Раскинулась МОРЯ широко: страны СНГ создали Международную организацию по русскому языку

Елена СЕРДЕЧНОВА

В октябре лидеры семи стран — Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку (МОРЯ). Для чего нужна новая структура — выясняла «Культура».

На русском языке в мире говорят около 258 млн человек, он второй после английского по числу сайтов в сети Интернет и на пятом месте по количеству публикаций в международных научных изданиях. Русский обладает статусом официального или рабочего языка в 15 крупнейших международных межправительственных организациях, например в ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, а для органов СНГ, ОДКБ, ЕАЭС является официальным языком, для стран же на постсоветском пространстве — основным средством межнационального общения. Неудивительно, что на заседании Совета глав государств СНГ, которое прошло в Бишкеке 13 октября, были подписаны документы о создании организации, которая будет заниматься продвижением «великого и могучего».

МОРЯ появилась не спонтанно, еще в октябре 2022 года на неформальном саммите глав государств в Санкт-Петербурге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил сформировать под эгидой СНГ организацию по поддержке и продвижению русского языка. По мнению Токаева, которое приводит сайт nur.kz, идея состояла в том, чтобы создать международную организацию по образу и подобию ООН с использованием положительного опыта Франкофонии (международная организация франкоязычных стран. — «Культура»), штаб-квартира которой находится в Париже.

В комментарии департамента информации и печати МИД России «Культуре» говорится, что создание МОРЯ, безусловно, значимое событие для государств, где русский используется в качестве средства межнационального общения, и для людей, говорящих на русском языке, изучающих его, тянущихся к русской культуре во всех уголках мира: «Ключевая цель новой структуры — всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между странами в поддержании и продвижении русского языка, в том числе как средства коммуникации, доступа к мировым базам знаний в области науки, культуры, литературы и истории». Учредителями выступили государства — участники СНГ. При этом принципиально важно, что новый формат открыт для присоединения любых стран, разделяющих закрепленные в Уставе МОРЯ цели и принципы.

Интересно, что инициатором создания новой организации выступил Казахстан. Конечно, в республике, как и в других странах СНГ, русский язык используется наряду с государственным. К тому же Астана является вдохновителем целого ряда крупных проектов на постсоветском пространстве — так, когда-то именно Казахстан предложил идею евразийской интеграции как более глубокой формы экономического взаимодействия. Существует в Казахстане известная во всем мире школа русистики, а также в стране работает Казахстанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (КазПРЯЛ), которую возглавляет выдающийся ученый Элеонора Сулейменова.

Кандидат педагогических наук, доцент, директор Русского центра Казахско-Русского международного университета Елена Емельянова рассказывает «Культуре», что инициатива связана с тем, что Казахстан имеет исторически сложившиеся дружеские отношения с Россией и считает важным их упрочение и развитие.

— Из всех республик среднеазиатского региона Казахстан является самой многонациональной, что стимулирует изучение русского языка и русской культуры. Основы школы русистики заложены очень давно, и можно говорить о том, что в ее развитии участвовали виднейшие ученые филологи, — подчеркивает она.

Ей вторит экс-руководитель центра «Русский язык и культура» в Казахском национальном университете имени аль-Фараби Жанна Уматова — Россия, страна, с которой Казахстан имеет самую большую сухопутную границу. По ее мнению, русский язык в Казахстане сохраняет свои позиции в качестве объединяющего фактора на постсоветском пространстве.

— Поэтому Казахстанскую инициативу по МОРЯ активно поддержали другие страны СНГ, достаточно оперативно согласовав и подписав необходимые для ее реализации документы, — говорит она.

Однако она отмечает, что ситуация с преподаванием русского языка меняется. Раньше русский язык для жителей Казахстана преподавался как неродной, а для жителей зарубежных стран — как иностранный. Сейчас же русский как иностранный все чаще изучают и жители республики, тенденции таковы, что так будет, вероятно, на всем постсоветском пространстве. Это означает, что уровень владения русским языком снизится.

Сейчас власти ряда государств пытаются запретить русскую культуру, в том числе русский язык. Например, в странах Прибалтики ведется целенаправленный процесс его искоренения из всех сфер общественной жизни, систематически ущемляются права русскоязычного населения.

