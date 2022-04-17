День рождения Михаила Турецкого отметят концертом в Кремлевском дворце

Народный артист России, основатель арт-групп «Хор Турецкого» и Soprano Михаил Турецкий в воскресенье отпразднует свой юбилей концертом «С тобой и навсегда» в Государственном Кремлевском дворце, сообщает ТАСС.

12 апреля Турецкому исполнилось 60 лет.

«Я подумал, что если бы был жив Иосиф Давыдович (Кобзон - прим. ТАСС), он был бы главным человеком на этом празднике: он мой наставник, крестный отец хора. Мы споем с экранным изображением Иосифа Давыдовича песню «Тум-балалайка». Будет человек, которого я считаю гением, – Александр Яковлевич Розенбаум, Михаил Шуфутинский, с которым я дружу», – рассказал о программе вечера юбиляр.

В ходе концерта именинника поздравят и его коллективы – «Хор Турецкого» и Soprano.

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