Орловский рысак, Владивостокская крепость и «Пушкинский литературный ландшафт»

Мария ЕРМАКОВА

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 23 декабря 2021 года.

На Международном конгрессе «Всемирное наследие стран СНГ» эксперты из стран Содружества обсудили, что может войти в список ЮНЕСКО.

Здесь представляли как идеи, так и уже готовые проекты по включению памятников истории и культуры в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Представитель Армении рассказал о проекте номинации «Городище Двин: столица средневековой Армении», представитель Казахстана — о подготовке участка номинации Великого шелкового пути «Сыр-Дарьинский коридор». В Беларуси рассчитывают на возобновление работы над транснациональной номинацией «Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы, 40–50-е гг. XX века».

Путь к утверждению каждого объекта в список Всемирного наследия долог и тернист. ЮНЕСКО сегодня проводит целенаправленную политику по ужесточению отбора, отметил Владимир Аристархов, директор Российского НИИ культурного и природного наследия, выступившего организатором конгресса. Поэтому особенно важен информационный обмен между экспертами на протяжении всего номинационного процесса.

Из великого множества символов русской культуры всего двадцать пока получили признание в качестве Всемирного наследия. В общем «зале ожидания» (предварительном списке ЮНЕСКО) российских культурных объектов тоже не так много — лишь семнадцать (плюс еще три в смешанной номинации, по культурным и природным критериям). На прошедшем форуме представители нескольких российских регионов выступили с идеями номинаций для расширения предварительного списка Всемирного культурного наследия.

Гарцующий символ русской культуры коневодства

Неожиданная на первый взгляд идея нового объекта Всемирного культурного наследия от России строится вокруг статной фигуры орловского рысака. Но не только ее — в ЮНЕСКО предлагается выдвинуть комплексную номинацию «Орловский рысак и связанные с ним памятники истории и архитектуры». Об этом проекте рассказал член Попечительского совета Фонда возрождения Орловского рысака Олег Рыжков.

В фонде убеждены, что всемирно известная порода лошадей — это еще и замечательный памятник русской науки и культуры коневодства. Родословная орловского рысака тянется от арабского жеребца Сметанки — одного из тех, кого приобрел граф Алексей Орлов (Чесменский) во время знаменитого похода 1770 года. За тринадцать лет упорной работы крепостной коннозаводчик Орлова Василий Шишкин вывел новую уникальную породу. Как известно, она распространилась не только в России, но и в Германии, Австрии, Франции, Голландии и США.

«Граф Орлов и Василий Шишкин задолго до появления современной эволюционной биологии и генетики знали не только то, что нужные качества у лошади можно выявить путем целенаправленных испытаний, но что их в неизменном виде можно закрепить в потомстве. Впервые примененные Орловым и Шишкиным отбор и подбор животных, система тренинга и испытаний рысистых лошадей на десятилетия определили западноевропейскую практику и теорию разведения сельскохозяйственных животных», — рассказывает Олег Рыжков.

Что же касается материальной части номинации, то ее составляют Хреновской и Чесменский конные заводы, расположенные в Воронежской области, а также Центральный московский ипподром.

Архитектура конных заводов была разработана, исходя из тех же новаторских методов разведения лошадей. Это отразилось в планировке и функциональном назначении строений, одним из которых было устройство дорожки для испытаний рысаков на резвость перед главным фасадом, сообщил г-н Рыжков. Из этой традиции выросла современная мировая индустрия рысистых бегов и тотализаторов. А первый в мире беговой ипподром, где соревнуются запряженные в упряжку с наездником рысаки, был открыт в Москве на Ходынском поле в 1834 году. В 1953 году Иван (Ян) Жолтовский перестроил сгоревшее в пожаре главное здание Московского ипподрома.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, к слову, подобных комплексных номинаций, сочетающих традиции коневодства и архитектурные памятники — конезаводы и ипподром, — пока нет.

