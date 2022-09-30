Год «Пушкинской карте»: промежуточные итоги

Елена СЕРДЕЧНОВА

Программа была запущена Министерством культуры России первого сентября 2021 года. Юные граждане нашей страны в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой, лимит которой составляет пять тысяч рублей, походы в театры и музеи, на концерты, в кинотеатры. Сейчас — по прошествии года — шесть миллионов молодых людей пользуются «Пушкинской картой». Это означает, что практически каждый второй молодой человек в России имеет возможность потратить средства карты на посещение культурных мероприятий. Билетов же продано на сумму 8 млрд рублей.

Четырнадцатилетний Алексей из подмосковной Старой Купавны в восторге от этой карты.

— Как только мне исполнилось четырнадцать, я сразу оформил «Пушкинскую карту» и пошел с друзьями на экскурсию Panorama360 в Москва-Сити. Поднялись на 89-й этаж башни «Федерация. Восток». Так высоко даже птицы не летают, вся Москва как на ладони! Ну и мороженое попробовал: на площадке находится самая высокая в мире фабрика мороженого. Мне очень понравилось. В музеи, если честно, ходить не планирую, а в кино на российский фильм — пойду. «Пушкинская карта» — это круто, — рассказал он «Культуре».

Еще одна собеседница издания, 19-летняя Елизавета, поделилась своим мнением о Пушкарте — так называют ее юные пользователи.

— Я ходила с подружками в кино и Третьяковку, а с мамой посетила Пушкинский музей, выставку «Брат Иван». Мне очень нравится пользоваться этой картой, потому что я сама выбираю, куда пойти, меня никто не принуждает. Да и сумма нормальная — пять тысяч, — говорит она. — Мы с подружками регулярно используем Пушкарту, это отличный проект!

А пойти есть куда. Сейчас по «Пушкинской карте» ежедневно доступно 25 тысяч мероприятий, в программу входит 7281 учреждение. По данным Минкультуры, чаще всего ребята посещают Государственную Третьяковскую галерею, музеи Петергофа и Эрмитаж.

Специалист по связям с общественностью пресс-службы Государственной Третьяковской галереи Наталья Карчун сообщила «Культуре», что в этом году есть «значительный рост посещаемости всех территорий Государственной Третьяковской галереи». С начала 2022 года по «Пушкинской карте» было приобретено более 100 тысяч билетов, а с даты запуска программы — более 160 тысяч.

— Мы связываем рост посещаемости, помимо всего, с активным участием в программе поддержки молодежи «Пушкинская карта». Ежемесячно по ней приобретают билеты в Третьяковскую галерею более 15 тысяч молодых людей. Наибольшей популярностью пользуются постоянные экспозиции Третьяковской галереи — основная экспозиция Лаврушинского переулка «Шедевры русского искусства XI — начала XX века» и экспозиция Новой Третьяковки «Искусство XX века». Но галерея также ждет молодых людей и на просветительские мероприятия, на которые можно прийти по «Пушкинской карте», — лекционные циклы и разовые лекции, концерты и творческие занятия, — рассказала она.

Да, ребята стали чаще ходить в музеи, театры, посещать концертные площадки. Стали чаще приходить в кинотеатры: с февраля 2022 года по карте можно приобрести билет в кинотеатр на отечественный фильм. В результате сейчас каждый третий билет, приобретаемый по «Пушкинской карте», — это билет в кинотеатр.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков полагает, что на сегодняшний день «Пушкинскую карту» можно назвать самой эффективной мерой по увеличению посещаемости российских фильмов.

— Кинотеатры, которые смогли ввести в работу Пушкарту с первого февраля, увеличили продажи билетов на отечественные фильмы практически на 30 процентов. И все благодаря этой программе. С учетом ухода из России голливудских студий в марте и апреле этого года «Пушкинская карта» смогла на краткосрочный период помочь кинотеатрам, — уверил собеседник «Культуры».

Недаром на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии министр культуры РФ Ольга Любимова так описала использование «Пушкинской карты».

— Это не просто прямая субсидия, это абсолютно другая система — деньги находятся у зрителя, и зритель сам выбирает, на что пойти. Это тоже мощная аналитика — на какие фильмы будут ходить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет по «Пушкинской карте», — подчеркнула Ольга Любимова.

Высоко оценила новую программу и министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. В разговоре с «Культурой» она подчеркнула важность участия в программе молодых людей от 14 до 22 лет: «Это тот возраст, когда уже не ходят с родителями, но еще не имеют постоянного дохода, чтобы выбирать культурные мероприятия и самостоятельно оплачивать их посещение».

— «Пушкинская карта» — это уникальный проект, который направлен на привлечение молодежи в учреждения культуры, в наши театры, музеи, в кинотеатры — на фильмы отечественного производства. Эта программа позволяет молодым активным людям в возрасте становления личности познакомиться с нашей культурой, выбрать для себя что-то интересное, узнать новое. Очень часто «Пушкинская карта» используется образовательными учреждениями для внешкольной работы. В этот момент часто возникает задача оплатить посещение культурного события не только детьми, но и учителями. Поэтому основной запрос, которые мы слышим от пользователей, это возможность оплачивать картой групповые билеты, включающие посещение взрослого человека, который сопровождает учеников. Конечно, возможность ходить в учреждение культуры за счет государства нравится многим. И многие хотели бы ее получить, так же как молодые люди. Например, мы часто слышим запрос на расширение возраста пользователей «Пушкинской карты», в том числе выдачу ее всем школьникам, — поделилась она своим мнением.

Фотографии: Владимир Гердо / ТАСС.