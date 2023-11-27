Бахрушинский музей откроет Театральный квартал и 22 выставки

Татьяна ФИЛИППОВА

В Министерстве культуры продолжаются презентации выставочных планов ведущих музеев России на 2024 год. Бахрушинский музей откроет в новом году театральный квартал, в который войдут 5 новых зданий.

Датой основания Бахрушинского музея считается 29 октября (10 ноября) 1894 года, когда купец Алексей Александрович Бахрушин впервые представил для публичного осмотра свою коллекцию, ставшую для него делом жизни. В поисках театральных артефактов он ездил по России, выискивал их в Европе, проводя чуть ли не детективные расследования в поисках очередного раритета. В 1913 году Алексей Бахрушин передал свою коллекцию Российской Академии наук, а в 1919-м был назначен директором Театрального музея, продолжая заниматься тем, что он считал важным. Фонды музея активно пополнялись и в советское время. В 1949 году они насчитывали 314 тысяч единиц хранения, а в 1990-е — уже более миллиона. Сейчас в коллекции музея более полутора миллионов экспонатов.

В 2021 году Бахрушинский музей при поддержке Министерства культуры РФ начал создание Музейно-театрального центра. Его «сердцем» станет Музейно-театральный квартал, который откроется в центре Москвы в 2024 году. Кроме особняка, в котором жила семья Алексея Александровича Бахрушина и находился его частный музей, в него войдут несколько соседних домов. В настоящий момент отреставрированы фасады пяти зданий, являющихся объектами культурного наследия, в Главном здании идут работы по восстановлению исторических интерьеров. Завершаются инженерные работы: музей будет оснащен современным оборудованием, которое позволит соблюдать необходимый для сохранения коллекции температурно-влажностный режим.

Все объекты объединяет единая художественная концепция, основанная на театральной сценографии и художественно-ландшафтных решениях, которые создавались театральными художниками. В доме-музее Алексея Бахрушина будет создана экспозиция, рассказывающая историю его семьи и созданного им музея. Во флигеле усадьбы Бахрушиных откроется детский центр, а в одном из отреставрированных зданий появится экспозиция, посвященная детскому и кукольному театру в России. В бывшем каретном сарае будет работать Театральная лаборатория — репетиции студенческих театров ГИТИСа и Щепкинского училища, мастер-классы, выставки, фестивали инклюзивного театра. Отдельное здание отведено современному театру.

Откроется Музейно-театральный квартал выставкой «Премьеры русского авангарда: от эскиза к чертежу». Здесь зрители увидят работы знаменитых театральных авангардистов: Сергея Судейкина, Николая Сапунова, Натальи Гончаровой, Ариадны Экстер, Владимира Татлина, А. Родченко.

Вторая выставка посвящена главному культурному событию следующего года – 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Бахрушинский музей покажет ее в Центре театральной истории. Выставка называется «Пушкин и театр» и представляет экспонаты, позволяющие увидеть сценографию «пушкинских» опер второй половины XIX – начала XX века. На втором этаже выставочного центра молодые художники, представители палехских династий, покажут свои работы по мотивам фондовых материалов музея, которые они сделали специально для выставки. После окончания выставки работы можно будет купить. Эта экспозиция станет флагманским проектом музея и будет показываться в Рязани, Пскове и Казани, а также в Русском доме в Баку.

В филиалах Бахрушинского музея готовятся еще 7 выставочных проектов. В Доме-музее Марии Ермоловой пройдут юбилейные выставки «Великие противоположности. Мусоргский и Римский-Корсаков»; «Сказы Урала. Павел Бажов» и «Маскарад» (к 210-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова).

В Театральном музее в Зарайске зрители увидят выставки «Живет такой парень» (к 95-летию со дня рождения Василия Макаровича Шукшина) и «Русская сказка на театральной сцене».

В Театральном квартале на Павелецкой покажут выставку «Театральный роман Алисы Фрейндлих», а в мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» — выставку «Боровский. Гений предметного мира», приуроченную к 90-летию сценографа.

Фотографии: официальный сайт Минкультуры РФ.