Владимир Аристархов, глава Института наследия: «Культура неразрывно связана с ценностями»

Елена СЕРДЕЧНОВА

Минкульт разрабатывает методику, которая позволит оценивать эффективность госполитики в сфере традиционных ценностей, культуры и исторической памяти



Также разработчики пишут о том ключевом значении, которое должно придаваться духовно-нравственному воспитанию, прежде всего в системе образования. Речь идет о крайнем несовершенстве документов стратегического планирования в сфере образования и просвещения, в том числе учебных программ и федеральных государственных образовательных стандартов. И главная проблема — ЕГЭ, введение которого резко снизило эффективность воспитания в школе. По факту дети теперь учат только предметы, необходимые для поступления в вуз, игнорируя все остальные. Таким образом, воспитательный компонент учебных программ по литературе, истории, обществознанию не работает, если данному подростку не нужно сдавать ЕГЭ по этим предметам. Пока существует система ЕГЭ — любые упования на эффективную воспитательную работу в стенах школы останутся самообманом.



— Сейчас мы заговорили об образовании. Можно ли сказать, что вопросы защиты традиционных ценностей носят межотраслевой характер?



— Безусловно. Перечень этих отраслей приведён в Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных президентом 9 ноября 2022 года. Кстати, этот документ разрабатывал Институт Наследия. Сюда относятся сферы образования и воспитания, работы с молодёжью, культуры, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств массовой информации и массовых коммуникаций, международного сотрудничества. Кроме того, в реализации государственной политики участвуют федеральные органы исполнительной власти, ведающие вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, общественной безопасности. Речь идёт о необходимости проведения единой государственной культурно-образовательной политики во всех этих сферах.





— Но ведь руководящие документы у всех организаций разные!



— Да, поэтому потребуется гармонизация документов стратегического планирования в перечисленных отраслях. К сожалению, большинство действующих актов до сих пор не приведены в соответствие даже с новой редакцией Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Возникает вопрос: кто же должен явиться тем политическим субъектом, который обеспечил бы и проведение мониторинга государственной политики в целом ряде отраслей, и гармонизацию отраслевых документов стратегического планирования, и — что также, очевидно, необходимо — межведомственную координацию работы ведомств?



Мы считаем, что для решения этих вопросов потребуется создать специальный координационный орган. Создание такого межведомственного координационного органа, наделённого широкими властными полномочиями — вот ключевое организационное решение, необходимое для осуществления эффективной государственной культурно-образовательной политики.



Фото: фото Андрей Любимов/АГН "Москва", Кирилл Зыков/АГН "Москва"



