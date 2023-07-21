В Думе обсудили перспективы Пушкинской карты

Татьяна ФИЛИППОВА

Статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная в рамках очередного заседания Комитета по культуре рассказала о ходе реализации программы «Пушкинская карта».



По статистике, чаще всего молодые люди используют Пушкинскую карту, чтобы сходить в кино: из 43 миллионов билетов, купленных по этой программе с осени 2021 года, более трети проданы кинотеатрами.

Лидерами среди регионов по количеству оформленных Пушкинских карт стали Москва и Санкт-Петербург. В первую десятку вошли Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская, Кемеровская, Ростовская, Волгоградская и Нижегородская области.



Надежда Преподобная рассказала и о ряде недочетов, которые были выявлены Министерством культуры за время реализации программы. На основе анализа этих недочетов будет проведена техническая модернизация «Пушкинской карты» и усовершенствована система безопасности программы. Готовятся соответствующие изменения в нормативно-правовые акты правительства Российской Федерации.



Кроме того, идет постоянная проверка учреждений культуры на соответствие правилам «Пушкинской карты». В мае 2023 года, к примеру, было проверено около 1,5 тысячи негосударственных организаций культуры – участников программы.



В ходе дискуссии были высказаны предложения по повышению эффективности программы «Пушкинская карта». Так, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила синхронизировать реестр мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», с электронными навигаторами, чтобы молодой человек всегда мог увидеть в своем смартфоне, какой у него есть выбор на сегодняшний день или вечер.



Представители регионов, принявшие участие в общем разговоре по видеосвязи, поделились своим опытом работы с «Пушкинской картой» и высказали пожелания, связанные с развитием идеи федерального проекта, в частности о расширении действия программы на детей. Напомним, что сейчас она распространяется на молодежь в возрасте от 14 до 22 лет, хотя в музеях, театрах и концертных залах много мероприятий, рассчитанных на более юных зрителей, которым очень нужны яркие культурные впечатления, но Пушкинская карта, увы, пока недоступна.

«Во всех наших филиалах, как и в центральном здании на Пречистенке, действует «Пушкинская карта», — рассказал «Культуре» генеральный директор Музея Л.Н. Толстого Сергей Архангелов. — Но специфика нашего музея в том, что просветительско-педагогическая деятельность у нас всегда была ориентирована на детей младших классов. Конечно, у нас бывают и балы, и выборы Наташи Ростовой из числа посетителей, мы даем сертификат, все это очень красиво, но основная наша аудитория — молодые люди до 8-го класса, которые еще не получили паспорт и не могут получить Пушкинскую карту. И нам хотелось бы расширить ее возрастной диапазон. Если существует Школьная карта, почему бы не объединить ее с Пушкинской?»



Есть предложения расширить возрастной диапазон программы не «вниз», к младшим школьникам, а «вверх», к более зрелым, так сказать, представителям молодого поколения. Замминистра культуры Новосибирской области Оксана Грегул рассказала историю, показывающую, насколько популярна программа «Пушкинская карта» в крупных университетских центрах. В Новосибирской области, по ее словам, Пушкинской картой владеет примерно 62 процента потенциальной аудитории, благодаря тому, что идет постоянная работа с образовательными учреждениями. Довести эту цифру до 100 процентов не дают масштабы региона — до культурных центров многим его жителям не так легко добраться. Плотная работа областного министерства культуры с вузами имела неожиданный результат: более трех тысяч аспирантов подписали обращение к губернатору, в котором говорится, что возрастной ценз не позволяет им пользоваться Пушкинской картой, но они хотели бы получить те же возможности, что и ее держатели. В итоге в области решили запустить собственный проект, «Лаврентьевскую карту», к которому подключились государственные культурные учреждения области. Аспиранты будут иметь право получить порцию культурных впечатлений на ту же сумму, которая выделяется на год по «Пушкинской карте», пять тысяч рублей в год.



Для столичных культурных учреждений Пушкинская карта за два года стала хорошим подспорьем. Театр «Сатирикон», по словам его директора Владимира Казаченко, в прошлом году продал по этой программе 6 900 билетов, в первом полугодии 2023 года — уже 4 900. Поскольку большая часть спектаклей «Сатирикона» имеет возрастной ценз 18+, его молодежную аудиторию составляют в основном студенты, школьники приходят на те два спектакля, в которых место действия — школа («Дорогая Елена Сергеевна» и «Всем кого касается»). Театр не ограничивается работой с образовательными учреждениями и ведет в интернете рекламную кампанию, настраивающую на покупку по Пушкинской карте.



По мнению Елены Ямпольской, программе нужна рекламная кампания — остроумная, яркая, нестандартная. Способная изменить привычки тех, кто никогда не считал поход в музей приятным способом времяпрепровождения. То есть тех 40 процентов, которые пока еще не заказали себе Пушкинскую карту. Возможно, им просто нужно больше времени, чтобы на это решиться.



Фото: с официального сайта Минкультуры РФ и из телеграм-канала Ольги Любимовой



Напомним, что федеральный проект социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта» стартовал 1 сентября 2021 года. По последним данным, владельцами карты за это время стали 8,6 миллиона человек, участниками программы — 11 тысяч культурных учреждений по всей стране.