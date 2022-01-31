Искусствовед Анастасия Карнеева: «Главная задача Венецианской биеннале — представить миру голоса сегодняшнего дня»

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА

Материал опубликован в №12 печатной версии газеты «Культура» от 23 декабря 2021 года.

Интервью с комиссаром павильона России на Венецианской биеннале.

Министерство культуры РФ назначило Анастасию Карнееву комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале современного искусства на ближайшие восемь лет. На смотре, который пройдет в Венеции в 2022-м, Россию представят художники Александра Сухарева и Кирилл Савченков, куратор проекта — Раймундас Малашаускас. Сам проект павильона уже был представлен в Министерстве культуры, где получил поддержку Международного художественного совета. «Культура» поговорила с Анастасией Карнеевой о роли Венецианской биеннале, образе России и перспективах отечественного арт-рынка.

— Как пандемия отразилась в проекте российского павильона?

— Тема, заданная куратором Венецианской биеннале Чечилией Алемани, напрямую отсылает к ситуации, в которой мы оказались два года назад, и к изменениям, которые весь мир претерпел. Художники Александра Сухарева и Кирилл Савченков задумываются о месте человека на планете, о метаморфозах, через которые он проходит, и о том, какую роль играет сегодня человек по отношению к тому, что его окружает, — животным, растениям, явлениям. Проект российского павильона будет, безусловно, актуальным, поскольку рождается именно из этих размышлений. Речь идет о темах, интересующих всех нас, и поэтому, мне кажется, найдет отклик во многих сердцах.

— Как коронавирусные ограничения повлияли на подготовку проекта российского павильона?

— Мы находимся в условиях пандемии уже достаточно долгое время и поэтому уже накопили необходимую экспертизу, чтобы максимально подготовиться заранее. Тем более, мы начали заниматься павильоном три года назад и изначально относились к нему не как к площадке для мероприятия на дни открытия биеннале, а как к постоянно работающей институции. Многие контракты с подрядчиками и поставщиками подписывались на несколько лет вперед. Поэтому у нас нет сомнений, что все пройдет слаженно, с соблюдением сроков. Разумеется, два года назад шок был огромным, и не только для мира искусства, поэтому все остановилось. Сейчас мы уже знаем, с чем имеем дело, и хорошо подготовлены к возможным вариантам развития событий. Очень надеемся, что биеннале 2022 года пройдет в очном режиме и сможет принять всех, кто захочет приехать. Какие-то ограниченные меры наверняка останутся, но все это уже стало привычным.

Мне кажется, пандемия подарила и нечто важное в плане развития. Масштабный перенос рабочей жизни в онлайн, обусловленный изоляцией и возможный благодаря новейшим технологиям, повлиял на нашу программу и обеспечил ей дополнительную жизнь. В нашем павильоне уже нельзя будет представить ни один проект без параллельного выхода онлайн. И все это позволит охватить самые дальние уголки земного шара. Те, кому не удастся доехать до Венеции, смогут узнать о ней, прочитать, ощутить дух биеннале и ее проектов. И это прекрасно: уверена, так привлечем большую аудиторию.

— Из-за пандемии сроки Венецианской биеннале корректировались: ее пришлось переносить. Как это сказалось на самой биеннале и на арт-рынке в целом?

— Очевидно, что пандемия и связанные с ней ограничения оказали на всю биеннале и на рынок искусства огромное влияние при проведении публичных мероприятий. Тем не менее, рынок уже чувствует себя нормально. Ярмарки вышли в онлайн и продолжили работу — хотя, конечно, не без потерь сначала. Со временем ситуация выровнялась. Можно заметить, что люди, после глобального локдауна, наоборот, с радостью вернулись к привычным форматам посещения выставок и ярмарок офлайн, стали покупать произведения искусства. В итоге на Архитектурную биеннале в 2021 году приехало неожиданно много зрителей, среди которых было очень много представителей профессионального сообщества.

— В чем сегодня заключается роль Венецианской биеннале?

— Если во время своего создания биеннале служила платформой для определения канонов и критериев в искусстве, что выражалось через структуру соревнования, со временем все изменилось. И до пандемии было понятно, что модель и формат биеннале устаревает. Глобализация сдвинула границы национальности, и стало абсолютно неуместно говорить о соревнованиях национальных павильонов, как на Олимпийских играх. Теперь, скорее, это возможность вести диалог, обмениваться мнениями на актуальные темы, обсуждать общие проблемы в контексте культуры разных стран, так как на площадках биеннале встречаются профессионалы со всего мира.