С принятием Основ государственной культурной политики 24 декабря 2014 года культура возведена в ранг национальных приоритетов как гарант сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. Однако как «посчитать», правильно оценить эффективность госполитики в этой сфере? По поручению Минкультуры Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (Институт Наследия) впервые в мире разработал критерии такой оценки.В июле опубликована научно-исследовательская работа сотрудников Института Павла Шашкина, Александра Рудакова и Сергея Волобуева «Показатели эффективности государственной политики в области ценностей, культуры и исторической памяти». Автор предисловия к исследованию, директор Института Наследия Владимир Аристархов рассказывает «Культуре» подробности.— Культура неразрывно связана с ценностями. Позволю себе процитировать Основы государственной культурной политики: «Культура — это совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распространение духовных ценностей». Этот подход отражён и в научно-исследовательской работе, о которой мы сейчас говорим. Её авторы указывают, что именно ценности, традиции и история народа, уровень его культурного развития и самобытности делают возможным осознание нацией своих интересов и, таким образом, формируют общность народа.— Да. Надо понимать, что сохранение России — это не только территориальная целостность, государственный суверенитет и положительная демография. Это ещё и качественная составляющая: сохранение нашей гражданской и культурной идентичности, наших ценностей и нашего образа жизни. Выполняя конституционную обязанность по поддержке и сохранению российской культуры, государство тем самым поддерживает и сохраняет нашу идентичность. Это предполагает как развитие культуры, так и защиту культурно-ценностной сферы от разного рода угроз. Причём первый аспект, развитие, поддаётся оценке общепринятыми количественными методами — через объёмы финансирования отрасли, степень доступности учреждений культуры и культурных благ, количество участников мероприятий. Измерить же второй аспект, степень защищённости от социокультурных угроз, гораздо сложнее. Здесь речь идёт о качественных, содержательных параметрах.— Сначала я хотел бы напомнить о ещё одном документе — Стратегии национальной безопасности РФ, которая был утверждена президентом 2 июля 2021 года. В ней определён стратегический национальный приоритет — защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. В полном соответствии с этим документом авторы исследования указывают, что приоритетными объектами сохранения и защиты от угроз является самобытность народов России, общероссийская культурная и гражданская идентичность, культурная преемственность и историческая память, культурный суверенитет страны. Возвращаясь к вашему вопросу, основными угрозами, по мнению наших учёных, являются: угроза утраты национальной и культурной идентичности российских граждан; угроза утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов; угроза утраты культурного суверенитета, угроза атомизации общества и т.д.— Ответ на эти вызовы не может быть дан исключительно за счёт увеличения ресурсов. Авторы работы настаивают на повышении эффективности механизмов публичного управления. Другими словами, простого наращивания финансирования отрасли культуры недостаточно. Необходимо понимать приоритеты этого финансирования. Для этого, в свою очередь, нужны механизмы оценки эффективности государственной политики в данной сфере.— Да, пока речь идет о подходах к разработке определённых параметров или показателей. Но вообще о необходимости мониторинга эффективности госполитики говорится во многих документах стратегического планирования. Тем не менее до сих пор такая система отсутствует — если не считать отдельные отчёты Счётной палаты, которые всё же носят разовый, а не системный характер. В представленном исследовании проанализирован целый ряд нормативно-правовых актов, содержащих только количественные показатели. Попросту говоря, эти показатели не позволяют судить о степени защищённости наших ценностей и нашей идентичности. Что вынуждает сделать вывод об отсутствии правильного целеполагания и, следовательно, о недостаточной эффективности государственной политики в культурно-образовательной сфере.— Это действительно так. И это следствие отсутствия соответствующих показателей. В Основах государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации от 8 ноября 2021 года указывается, что показатели, используемые при планировании, должны определяться на основе принципов измеримости целей и их соответствия целям. Они должны характеризовать динамику реализации задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности взаимосвязанно.В этой работе впервые предлагается именно такая система показателей. Она позволяет судить о положении дел в социокультурной сфере, исходя не только из задач развития, но и из задачи обеспечения национальной безопасности.— Это три элемента. Первый — сохранение национальной и культурной идентичности российских граждан, самобытности многонационального народа нашей страны. Этот показатель будет оценивать степень защищённости традиционных ценностей и культуры, степень защищённости самобытности российской нации, общероссийской культурной и национальной идентичности граждан.— Измерение этих показателей производится не в числовой форме — баллами или процентами. В данном случае оценка степени защищённости основывается на изучении статистической информации, например, данных о суицидах, алкоголизме, наркомании, о соотношении числа браков и разводов, показателей эмиграции и т. п. Также на результатах социологических исследований, скажем, мнении граждан о соответствии современного культурного продукта традиционным ценностям. Необходим также анализ проблемных ситуаций текущего характера и проблемных ситуаций долгосрочного характера. Ну и нужны результаты общественного контроля по аналогии с независимой оценкой качества услуг. Итоговая оценка делается на основании собранного массива данных методом экспертного анализа.— Это соответствие управленческих решений, принимаемых в рамках стратегического планирования, целям и задачам государственной культурной политики, задачам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. Показатель оценивает уровень межведомственного взаимодействия и согласованные действия органов публичной власти и институтов гражданского общества в этой сфере.— Нет, вы же понимаете, что в таком случае объективных результатов ждать не приходится. Поэтому оценивать будут внешние организации, которые станут анализировать публичные декларации целей органов исполнительной власти, их итоговые доклады, а также отчёты негосударственных организаций, участвующих в культурно-образовательной политике. Предметом анализа, соответственно, является соответствие заявленных целей и результатов деятельности задачам достижения соответствующих стратегических национальных приоритетов.— Это соответствие уровня культурного развития граждан задачам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти. При его помощи будет оцениваться уровень культурного развития граждан, например, уровень приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям, уровень знания классической отечественной культуры. Для этого потребуется проведение массовых социологических опросов граждан.— Да, у нас есть поручение Минкультуры, мы планируем разработать полноценную комплексную методику, которая включала бы перечни статистических показателей, необходимых социологических исследований, методику анализа проблемных ситуаций и порядок организации системы общественного контроля, а также методику экспертной оценки собранных данных.— Боюсь, что не до конца. Авторы полагают, что кроме внедрения методики потребуется решение ряда организационных проблем. Например, новые проблемы и вызовы, существующие в духовно-нравственной сфере, требуют научного подхода для разработки способов их решения. Поэтому требуется всемерная поддержка отечественных социальных и гуманитарных наук. Если мы посмотрим руководящие документы в сфере научно-технической политики, то увидим, что необходимость такой поддержки крайне слабо отражена даже на уровне целеполагания.