Ольга Любимова и Сергей Собянин проинспектировали реставрацию Донского монастыря

Татьяна ФИЛИППОВА

Уже отреставрировано девять башен и фасад Нового собора, покрыты позолотой его купола, возвращен исторический облик дому настоятеля.

«Вместе с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным и митрополитом Феогностом осмотрели ход реставрационных работ на объектах Донского монастыря», —написала в своем телеграм--канале министр культуры РФ Ольга Любимова. — Восстановление этого знакового исторического места – прекрасный пример нашего плодотворного сотрудничества с Правительством Москвы и Русской Православной Церковью».

Московский Донской монастырь был основан в 1593 году в честь Донской иконы Божьей Матери в знак благодарности за избавление города от войск крымского хана Казы-Гирея. Основателем монастыря стал третий сын Ивана Грозного царь Федор Иоаннович, ставший свидетелем удивительного события.





В 1591 году, когда войско Казы-Гирея приближалось к Москве, царь Федор Иоаннович велел совершить с Донской иконой Богородицы, которая помогла русским воинам в Куликовской битве, крестный ход вокруг стен города, а затем поместить ее в походную церковь. Во время бессонной ночи, которую царь провел перед иконой, ему было видение, подтверждающее правильность его действий. Во время сражения отряды Казы-Гирея, численно превосходившие русские войска, внезапно отступили, бросив оружие. В честь этого чудесного избавления от неприятеля и был заложен Донской монастырь — на том самом месте, где во время боя находилась икона Божьей матери.







В период смуты в начале XVII века, Донской монастырь был захвачен и разграблен, долго находился в запустении, но в правление царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича начал возрождаться, а с 1684 года в нем началось обширное каменное строительство: в это время возводятся монастырские стены с башнями и Новый собор.



«В ансамбль Донского входит более 30 архитектурных памятников. Нам важно сохранить эти уникальные объекты для верующих, которые приезжают сюда со всей страны, — подчеркнула министр культуры Ольга Любимова. — К ноябрю 2023 года мы уже отреставрировали девять башен, Новый собор, или, как его многие называют, Большой собор в честь Донской иконы Божией Матери, где находятся мощи патриарха Тихона. Сейчас на территории монастыря за счет средств федерального бюджета идет восстановление Тихвинской церкви над Северными воротами, пристройки к Северным воротам, колокольни над Западными воротами, Монастырской канцелярии, прясла западной и северной стен. В 2025 году мы отметим 100-летие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Реставрация ансамбля Донского монастыря – важнейшая часть подготовки к празднованию этой даты».





Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года в возрасте 60 лет в московской клинике Бакуниных от сердечного приступа. С мая 1922 года патриарх находился под домашним арестом в одной из маленьких квартир внутри Донского монастыря, откуда его несколько раз перевозили для допроса в тюрьму на Лубянке, требуя официального покаяния в антисоветской деятельности. «Покаянное заявление» было получено и опубликовано в советских газетах, и в 1923 году патриарха освободили из-под стражи. Последний допрос состоялся уже в клинике Бакуниных, незадолго до смерти Патриарха Тихона.





Первого ноября 1989 года решением патриарх Тихон был канонизирован Архиерейским собором Русской православной церкви и впоследствии возглавил Собор новомучеников и исповедников Российских.

В начале 1992 года в Малом соборе Донского монастыря произошел пожар; при восстановительных работах были неожиданно обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного здесь в 1925 году. Девятндцатого февраля 1992 года совершилось обретение святых мощей Патриарха. В настоящее время они покоятся в Большом соборе Донского монастыря.

Фотографии: АГН Москва; на аносне фотография из ТГ-канала Ольги Любимовой.

