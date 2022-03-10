По Пушкинской карте — в кино!

Елена СЕРДЕЧНОВА

Обладатели Пушкинской карты с первого февраля могут покупать билеты на отечественные фильмы, созданные при господдержке. Что показал первый месяц «пушкинизации» киноотрасли — в материале «Культуры».

Наша жизнь стремительно меняется, но она — продолжается. Люди ходят на работу, в музеи, в кинотеатры. Для молодых и очень молодых Минкультуры подготовило новую замечательную опцию. С первого февраля по Пушкинской карте можно «купить» не только билеты в театр или музей, но и в кинотеатр на российский фильм, снятый при поддержке государства.

«Купить» — взято в кавычки не случайно. На карте уже лежит 5000 рублей, но вот потратить их можно только на билеты в музей, театр, а теперь и в кино. Получить этот «билет» в мир культуры может молодой или очень молодой человек от 14 до 22 лет.

По карте можно приобрести билеты на сеансы отечественных фильмов, созданных при поддержке Минкультуры России, Фонда кино и региональных министерств, а также лент, снятых до 1991 года. Полный список можно увидеть на сайте «PRO.Культура.РФ».

Например, туда вошли такие фильмы, как «Купе номер 6» режиссера Юхо Куосманена — картина совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии, получившая Гран-при в Каннах, «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики, «Последний богатырь: посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко. В перечень фильмов вошли и советские картины — «Одинокий голос человека» Александра Сокурова и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая. В общем, много интересного и хорошего кино.

«Пушкинская карта — важная культурная инициатива, — считает исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Ольга Жукова, — сейчас это проект широкого охвата. Он поддерживает бизнес в лице кинопрокатчиков и кинопроизводителей, по которым бьют ограничительные меры, и делает более доступным для молодежи такой досуг, как поход в кино, что имеет большое социальное значение. В том числе благодаря Пушкинской карте молодое поколение, я надеюсь, станет чаще выбирать российские фильмы из репертуара кинотеатров».

Совпадение или нет, но, по данным ЕАИС (Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах. — «Культура»), в такой уже далекий уик-энд — с 3 по 6 февраля 2022 года посещаемость кинотеатров Российской Федерации возросла с 1,0 млн до 1,2 млн зрителей, многие из которых были молодыми людьми. Так, уже который уик-энд киноаудиторию отличает высокая доля зрителей 18-24 лет (35%).

Среди подростковой аудитории, которая составляет 12%, каждый пятый зритель (21%) предпочел сеансы отечественной комедии «Непослушник», на втором месте сеансы фантастического экшена «Падение Луны» (19%), третье место между собой поделили кинокомикс «Человек-паук: нет пути домой» и приключенческое фэнтези «Последний богатырь: посланник тьмы» (по 13% зрителей). Последний фильм как раз и входит в перечень лент, которые можно посмотреть по Пушкинской карте.

В уик-энд с 10 по 13 февраля 2022 года посещаемость кинотеатров возросла с 1,2 млн до 2,1 млн зрителей. Молодежь также составила значительную часть аудитории — (34%). Среди подростковой аудитории больше половины зрителей (53%) предпочли сеансы приключенческого экшена «Анчартед: на картах не значится», на втором месте сеансы детектива «Смерть на Ниле» (15%), на третьем — сеансы приключенческого фэнтези «Последний богатырь: посланник тьмы» (8%). То есть фильм, снятый при поддержке государства и участвующий в программе «Пушкинская карта», демонстрирует, в общем-то, ее успех.

В последний уик-энд февраля на 8-м месте по количеству сборов оказалась картина, входящая в программу «Пушкинская карта». Это фильм «Папы» нескольких режиссеров, среди которых Анна Матисон. Общие сборы фильма пока составили 24,39 млн рублей. А вот вышеупомянутый «Последний богатырь» собрал хорошую кассу: 2,198 млрд рублей.

Генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева говорит «Культуре», что Пушкинская карта — очень хороший проект с грамотной концепцией продвижения.

— Карта работает меньше полугода, но она сразу стала сильным брендом, который молодежь знает и принимает. Очевидно, что она полезная и своевременная — популяризирует культуру среди подростков и молодежи, в сегодняшней непростой ситуации поддерживает организации культуры и в целом экономику, — отмечает она.

По ее словам, эффект заметен и, что очень важно, на федеральном уровне. Все больше кинотеатров по всей стране присоединяются к программе. Возможность приобрести билеты в кино открылась с начала февраля, но количество покупок по карте, о которых сообщают отдельные регионы, впечатляет.

— Министерство культуры поддерживает большую часть картин, которые сейчас производит или разрабатывает продюсерский центр Киностудии им. М. Горького. Прежде всего это игровые полнометражные фильмы, предназначенные для проката в кинотеатрах и рассчитанные как раз на подростковую и детско-семейную аудиторию. Поэтому молодые люди смогут воспользоваться Пушкинской картой, чтобы уже в этом году посмотреть на большом экране подростковый хоррор «Кукольник», в предстоящие новогодние праздники увидеть семейную комедию «Дядя из Чикаго», а потом и приключенческий фильм «Чижик-Пыжик возвращается», — приоткрыла завесу над будущим Юлиана Слащева.

Фотографии: Артем Геодокян / ТАСС.