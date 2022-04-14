Девять театров, сто шестьдесят выставок — и это только начало

Татьяна ФИЛИППОВА

Стартовавшая в начале апреля благотворительная акция «Открытый занавес», которую российские театры организовали в поддержку беженцев из республик Донбасса, будет продлена. Программу поддержали музеи, концертные залы и музыкальные коллективы России.

«Инициатива пришла изнутри», — рассказала на пресс-конференции, состоявшейся 13 апреля, статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. По ее словам, благотворительную акцию в пользу самых разных зрителей, включая детей беженцев из ДНР и ЛНР, придумали российские театры.

Напомним: акция «Открытый занавес» стартовала 2 апреля в Большом театре спектаклем «Спартак» в постановке Григоровича. Средства были перечислены в фонд помощи семьям погибших военнослужащих. Идею поддержали театры и концертные залы, к ним прибавились музыкальные коллективы, выставочные залы и музеи. К 13 апреля состоялось 9 благотворительных мероприятий, в которых участвовали Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», «Вивальди-оркестр» и Московская государственная академическая филармония. К акции подключились музеи — благотворительные показы уже включили в свою программу сто шестьдесят выставок.

Планируется ли продолжение? «Конечно, так и будет», — подтвердила Алла Манилова. Программа «Открытый занавес» уже поддержана регионами; в нее войдут и общедоступные мероприятия, в том числе те, которые готовит к Дню Победы Театр Наций.

«Девятого мая Театр Наций впервые выйдет за пределы своих стен, потому что нам захотелось поговорить со зрителем в другом формате», — рассказал на пресс-конференции худрук театра Евгений Миронов. Актеры театра в этот праздничный день будут работать сразу на трех открытых площадках.

В 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького на площадке «Музеона» будет представлена новая редакция спектакля-концерта «Мы эхо…», поставленного к 70-летию Победы. Это антология песен советских композиторов о Великой Отечественной войне и мирной жизни советских граждан, исполненная драматическими артистами Юлией Пересильд, Павлом Акимкиным, Артемом Тульчинским и музыкантами Романом Аникеевым, Сергеем Шамовым, Александром Муравьевым.

В 15:00 в Парке Победы на Поклонной горе пройдет концерт «Посвящение», поставленный режиссером Мариной Брусникиной по мотивам пьесы «Волоколамское шоссе» немецкого драматурга Хайнера Мюллера. На создание пьесы Мюллера вдохновила повесть классика военной прозы Александра Бека о цене победы советских войск под Москвой зимой 1942 года. Обращение к этому эпическому тексту — попытка разобраться в нашем непростом и великом прошлом. В концерте принимают участие народный артист России Евгений Миронов, народный артист СССР Юрий Башмет, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», а также будущие актеры — студенты Школы-студии МХАТ.

В 20.00 на ВДНХ начнется спектакль молодого режиссера Дмитрия Сердюка «Моими глазами», поставленный к 75-летию Победы. Это монологи о Великой Отечественной войне от лица самых разных героев: легендарной балерины Ольги Лепешинской, новобранца, юного скрипача, ленинградских блокадников и народного артиста РФ Авангарда Леонтьева, который рассказывает свою личную историю. В спектакле принимают участие Наталья Тенякова, Авангард Леонтьев, Сати Спивакова, Мария Смольникова, Юрий Нифонтов, Дмитрий Симонов, Никита Кологривый, Дарья Наумова и другие артисты.

Театр имени Вахтангова присоединился к акции 6 и 7 апреля, перестроив ради этого свою обычную жизнь. Детей беженцев из Луганска и Донецка пригласили на спектакль «Питер Пэн», в котором заняты в основном студенты Щукинского театрального института. «Идея художественного руководителя нашего театра Римаса Туминаса заключалась в том, что детские спектакли в театре играют студенты», — пояснил директор театра Кирилл Крок. Спектакли внеплановые, поэтому студентов освободили от экзаменов и зачетов, которые пришлись на эти дни.

Сергей Пускепалис, худрук ярославского Театра имени Волкова, старейшего в России, подтвердил, что идея акции родилась не в московских кабинетах.

«Мы ничего не знали об акции, а просто пригласили вынужденных переселенцев на наш премьерный спектакль «Продавец игрушек». Они пришли к нам, пятьдесят человек, очень настороженные. Перед спектаклем мы провели экскурсию, было очень волнительно смотреть на людей, которые удивлялись тому, как здесь все нарядно, в то время как у них там ад».

Российский академический молодежный театр в рамках акции «Открытый занавес» даст пять спектаклей для младших, средних и старших школьников. В театре для них подготовили не только спектакли, но и экскурсии по зданию, которому в прошлом году исполнилось двести лет. «Изначально планировалось, что это будет в апреле, — сказала директор РАМТа Софья Апфельбаум, — но заявок много, поэтому программа продолжится в мае. Мы очень надеемся, что к этому времени все дети уже вернутся в свои дома, но готовы принимать их и в мае, и в июне, если это понадобится».

В Малом театре согласны с тем, что акция нужная. «Мы рады к ней присоединиться, — сказала директор театр Тамара Михайлова, — но так получилось, что мы начали делать благотворительные спектакли до нее. В Международный день театра, 27 марта, мы пригласили детей из Донецкой области на «Метель» Пушкина, после спектакля они два часа провели в театре, общались с нашими актерами». В рамках акции «Открытый занавес» Малый театр 17 апреля покажет детский спектакль «Буратино» в постановке Юрия Соломина, а чуть позже сыграет «На всякого мудреца довольно простоты» в нерабочее время, чтобы перечислить весь сбор в пользу пострадавших в Донецке и Луганске.

«Я еще раз хотела бы сказать, что акция – это здорово, — сказала Тамара Михайлова, — но благотворительные спектакли должны быть на постоянной основе, потому что это необходимо нашим сотрудникам, нашим артистам, чтобы они понимали, что могут что-то сделать для пострадавших — и детей, и взрослых».

Фотографии: Андрей Никеричев / АГН Москва.