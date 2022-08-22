Наталья Андреева, автор серии книг «Театр теней»: «Москва реально помогает креативным предпринимателям»

МАЛАХОВА Наталья



– Я долго работала в крупных компаниях – руководителем отдела PR, позже – ивент-продюсером, а потом ушла в декрет и очень внимательно выбирала книги и игры для своей дочери, чтобы воспитать у нее хороший вкус. Продукция для детей часто оставляет желать лучшего: слишком яркие предметы со множеством деталей – это не всегда хорошо. Чтобы развивать у ребенка воображение, ему можно предложить то, что привлечет его внимание, но оставит поле для фантазии. Когда Агнии было три года, я задумалась: «Интересно, а есть ли у нас театр теней по сказке «Дюймовочка»?», не нашла ничего подобного и придумала свой проект. Тогда это была просто книжка-раскладушка, хотя и очень красивая. А сейчас, спустя пять лет, мы разработали свою, абсолютно новую конструкцию, которую запатентовали в России. Пока она тестируется и скоро выйдет в продажу.



– Как выстраивался диалог с издательствами?



– Мы решили делать все самостоятельно, сначала сотрудничали с российским производством, а потом вышли на китайское, где смогли увеличить тиражи и существенно повысить качество. У издательств совершенно другой стиль работы: они нацелены на розницу, на ритейл, увеличивают портфель за счет большого количества книг и авторов, а у нас – дорогой монопродукт, который выходит достаточно ограниченным тиражом, и его важно правильно презентовать. Если он будет просто лежать в большом книжном магазине, люди даже не поймут, что в упаковке. Поэтому мы занимаемся его продвижением в интернете и точечно сотрудничаем с магазинами-бутиками, такими как «Лавка и кафе студии Артемия Лебедева» или «Цветной». Кроме того, крупный издательский бизнес сейчас сильно пострадал, магазины терпят убытки и закрываются. В самом начале, когда я советовалась с разными издателями, они раскритиковали идею, а в итоге получился успешный бизнес-проект. Да, его достаточно сложно реализовывать, но он интересный и вызвал большой резонанс.



– Какие каналы дистрибуции сегодня реально работают?



– К сожалению, с рекламой в сети начались большие проблемы. Аудитория осталась, но до нее сейчас тяжело достучаться. Нам очень помогал таргетинг, но Вконтакте, куда хлынул большой поток пользователей, он пока не работает. Специалисты обещают, что система наладится, искусственный интеллект платформы будет дополнительно обучаться, станет функционировать лучше, и мы очень на это надеемся. Также хочется верить, что в России по аналогу закрытых зарубежных соцсетей будет разработана собственная интернет-платформа для продвижения. Сейчас мы активно осваиваем маркетплейсы. На данный момент это довольно эффективный инструмент.



– С чего стоит начать свой бизнес?



– В самом начале мы запустили кампанию на краудфандинговой площадке Boomstarter. Целью было не столько привлечь финансирование, сколько заявить о себе, рассказать о проекте, дать возможность друзьям и знакомым поддержать его, запустить «сарафанное радио». У меня уже был 1 000 000 рублей на запуск бизнеса еще до запуска кампании. К этому моменту мы уже провели тест и договорились с производством, поэтому те, кто поддержали выпуск книги, получили именно то, что было показано на презентационном видео. Хотя начинать можно и без стартового капитала, с интересной идеей, которая привлечет инвесторов.



– Как сегодня выстраивается диалог между властью и креативным бизнесом?



– Москва реально помогает креативным предпринимателям. В какой-то момент с нами связались представители Агентства креативных индустрий при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы, рассказали о своих проектах и предложили принять в них участие. Мы были приятно удивлены и, конечно, согласились. Могу сказать, что это настоящие специалисты, которые качественно оказывают свои услуги. Если речь идет об участии в каком-то мероприятии – выделяется лучшее место, возможность провести презентацию продукта на высшем уровне, если тебя приглашают пройти обучение, с тобой постоянно на связи консультант, который ориентирует и отвечает на любые вопросы.



– Вы приняли участие в Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction. Что дал вам этот опыт?





– Наш проект был представлен в секции Created in Moscow, организованной как раз Агентством креативных индустрий, и мы громко заявили о себе: увеличили клиентскую базу, познакомились со многими потенциальными партнерами. Это не просто ярмарка, а живое пространство для диалога всех креативных индустрий, не только книжного бизнеса. Думаю, сейчас особенно важно не просто развиваться в одиночку, а создавать коллаборации. Пока мы сильно заняты решением текущих задач, но в будущем настроены на интересные совместные проекты с другими участниками креативного рынка.



– В каких еще программах поддержки вы участвовали?





– Я прошла обучение в школе интеллектуального права «Креатус», открытой Агентством креативных индустрий совместно с Научно-образовательным центром интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Программа впечатляет. Педагоги рассказывают о том, как работает авторское право в целом и в самых разных направлениях, как грамотно управлять правами, выстраивать диалог с коллегами по бизнесу. В итоге всего за месяц интенсива ты получаешь реальный багаж знаний и, что особенно ценно, знакомишься с «живыми» кейсами из практики экспертов, которые они детально разбирают.



– Что сейчас главное на повестке дня?



– Мы планируем выходить со своей продукцией на новые рынки – китайский в том числе, для этого нам нужно получить международный патент, ищем дополнительное финансирование и другие возможности для роста. Двигаться вперед сегодня очень сложно, но интересно.



Фото: из личного архива Натальи Андреевой

В развитии креативных индустрий большую роль играют инновационные продукты. Серия книг-представлений для домашних теневых спектаклей по мотивам классических сказок – именно такой продукт, который появился на российском рынке благодаря Наталье Андреевой. Она рассказала «Культуре» о реализации проекта, диалоге с издательствами, эффективных каналах дистрибуции и мерах поддержки государством творческого бизнеса.