Понятно, что в таких условиях задача по сохранению интереса к русскому языку и общероссийской культурной идентичности соотечественников, живущих за пределами России, становится как никогда актуальной. Специалист департамента информации и печати МИД России рассказал, что задачей Международной организации по русскому языку является выработка подходов и направлений, которые будут поддерживать распространение русского языка и культуры.

— Новая межправительственная структура в своей работе будет взаимодействовать с органами и организациями различных государств и координировать их усилия в целях рационального использования ресурсов. Как уже отмечалось, основная задача МОРЯ — всестороннее взаимовыгодное сотрудничество между странами в поддержке и продвижении русского языка как языка межгосударственного общения, развитие отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания, — подчеркнул он.

Кроме того, среди функций МОРЯ — содействие укреплению статуса русского языка как официального для межправительственных организаций, распространение качественного образования на русском языке, а значит, подготовка педагогических и научных кадров по специальностям «русский язык и литература» и «русский язык как иностранный». Конечно, это потребует создания материально-технической базы для образовательного процесса и новых разработок в области русского языка. Займутся в новой структуре и переводами произведений авторов из стран — членов МОРЯ на русский язык и с русского на языки народов членов организации. Ну и, конечно, будут проводиться совместные конференции, выставки, конкурсы и другие мероприятия, которые помогут решить главные задачи.

Ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Наталья Трухановская в разговоре с «Культурой» отметила, что создание новой международной организации по русскому языку можно только приветствовать.

— О высокой важности данного вопроса говорит то, что это событие произошло на встрече глав государств СНГ. Институт Пушкина, как базовая организация по преподаванию русского языка в странах СНГ, поддерживает эту инициативу. Мы с нетерпением ждем решений о функционале, сферах деятельности новой структуры и готовы выступить партнером во всех вопросах, связанных с популяризацией русского языка в мире, поддержкой качественного образования на русском, подготовкой научных и педагогических кадров в области русистики, — сказала она.

Как видим, уже существуют организации, «отвечающие» за русский язык, и Институт Пушкина — вовсе не единственная. Так, много лет работает Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

По мнению директора секретариата МАПРЯЛ, кандидата педагогических наук Александра Коротышева, которым он поделился с «Культурой», ключевое отличие новой организации от ассоциации состоит в том, что МОРЯ — межправительственная структура, она будет осуществлять задачи, связанные с популяризацией русского языка. МАПРЯЛ же — международная неправительственная организация, профессиональное объединение.

— Безусловно, мы с радостью будем взаимодействовать с новой организацией в той мере, в какой она сочтет для себя возможным. В настоящий момент органы новой структуры находятся в стадии формирования, как и повестка деятельности, поэтому говорить о совместных направлениях пока рано, но, безусловно, они возникнут, поскольку предмет нашего интереса — общий, — говорит директор секретариата.

Александр Коротышев рассказал об особенностях преподавания русского языка в различных странах. Первое, что он отметил, — это законодательная специфика, например, наличие межправительственных соглашений о взаимном признании дипломов и ученых степеней. Важно и присутствие школ и вузов, где он изучается. Еще один фактор — работа в стране российских бизнес-структур, которые создают запрос на рынке труда. Есть и внутренние причины, по которым изучается язык. Например, в славянских странах, для которых русский язык является близкородственным, молодежь выбирает русский, чтобы получить более высокие образовательные баллы, кредиты для обучения при поступлении вместе с другими европейскими студентами.

В то же время студентам из Юго-Восточной Азии изучать русский язык сложнее, поскольку у них другая структура языка с другими фонетическими законами. Именно поэтому существует порядка 60 национальных объединений преподавателей русского языка, которые в своих странах изучают особенности его преподавания. Крупное подразделение МАПРЯЛ действует в Китае, есть Казахстанская ассоциация преподавателей — КазПРЯЛ.

