Креативные индустрии без ограничений: в РФ развивают инклюзивные творческие лаборатории

Елена СЕРДЕЧНОВА

В России создают условия для участия людей с инвалидностью в культурной жизни. В частности, Минкультуры увеличит в три раза количество инклюзивных проектов, а по стране раскинется сеть инклюзивных творческих лабораторий.

Об этом рассказали на заседании Рабочей группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни, которое состоялось на прошлой неделе. Сама же группа создана при Комиссии при президенте по делам инвалидов.

Как и на любом подобном мероприятии, обсуждалось много вопросов — и общих — как помочь адаптироваться людям с инвалидностью, и совершенно конкретных, например, о создании сайта «Инклюзивная платформа». Но все они входили в повестку заседания, которая была посвящена вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества.

Открыла мероприятие министр культуры РФ Ольга Любимова. Она рассказала о том, что уже сделано для интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в культурную жизнь. А сделано немало: только за 2021 год в рамках нацпроекта «Культура» были обновлены 324 муниципальные библиотеки, 1067 кинозалов и 578 школ искусств. И везде переоборудование учитывало потребности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

— Повысилась доступность кинотеатров для людей с нарушениями слуха: теперь прокатчики обязаны показывать фильмы с субтитрами не реже двух раз в неделю. А посещаемость театров, концертных залов в 2021 году выросла почти на 60%. В кинотеатры люди с инвалидностью стали ходить чаще на 42%, в библиотеки — на 25%, музеи — на 10%, — уверила она.

По ее словам, в ближайшие три года Министерство культуры увеличит число инклюзивных проектов. Поможет этому Межведомственный комплексный план мероприятий до 2025 года. Его цель — обеспечить людям с инвалидностью возможность участвовать в культурной жизни. И, конечно, этой цели послужат инклюзивные творческие лаборатории, создание которых заложено в проекте «Придумано в России». Инициатива должна развить креативную индустрию в стране, работать и творить в которой станут все, невзирая на ограничения, накладываемые состоянием здоровья.

Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова подчеркнула, что речь идет об уже существующих творческих лабораториях — их сейчас 86. На этих площадках креативный человек с ОВЗ может реализовать себя, занимаясь музыкой, изобразительным искусством или спортом.

— Такие площадки уже существовали. Но у нас появились новые задачи.

Во-первых, систематизировать работу в этих лабораториях. Во-вторых, развивать сеть инклюзивных площадок, их количество должно расти. В-третьих, мы должны оказывать проекту информационную поддержку. Об инклюзивных творческих лабораториях обязаны знать все. А сейчас мы должны понять, какие документы нужно принять для того, чтобы проект заработал в полную силу, — поделилась Ольга Ярилова.

Сейчас проектный офис по организации деятельности инклюзивных творческих лабораторий работает в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).

И.о. ректора РГСАИ Елена Пахомова рассказала «Культуре», что работа с инвалидами велась в учреждениях культуры, образования, спорта всегда, но проект «Придумано в России» задает ей немного другой вектор.

— Инклюзивная творческая лаборатория (ИТЛ) становится не просто местом, где человек может поучаствовать в работе кружка. Лаборатория призвана помочь и решить проблему занятости людей с ОВЗ и создать условия для формирования ими креативного продукта, интегрировать их в современные социальные процессы, практики. Инклюзивные лаборатории сейчас как проект в начале пути. Мы совместными усилиями коллег, работающих в регионах в образовательных организациях, в общественных объединениях, формируем понятийный аппарат, методику и концепцию их деятельности, — объяснила она.

Надо сказать, что инклюзия вовсе не подразумевает того, что в лабораториях будут работать только люди с инвалидностью. Потому что инклюзия — это когда рядом живут, учатся, работают или занимаются творчеством люди и здоровые, и с ограниченными возможностями здоровья. Как в Российской государственной специализированной академии искусств, где 30% студентов имеют инвалидность. Елена Пахомова подчеркнула, что в вузе проблемы с толерантностью к таким ученикам нет: «В Академии созданы оркестры со слепыми и слабовидящими музыкантами, есть инклюзивный оперный театр, учебный театр глухих и слабослышащих актеров. Ребята оценивают друг друга не по физическим возможностям, а по таланту, одаренности, трудолюбию, по тому, какая у человека мотивация».

— Проектный офис будет работать с базовыми региональными инклюзивными лабораториями. Мы сможем аккумулировать лучшие практики по работе с людьми с ОВЗ. Кстати, с начала 2022 года в этих лабораториях уже развивают творческий потенциал более 23 тысяч человек. Со временем количество лабораторий будет возрастать. И мы надеемся, что сможем помочь им встать на ноги, чтобы люди открыли для себя новые возможности, чувствовали себя востребованными, — уверила Елена Пахомова.

За примерами для будущих лабораторий не надо далеко ходить. Так, директор департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Артур Латыпов рассказал о модном региональном дизайнере, который привлекает к труду инвалидов. Отличный московский проект Музея — культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского «Перовская мурава» — тоже прекрасный пример креативного подхода. Ребята с ОВЗ делают удивительные керамические поделки, пользующиеся спросом.

— Мы не говорим о трудоустройстве, говорим о занятости. Деятельность в инклюзивной лаборатории может быть и источником заработка, и просто хобби с небольшим доходом. Но не буду скрывать, мы хотели бы получить продукт, который можно коммерциализировать. Это может быть театральная постановка, концертная программа — такая, как «Играющие в темноте». Это новый проект театрального коллектива «Спектакли-невидимки», которые создают постановки в темноте, ориентируясь на восприятие слепых людей. В любом случае нам надо взглянуть на мир по-новому, креативно, держа за руку ребенка или взрослого человека с ограниченными возможностями здоровья.