В Москве прошел образовательный хакатон «История будущего»

Татьяна ФИЛИППОВА

На этой неделе завершился второй по счету хакатон, организованный Российским фондом культуры. Рассказываем, что скрывается за этим загадочным словом, чем полезен хакатон и какие он дает результаты.

Заглянув в Википедию, читаем, что хакатон (слово образовано от двух английских, hacker «хакер» и marathon «марафон») — это форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей сообща решают какую-либо проблему. Культурно-образовательный хакатон, который Российский фонд культуры проводит уже второй год, работает по такому же примерно принципу, только вместо разработчиков — студенты творческих вузов из разных городов страны.

В этом году в хакатоне участвовали восемьдесят человек из двадцати регионов, в том числе из Донецкой и Луганской республик. За три дня им надо было разделиться на десять команд, внутри каждой команды придумать идею для какого-то культурного или образовательного проекта, составить бизнес-план и в формате презентации защитить свой проект перед экспертами.

Почти все ребята, отобранные для участия в этом мероприятии, приехали в Москву с собственными проектами, которые обдумывают или уже успешно реализуют.

Адела Крылова из Чехии, но сейчас учится в Иннополисе — городе-спутнике Казани, который, по мнению тех, кто его создает, является прообразом города будущего. Адела будет специалистом по искусственному интеллекту, но ее интересует философия и история, она водит экскурсии по Иннополису и здесь, в Москве, надеется получить экспертную оценку своих проектов — у нее их несколько. Одна из идей — организовать интерактивный музей технологий, которые люди используют уже сейчас. «Потому что люди хотят видеть будущее, но оно закрыто в лабораториях, — объясняет Адела, — мы хотели бы показать настоящее, которое быстро превращается в будущее». Второй проект связан с достопримечательностями Татарстана, такими, как остров-крепость Свияжск, о котором, по мнению Аделы, знает совсем небольшое количество людей. Она мечтает организовать что-то вроде интернет-платформы, на которой люди могли бы обмениваться рассказами о своих путешествиях.

Денис Шум приехал из Луганска, он студент Государственной академии культуры и искусства имени Михаила Матусовского — главного творческого вуза Донбасса. Ему предложили участвовать в хакатоне, зная его по документальным фильмам, которые Денис снимает, — у него есть фильм о шахтерах, еще один он сделал о работе пожарных, и он тоже рассчитывает, что хакатон даст ему какой-то новый импульс.

Программа марафона сформирована так, чтобы дать участником максимальное количество полезных знаний: их учат генерировать идеи и защищать их; находить финансирование; адаптировать культурные проекты к цифровой реальности и презентовать свой проект и самого себя — этот навык необходим в любой профессии.

По условиям хакатона, из десяти проектов, которые создадут участники десяти команд, три должны выйти в финал, затем жюри назовет победителя. Призом является возможность реализовать свой проект при поддержке Российского фонда культуры.

В прошлогоднем хакатоне победителем стал проект «Петриады» — веб-игры по историям и фактам из жизни Петра I. Хакатон проходил накануне юбилейного «петровского» года — в 2022-м в России широко отмечалось 350-летие великого императора.

Дарья Борисюк и Алиса Ерихова, участницы победившей в прошлом году команды, на нынешнем хакатоне рассказывали, как идет развитие проекта. Победители продолжали работать над ним в течение года, и сейчас игра практически готова.

Одна из команд прошлогоднего хакатона, не получившая заветное первое место, решила не останавливать начатое, самостоятельно нашла финансирование и за год реализовала свой проект — онлайн-платформу «Сохраняя культуру» для знакомства студентов-путешественников с культурой, обычаями и традициями народов России. Проект представил собравшимся Евгений Лебедев, лидер команды.

В этом году в финал вышли три проекта — по мнению экспертов, каждый из них заслуживает высокой оценки и воплощения в жизни. За главный приз боролись мультиплощадка для поддержки «забытых» памятников культуры с помощью благотворительной кампании «Вот тогда и заживем» и интерактивный онлайн-журнал о народной культуре этносов нашей страны «Ларец». Но победителем стал другой онлайн-проект, над которым работали студенты из Томска, Иркутска, Донецка, Луганска и Москвы. Лидер команды Антон Новобрицкий рассказал «Культуре», в чем его суть.

— Наш проект называется «EDU в поезде» — это игра с английским словом education (образование). Проект рассчитан прежде всего на детей и превращает дорогу в часть образовательного процесса. Ежегодно в поездах ездит около десяти миллионов детей, идея заключается в том, чтобы они получали информацию о тех местах, которые проезжают, в режиме реального времени. Во-первых, когда человек едет и ему приходит уведомление: «Посмотрите в окно», это просто интересно, а во-вторых, у нашего проекта есть конкурентное преимущество, которое отличает «EDU в поезде» от обычных сайтов в «Гугле». После теоретической части, которая может быть в аудио- или видеоформе, ребенок будет проходить тесты, игры, викторины, чтобы получить баллы, которые он сможет обменять на партнерскую продукцию РЖД и других компаний. Вы авторизуетесь в приложении, указываете свой маршрут и возраст ребенка, и весь световой день у вас будет личная программа, которая поможет провести время с пользой и узнать много нового о своей стране.

Фотографии предоставлены пресс-службой РФК