Что касается проблем, с которыми сталкивается ассоциация в процессе преподавания русского языка, то самая главная — старение кадров. Средний возраст членов МАПРЯЛ составляет около 50 лет, а где-то еще выше. Поэтому сейчас важная задача — привлечение молодежи в профессию. Вторая проблема — нехватка учебной литературы, даже не столько той, которая издается у нас в России, сколько учебной литературы зарубежной, учитывающей особенности освоения русского языка представителями разных языковых групп. В МАПРЯЛ разрабатывается такая литература, но все упирается в финансирование. Требуются отдельные грантовые программы и субсидии. Еще один блок проблем — это стереотипы о том, что русский язык сложен в изучении.

Конечно, осложняет продвижение русского языка чрезмерная политизированность, связанная с Россией и русским языком.

— Мы не можем говорить о том, что есть серьезный обвал в его изучении. В сентябре этого года в Санкт-Петербурге прошел XV Конгресс МАПРЯЛ «Русский язык и литература в меняющемся мире», в котором приняли участие представители 63 стран мира — преимущественно из стран Африки, Азии, Латинской Америки. Немного меньше, чем обычно, была представлена Европа, но здесь причины не только политические, но и логистические, добраться до России стало гораздо сложнее. В целом, если говорить о странах западного блока, где-то интерес к русскому языку только возрос. Так произошло в США. По данным компании SRAS, на осень прошлого года был зарегистрирован 20-летний пик записей на курсы русского языка в колледжах и университетах Америки. Высок интерес к русскому языку в Китае, сейчас там порядка 70 000 человек в год его изучают. Более активно интересуются русским языком жители государств, где представлены российские компании и создается спрос на рынке труда. Это страны арабского Востока, Юго-Восточной Азии. Где-то растет интерес к русскому языку через русскую литературу, например, в Латинской Америке, являющейся литературоцентричным континентом. Там знают Толстого, Достоевского, Чехова и активно переводят их книги на испанский язык, — рассказал Коротышев.

Занимается продвижением русского языка и МИД России. Он является ответственным исполнителем Госпрограммы по популяризации русского языка. По словам представителя департамента информации и печати МИД России, в рамках Госпрограммы проводятся мероприятия, федеральные и ведомственные проекты, связанные с поддержкой и продвижением русского языка, русскоязычного общего, высшего и дополнительного образования. Занимается МИД и развитием научного сотрудничества в сфере русистики, укреплением статуса русского языка в международных организациях, проведением культурно-гуманитарных мероприятий для повышения интереса к русскому языку и культуре. А помогают ведомству в этом Минкультуры России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минцифры России и Россотрудничество.

Кстати, МИД России до формирования Секретариата МОРЯ будет выполнять его функции. Это объясняется в том числе и тем, что Министерство иностранных дел курирует упомянутую Госпрограмму. На повестке дня — решение организационных и технических, но от этого не менее важных вопросов, определение первоочередных задач, подготовка первой Министерской конференции.

Работы предстоит много, тем более что недавно в БРИКС вошли еще шесть стран, это открывает новые возможности для культурно-гуманитарных контактов, в том числе в плане продвижения русского языка. Представители неправительственных общественных организаций этих стран уже выступили с предложением интересных проектов, активизируются научные гуманитарные исследования. У молодых жителей стран — участниц БРИКС возрастает спрос на получение российского высшего образования. Не исключено, что государства БРИКС, в том числе и недавно приглашенные в объединение, внимательно присмотрятся к работе МОРЯ и станут ее членами.

Закончить рассказ о новой организации хочется словами еще одного собеседника «Культуры» — руководителя ИАЦ «Институт Евразийской политики» (Казахстан) Максима Крамаренко, который считает, что создание МОРЯ под эгидой Содружества независимых государств — важный шаг по перезагрузке процессов гуманитарной интеграции постсоветского пространства.

— Главы государств, проголосовавшие за ее создание, подтвердили, что русский язык для их стран остается востребованным и является не только языком межнационального общения между народами бывших советских республик. Русский язык продолжает быть коммуникативным посредником, с помощью которого подавляющая часть населения стран СНГ познает остальной мир, передовые научные и культурные достижения. Меня как гражданина Казахстана радует тот факт, что идею создания такой организации высказал наш президент Касым-Жомарт Токаев, подтвердивший тем самым курс на долгосрочное партнерство с Россией и на поддержку постсоветской интеграции в формате ЕАЭС и СНГ.

Фотографии: Зафар Халилов и Михаил Клементьев / РИА Новости.