов ждали три насыщенных событиями дня — программа состояла из экскурсий по Москве, лекций, мастер-классов и обсуждений проектов с кураторами. В последний день чемпионата жюри объявило команду-победителя.

В этом году жюри оказалось перед сложным выбором — в конкурсе участвовали совершенно разные проекты, от мобильных приложений и онлайн-платформ до макетов исторических зданий и пешеходных экскурсий по историческим местам. Многие из них пока существуют в виде идеи, но есть и такие, которые уже воплощаются в жизнь.

Команда Хабаровского государственного института культуры не просто привезла в Москву коллекцию одежды, но и показала ее — девушки-участницы были одеты в разработанные в рамках проекта костюмы. Проект они назвали «Национальная одежда на современный лад», в платьях и костюмах использованы мотивы национальной одежды народов, которые живут в Хабаровском крае. Ткани самые разные, от оленьих шкур до джинсы, в создании моделей участвовали начинающие модельеры — студенты Хабаровского технологического колледжа. Девушки планируют немного модернизировать коллекцию, расширить ее — и выходить в производство.

Были проекты социальной направленности — например, команда «Культурный Кузбасс» из Кемерова создает тактильные копии скульптур для слабовидящих людей. А команда Пермского университета несет в народ исторические знания, причем в очень современной форме — в виде плакатов с броскими фразами: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» или «Константин и его жена — Конституция». Есть еще ласковая надпись: «Ты не Владимир? Тогда почему ты такое солнышко?». Шрифт стилизован под эпоху, к которой относится высказывание. Если зритель, он же читатель, заинтересовался фразой, но с ходу не может вспомнить, с чем она связана, QR-код выведет его на исторический источник, где будет рассказано про Владимира Красное солнышко, про Юрьев день и его отмену и другие исторические события.

«У нас просветительский проект, нас огорчает, что многие люди так равнодушны к собственной истории, — рассказала «Культуре» участник пермской команды, студентка четвертого курса Елена Лядова, — но один из спикеров на чемпионате спросил нас: «Почему вы не занимаетесь социальной рекламой?» Мы будем рады сотрудничеству с учреждениями культуры, образования. Готовы делать с ними проекты и выходить на социальную рекламу».

Для студенческих команд работа с кураторами и рекомендации экспертов — хорошая возможность доработать свой проект, увидеть его перспективы. А иногда и создать новый проект, буквально с нуля.

Именно так произошло с командой, ставшей победителем чемпионата. Сборная команда из Москвы и Санкт-Петербурга «Тонкой нитью» предложила подкасты о вышивках и о национальной культуре, а также серию схем для вышивания, и вышла в финал. Получая приз, одна из участниц, Арина Герасимова, призналась: «Мы в шоке. Мы приехали на чемпионат с другим проектом, но благодаря экспертам сделали пилот, который стал победителем. Теперь у нас есть готовый продукт, и мы будем над ним работать. Спасибо организаторам за возможность проявить себя».

Президент Российского фонда культуры Никита Михалков считает культурный чемпионат чрезвычайно важным не только для его участников, но и для страны. «Убежден, что глубокий смысл заключается именно в том, чтобы люди, и особенно молодые люди, стремились обогащать свою малую Родину. Не искали смысл только там, где центр, а развивали то, что могут и хотят, у себя дома. Это принципиально важно», — с такими словами мэтр российской культуры обратился участникам, лично побывав на мероприятии.

Фотографии предоставлены РФК.