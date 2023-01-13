В Министерстве культуры подвели итоги новогодних праздников

Татьяна ФИЛИППОВА

В новогодние праздники российские кинотеатры продали более 13 млн билетов, а федеральные музеи приняли миллион посетителей. Об этом рассказала на брифинге, прошедшем в пресс-центре МИА «Россия сегодня» министр культуры Ольга Любимова.

Министр начала свое выступления с поздравлений – с прошедшими праздниками и с радостным для министерства культуры событием – уровень посещения кинотеатров вернулся на отметки допандемийных лет. Кассовые сборы составили 4,4 миллиарда рублей, на киносеансы было продано 13,2 миллиона билетов. «Несмотря на то, что зарубежных блокбастеров в прокате не было», – подчеркнула министр.Фильмом-лидером новогодних праздников стала семейная комедия «Чебурашка», ставшая самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката. За 8 дней нового года кассовые сборы картины режиссера Дмитрия Дьяченко составили 2,9 миллиардов рублей. По словам Ольги Любимовой, «Чебурашка» побил все рекорды западных релизов и продолжает набирать очки. «Благодаря системе ЕАИС, созданной при Фонде кино, мы следили за его кинобиографией, - поделилась министр и тут же открыла приложение, чтобы продемонстрировать триумф нового «Чебурашки». Праздники закончились, но кассовые сборы продолжают расти, и к 12 января уже составили 3 миллиарда 33 миллиона рублей.На втором месте - новый мультфильм анимационной франшизы «Иван Царевич и Серый Волк-5», собравший 347,5 миллионов рублей, за ним идет комедия «Непослушник-2» режиссера Владимира Котта (с середины декабря до конца новогодних праздников кассовые сборы составили 453,1 миллиона рублей, из которых 230,7 миллионов пришлись на сеансы в праздничные дни). «Елки-9», «Елки-иголки» и несколько анимаций позволили, по словам Ольги Любимовой, вернуться на допандемийный уровень.В 2023 году Минкультуры России продолжит поддержку отечественного кинопроизводства. «Нас интересуют и блокбакстеры, и детское кино», - рассказала министр. Уже готовятся «По щучьему велению» со звездным составом, «Бременские музыканты» от «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» и «Волшебник Изумрудного города» от «Газпром-медиа».Фонд кино оказывает содействие и документалистам, которые фиксируют те события, с которыми мы столкнулись в 2022 году. А для того, чтобы кинематографистам было где встречаться и смотреть новые фильмы, министерством культуры будет поддержано 67 кинофестивалей, от серьезных профессиональных смотров до зрительских и детских.В новогодние праздники переполнены не только кинотеатры, но и музеи. В этом году только в федеральных музеях побывало более миллиона человек. Каждый десятый пришел по Пушкинской карте – это еще раз показывает, как востребована была эта программа.Лидерами стали Государственный Эрмитаж и Третьяковская галерея, в которые все праздничные дни стояли длинные очереди (эти музеи посетили примерно по 90 тысяч человек). От лидеров немного отстают Царское Село (более 80 тысяч посетителей), Владимиро-Суздальский музей-заповедник (около 70 тысяч), музей-заповедник «Павловск» (65 тысяч), Государственный Исторический музей и Музей Мирового океана в Калининграде (более 50 тысяч), Русский музей, Пушкинский музей, Новгородский музей-заповедник и Музейный квартал в Туле (около 40 тысяч).Чуть меньше посетителей приняли Петергоф, Пушкинский Заповедник, Малые Корелы и Абрамцево (примерно по 15 тысяч). Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе посетили более 11 тысяч человек.Новогодние праздники – время детских «елок», которые в этом году проходили во всех музеях. Ольга Борисовна вспомнила, что во времена ее детства лучшей считалась елка в Пушкинском. «Я помню, что я была там только два раза, и мама с папой были счастливы, потому что билет было купить очень трудно». В этом году самая крупная елка, по словам министра, была в Историческом музее – 56 представлений, полторы тысячи человек.В Министерстве культуры уже готов гастрольный и выставочный план на 2023 год. «У нас появился новый проект, который называется Большая выставка», - рассказала Ольга Любимова. По словам министра, проект родился в связи с появлением такого явления, как культура отмены. Если что-то отменено, значит, что-то должно прибавиться – и в рамках новой программы 30 федеральных музеев представят свои экспозиции в разных регионах нашей страны. В Севастополе, Астрахани и Новосибирске с июня по ноябрю пройдет выставка «Тысячелетие кочевников», представляющая золото скифов и сарматов из собрания Российской галереи искусств Севастополя. Осенью во Владивостоке, Хабаровске и Челябинске будут представлены три крупных проекта Московского Кремля.2023 год богат на юбилейные даты. «Давайте начнем с 80-летия победы в Сталинградской битве», - предложила Ольга Любимова. К 2-му февраля по всей России пройдут культурные и просветительские мероприятия. Министр особо отметила проект «Знамена Сталинградской победы» в Волгограде, где многие артефакты будут представлены впервые.В наступившем году мы будем отмечать 200-летие со дня рождения Александра Николаевича Островского. «Тут Малый театр в ответе за всех», - отметила министр. В праздновании будет участвовать и музей-заповедник Островского «Щелыково», и Кострома, и московские театры, и литературный музей, но центром юбилейных событий станет фестиваль, который готовит Малый театр – дом Островского.Впереди и 150-летний юбилей композитора Сергея Рахманинова и писателя Михаила Пришвина, 100-летие поэта Расула Гамзатова, автора песни «Журавли».Международный конкурс композиторов, пианистов и дирижеров имени Рахманинова прошел минувшим летом в преддверии юбилея, а в этом году самые юные исполнители будут биться в Великом Новгороде, на родине Рахманинова.В завершение своего выступления Ольга Любимова напомнила держателям Пушкинской карты о том, что начался новый год, а это значит, что на счет поступили 5 тысяч рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры и кинотеатры. За первые дни 2023 года к программе уже присоединились 45 тысяч новых участников, а за 8 праздничных дней держатели карты потратили 738 миллионов рублей, что является серьезной поддержкой для учреждений культуры. «Для этого Пушкинская карта и создавалась, - объяснила министр, - с одной стороны, поддержать молодых людей, с другой, дать возможность учреждениям культуры запустить отдельные программы. Поэтому мы планируем расширение этой программы и рассчитываем, будем за это биться, что в 2023 году общее число билетов, проданных по Пушкинской карте, превысит 26 миллионов».