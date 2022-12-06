В Большом театре подвели итоги конкурса на лучшую детскую школу искусств

Татьяна ФИЛИППОВА

В конце прошлой недели в Бетховенском зале Большого театра прошло торжественное награждение лауреатов общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств», организованных Министерством культуры РФ.

«Я хочу сказать, что мы гордимся вами, — сказала, открывая церемонию награждения, замминистра культуры Надежда Преподобная. — Сегодня мы будем награждать лучших из лучших. В течение двух дней мои коллеги из жюри отсматривали восьмерку финалистов среди преподавателей и педагогов, восьмерку лучших городских и сельских школ искусств. С одной стороны, количество школ, заявившихся на участие, не маленькое, с другой стороны, не большое, потому что школ 5050. Оказаться в этой восьмерке — огромное достижение, давайте посмотрим на наших лучших».

Конкурсам, организованным федеральным Министерством культуры, уже не один год: конкурс среди преподавателей проводится с 2009 года, конкурс среди школ — с 2014-го. И все эти годы, как подчеркнула Надежда Преподобная, конкурсы являются крупнейшими смотрами в системе художественного образования Российской Федерации, позволяющими выявлять самых ярких и талантливых педагогов, лучшие методики работы с одаренными детьми и делиться этим опытом со всей страной.

С 2021 года условия конкурсов обновились: были добавлены дополнительные отборочные туры по федеральным округам, очные испытания, включающие презентации, открытые уроки, дискуссии.

В финальных испытаниях, которые прошли с 30 ноября по 2 декабря на базе Российского фонда культуры, приняли участие 8 преподавателей детских школ искусств, 8 городских и 8 сельских ДШИ, отобранных в федеральных округах. По итогам финальных испытаний большим жюри конкурса, в состав которого вошли выдающие деятели отечественной культуры, были объявлены победители.

Лучшей детской школой искусств стала Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева, лучшей сельской школой искусств — Саракташская детская школа искусств в Оренбургской области.

Лучшим преподавателем была признана Татьяна Калинина, преподаватель изобразительного искусства в Детской школе искусств № 5 Екатеринбурга. Она рассказала «Культуре», что работает в этой школе тридцать пять лет, со дня ее основания, и уже становилась победителем конкурса в 2017 году.

— Я пришла в детскую школу искусств без педагогического образования, из архитектуры, я просто родила дочку и думала, что преподавать легко, что особые знания тут не нужны, главное – что я рисую. Оказалось, что педагогические знания необходимы, у меня их не было, и многое приходилось придумывать. Но это было даже хорошо, потому что благодаря этому я придумала нестандартную, эффектную и эффективную методику, которую сейчас преподаю в самых разных городах, и в Петербурге, и на Камчатке.

— Расскажите, пожалуйста, в чем она заключается.

— Она рассчитана на преподавание в разных классах, с первого по восьмой. И особенность ее такая, что мы непременно включаем в обучение упражнения на абстрактное мышление, такие своеобразные игры с художественной формой, где игрушками становятся художественные средства, а правилами игры – ритмизация форм. Дети создают такие абстрактные работы, маленькие, мы вывешиваем их, и дети смотрят, на что это похоже. Когда они рассказывают, что они видят, оказывается, что изображения имеют и эмоцию тоже. И это самое главное, я на этом всегда делаю акцент. Дети открывают для себя, что главное содержание – это эмоция, и открывают возможности изобразительных средств не только передавать сюжет, некую схожесть, но и эмоциональное состояние, ощущение, переживание. И это гораздо важней. И потом мы на основе этих упражнений делаем композиции. Тут дети работают самостоятельно, потому что они открыли эти возможности и делают каждый свою композицию. Непохожую на другие, используя те приемы, которые мы только что открыли.

— Наверное, вы можете угадать судьбу своих выпускников.

— Сказать по правде, я немножко с ними поработаю и чувствую, кому нужно идти в художники, кому в архитекторы, кому в теоретики.

— А что нужно, чтобы стать архитектором?

— Архитектор — это всегда стилизатор. Это как раз абстрактное искусство, оно сродни музыке, и здесь важно умение ритмически выстраивать формы. У меня очень многие ученики поступают в архитектурный институт.

— В Екатеринбурге очень сильная архитектурная школа, и дизайнерская тоже.

— У нас есть и архитектурная школа, и архитектурный институт, и даже в Италии в промышленности работают дизайнеры, получившие образование в Екатеринбурге.

— А вам не жалко, что вы не работаете как архитектор?

— Когда я шла работать в школу, я думала, что это временно, пока дочка маленькая. Но мне очень понравилось преподавать. Я имею возможность не проектировать, а рисовать, и это мне ближе.

— Как изменились ваши ученики за эти тридцать пять лет?

— Многие педагоги говорят, что дети стали слабее, но мне кажется, что дети становятся более талантливыми. Я в прошлом году выпустила старших и сейчас взяла малышей, и мне кажется, что они все очень сильные.

— Есть ли у вас мечта?

— Совсем недавно мы с моими выпускниками ездили по разным странам с пленэрами, а потом делали выставки. Последняя выставка называлась «Столица и околица». Путешествие – это всегда мечта.

Фотографии: сайт Министерства культуры РФ.