Крепость два в одном, не имеющая аналогов

Идею выдвинуть Владивостокскую крепость в предварительный список объектов Всемирного наследия предложили сотрудники одноименного Государственного музея-заповедника.

«Исследование объекта как комплексного памятника, аналогов которому на территории Российской Федерации нет, началось только после распада СССР. До этого крепость использовалась вооруженными силами. Открытая в 1889 году, она отражает всю историю — и не только военную — российского Дальнего Востока», — рассказал старший научный сотрудник музея-заповедника Роман Авилов.

Укрепления, подобные тем, что возводились в Порт-Артуре, в отличие от последних, полностью сохранились до наших дней. После русско-японской войны Владивостокская крепость значительно укрепилась и перестроилась, сооружения охватили весь остров Русский, а на полуострове Муравьева-Амурского сухопутные укрепления ушли далее на север. Современный Владивосток в значительной степени вписывается во внутреннюю территорию крепости.

«Как памятник оборонительного строительства Владивосток уникален тем, что в рамках одного памятника совмещены оборонительные сооружения как времен русско-японской войны, так и кануна Первой мировой. Каждый из фортов второго этапа строительства создан по уникальному проекту (семь сухопутных на полуострове Муравьева-Амурского и четыре на острове Русский). Также он уникален одновременным наличием как системы береговых оборонительных сооружений, так и мощнейшего сухопутного обвода. Такого в мире нет нигде больше», — сообщил Авилов.

При строительстве Владивостокской крепости применялись уникальные инженерно-технические решения. Ноу-хау русских военных инженеров — первые в мире орудийные капониры (замаскированные под ландшафт сводчатые помещения-убежища для артиллерии) для ведения противодесантной обороны, возведенные на острове Русский.

Михайловское как литературный ландшафт

В Псковской области, которая приросла Всемирным наследием в 2019 году (в Список культурного наследия ЮНЕСКО были включены десять храмов Псковской архитектурной школы), не намерены останавливаться на достигнутом. Заместитель директора — начальник отдела «Служба управления объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО» Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области Мария Лисенкова представила на конгрессе двух потенциальных кандидатов в предварительный список ЮНЕСКО.

Во-первых, церковь Успения в селе Мелетово, которая могла бы расширить номинацию «Храмы Псковской архитектурной школы», заявила специалист, добавив, что в этом случае она войдет в готовую систему управления объектом Всемирного наследия (такая система управления, кстати, уникальна в российской практике).

А в самостоятельном качестве регион предлагает рассмотреть проект-номинацию с поэтичным названием «Пушкинский литературный ландшафт» — места, связанные с жизнью и творчеством А.С. Пушкина и воспетые им. Михайловское, Петровское, Тригорское, — сегодня Пушкинский заповедник объединяет почти четыре десятка объектов федерального значения и является целостным литературным символом России и местом притяжения сотен тысяч туристов.

Вдохновлявшие поэта края в центре Русской равнины — это удивительной красоты холмы, разделяемые долинами речек и оврагов, в окружении полей, лугов, лесов и небольших деревень. Кроме того, как отметила Мария Лисенкова, пушкинские места — это еще и выдающийся пример организации ландшафта и традиционного землепользования, характерного для русской дворянской усадебной культуры XIX века, — утраченного, но законсервированного как объект наследия.

На конгрессе, кроме того, прозвучали идеи включения в список исторической части Нижнего Новгорода в качестве культурного ландшафта, а также комплексной номинации «Гиперболоиды В.Г. Шухова».

Тем временем Россия готовится провести очередную, 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия, которая состоится в 2022 году в Казани. Последний раз наша страна принимала у себя это знаковое для Всемирного наследия мероприятие в 2012 году в Санкт-Петербурге.

Фотографии: Сергей Фадеичев / ТАСС; фото на анонсе предоставлена пресс-службой музея-заповедника "Владивостокская крепость".