Пандемия показала, каким хрупким являлось прежнее «мирное» время и что беда или глобальная проблема разобщают людей. Поэтому роль биеннале вообще, и российского павильона в частности, — побуждать к обмену знаниями и к способности действовать сообща. Нужно объединяться и помогать друг другу: никакие проблемы не должны разъединять людей, нации, страны.

— К сожалению, мы видим, что восстанавливаются границы между странами, а идея глобального мира терпит крах...

— Разумеется, то, что произошло весной 2020 года, показало: в одно мгновение Европа, как единое пространство без национальных границ, перестала существовать. На наших глазах за короткий период времени везде произошло разъединение людей. Однако искусство и культура — это мягкая сила, которая помогает обрести смыслы и найти точки опоры. Поэтому, вопреки продвижению любых местных интересов, павильон должен стать участником общего диалога.

— Какой образ России будет транслировать российский павильон?

— Образ сегодняшней России — молодой, развивающейся страны, знающей свою историю и самобытность, но внимательной и включенной в проблемы актуальности. Россия как посредник между Востоком и Западом, между прошлым и будущим мира. Россия как родина великой культуры прошлого способна дать миру еще очень много.

— Саша Сухарева и Кирилл Савченков, представляющие Россию на биеннале, принадлежат к молодому поколению российских художников. На Западе они известны гораздо меньше, чем, например, Илья Кабаков или Эрик Булатов, «выстрелившие» на рубеже 80-х–90-х: именно на те годы пришелся пик интереса к российскому современному искусству...

— На рубеже 80-х–90-х наша страна пережила тектонические изменения, в ходе которых у нас появилось современное искусство. Оно у нас молодое и потому не так известно на Западе. Вы говорите о поколении, об именах, которые первые «выехали» из страны. Но Саша Сухарева была единственным российским художником на выставке современного искусства Documenta 13. Раймундас Малашаускас, куратор российского павильона на Венецианской биеннале, был тогда одним из сокураторов Documenta: он приехал в Москву ознакомиться с местным художественным контекстом и открыл для себя и для мира Сашу Сухареву. После этого у Саши и Кирилла было немало проектов на Западе. В 2019 году, в палаццо на Дзаттере, в Венеции, они участвовали в групповой выставке Time Forward! А если говорить об интересах к нашему искусству через рынок, тогда надо сказать, что на конец 1980-х пришелся взлет популярности русского авангарда. Художники начала XX века достигли наибольшей известности именно в 1980-е — в том числе в нашей стране. Что касается московского концептуализма первой и второй волны — Кабакова, Булатова, то они стали известны во всем мире уже в 2000-е. Однако главная задача Венецианской биеннале — представить миру голоса сегодняшнего дня, поэтому мы будем всегда работать в первую очередь с молодым поколением.

— Что сегодня происходит с российским арт-рынком?

— Конечно, нельзя сказать, что он развит так же хорошо, как западный. Для успешного развития рынка нужны все составляющие — институции, галереи, ярмарки, коллекционеры, художественные критики. В настройке этой системы много еще предстоит делать в России. Но я вижу положительную тенденцию: появляется больше галерей, молодых коллекционеров, собирающих современное искусство. Открылся Дом культуры «ГЭС-2», который для Москвы и всей России — огромное событие. Уже больше десяти лет усердно работает Музей современного искусства «Гараж», успешно продолжает работать Московский музей современного искусства. Появляются отдельные игроки, которые влияют на общий процесс.

— То есть вы видите потенциал в российском художественном рынке?

— Конечно. Для изменения ситуации нужно, чтобы голос молодых художников был услышан. Именно этого должен добиться павильон, представляя молодое поколение. Только так мы сможем обеспечить будущее нашей культуры.

Анастасия Карнеева окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. С 2005 по 2007 год проходила обучение в Университетском колледже Лондона по истории искусства. Более шести лет работала в аукционном доме Christie’s в России. В 2014 году стала партнером в американской коммуникационной компании с главным офисом в Нью-Йорке. В 2016 году совместно с Екатериной Винокуровой основала консалтинговую компанию Smart Art.

Фотографии из архива Анастасии Карнеевой.