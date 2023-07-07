Президент и министр культуры обсудили реставрационные проекты, международное сотрудничество и работу с новыми российскими регионами

Татьяна ФИЛИППОВА

Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой.

— Я хотела начать с наших крупных проектов, Владимир Владимирович, которые завершились либо совсем недавно, либо мы готовимся к завершению, — после этого короткого вступления министр культуры рассказала президенту о Международном центре реставрации, открывшемся в Ленинградской области, недалеко от Гатчины. Предполагается, что сюда будут привозить молодых специалистов со всей страны.

Еще один крупный проект, о котором Ольга Любимова рассказала президенту, — музей «Витославлицы» в Великом Новгороде, любимый и местными жителями, и туристами.

— Сам по себе очень красивый музей, и большие программы, связанные и с праздничными событиями, и детские, и семейные, — пояснила министр.

Два заметных музейных квартала развиваются в Пскове и Туле — старинных русских городах. Псков только запускается, Тула уже работает вовсю: в прошлом году там побывало 800 тысяч человек, в этом году Министерство культуры рассчитывает увидеть миллион.

— 10 миллиардов стоило? — уточнил президент.

Ольга Любимова подтвердила цифру — да, в тульский музейный кластер вложено 10 миллиардов рублей, и там уже открыты филиалы государственного исторического музея «Куликово поле», и музея-усадьбы «Поленово», и музея-усадьбы «Ясная Поляна». А впереди — открытие филиалов Бахрушинского и Политехнического, а также филиала Музея имени Андрея Рублева. Музейные команды готовятся к этому событию.

Министр назвала в числе важных музейных событий и открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре — филиал одного из самых важных музеев страны будет располагаться в здании фабрики-кухни, построенной в 1932 году по проекту первой женщины-архитектора в Советской России Екатерины Максимовой. Она начала работать в качестве помощника архитектора еще до революции, в 1929 — 1932 годах принимала участие в проектировании по всему СССР фабрик-кухонь, которые должны были освободить женщин от домашнего рабства. Самарская фабрика-кухня, построенная в форме серпа и молота, чудом избежала гибели, и теперь в ней откроется крупный молодежный центр с лекционной программой и кружками.

В следующем году отметит 500-летие Новодевичий монастырь, министерство надеется завершить к этому времени реставрацию всех 36 монастырских объектов. 24 объекта уже готовы, в ходе работ было сделано несколько важных открытий: в Смоленском соборе, например, аккуратно сняли кирпичную кладку и обнаружили под ней изображения ангелов, которые уже лет двести никто не видел.

Следующей темой стали международные конкурсы и фестивали, в том числе только что завершившийся Конкурс Чайковского, в котором приняли участие музыканты из США, Японии, Швеции, Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Южной Кореи и других стран.

Министр особо отметила инициативу губернатора Новгородской области Андрея Никитина: в год 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова он предложил организовать в Великом Новгороде в память о композиторе конкурс для совсем юных, начинающих музыкантов, тех, что мечтают со временем попасть на Конкурс Чайковского.

В этом году Международный юношеский конкурс пианистов имени Сергея Рахманинова прошел в первый раз, на него приехали дети из нескольких стран.

Ольга Любимова упомянула и цирковую отрасль, которая поддерживает старые традиции и учреждает новые.

— В мире существует конкурс в Монте-Карло, ему 45 лет, куда годами приезжали наши замечательные артисты и в самых разных дисциплинах получали высшие награды высших категорий. Год назад в Монте-Карло сказали, что России нельзя участвовать в этом конкурсе, и через два часа мы объявили, что у нас будет свой конкурс в цирке Чинизелли в Петербурге. Он пройдет в середине сентября, участвуют больше 20 стран. Билеты уже сейчас невозможно купить, — рассказала министр.

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков подтвердил «Культуре», что в этом году фестиваль «Без границ» обещает превзойти предыдущий по зрелищности и масштабности: «Конкурсные программы вновь пройдут на площадке Большого Санкт-Петербургского государственного цирка в трехдневном формате: незабываемое шоу ждет зрителей 14 и 15 сентября 2023 года, на следующий день экспертное жюри соберется на голосование, а 17 сентября состоится торжественный гала-концерт участников и награждение победителей».

Финальная часть доклада министра культуры была посвящена работе в новых регионах.

— Когда начинался национальный проект «Культура», все говорили: а что такое автоклубы? Это же как 1960-е годы XX века… Но эти автоклубы сначала спасли нас в ковид, они приезжали и давали возможность собрать людей на улице, и сейчас мы можем просто приехать и согреть людей праздником, выступлением, — напомнила министр.

У Министерства культуры есть план и по восстановлению разрушенной инфраструктуры новых регионов: в этом году, например, планируется отремонтировать 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры.

Фотографии: www.culture.gov.ru; на анонсе - Александр Казаков \ ТАСС.