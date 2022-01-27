Новая культура старой столицы: Петербург открывает театр молодым и стремится к звездам

Евгений ХАКНАЗАРОВ, Санкт-Петербург

Материал опубликован в спецномере газеты «Культура» от 15 декабря 2021 года.





Одной из самых ярких тенденций в культуре и искусстве города на Неве стало стремительное увеличение интереса и влияния на них молодежной аудитории — не только потребителей, но и творцов. И дело не только в открытии зачастую однотипных культурных пространств с модными резидентами-однодневками. При поддержке профильных министерств и структур в Санкт-Петербурге формируются условия для качественного изменения его культурного лица. «Культура» расскажет всего о двух, но наиболее ярких примерах такого взаимодействия государства и личностей — театральной премии для молодых «Прорыв» и новых концепциях в работе Академии Штиглица.

«Прорыв» Петербурга: большая любовь артистов со зрителями и федеральная экспансия

Уже в тринадцатый раз в Санкт-Петербурге будут вручать театральную премию для молодых «Прорыв». Ведущие критики и театроведы более чем придирчиво, но и с любовью всматриваются в театр будущего. А лауреаты премии составляют цвет нового театрального Петербурга. На церемонии, которая прошла в октябре, были названы имена очередных лауреатов: Руслан Кацагаджиев, Наталия Бурнос, Анна Арефьева, Григорий Чабан, Роман Кочержевский, Дмитрий Крестьянкин и Леон Словицкий. Но дело не только в заслуженном признании молодых людей театра. В фокусе премии находится сам театральный процесс, который изменяется, отходит от старых лекал, ищет — и находит! — новые художественные методы. Театральный критик, автор идеи и соучредитель премии «Прорыв» Жанна ЗАРЕЦКАЯ поделилась наблюдениями за петербургским молодежным племенем.

— Премия родилась четырнадцать лет назад. За это время при самой активной помощи «Прорыва» в Петербурге буквально расцвело движение молодых негосударственных театров. Как минимум тридцать независимых театров очень активно участвуют в театральной жизни страны, номинируются на «Золотую маску» и другие премии, ездят по российским фестивалям. И составляют живую конкуренцию театрам, имеющим стабильное бюджетное финансирование. Банальность — молодежь наше будущее. Но это очевидно. Они люди свободные, независимые, ищут новые формы, новый театральный язык. Они собирают в своих небольших залах молодежь удивительным образом: без затрат на рекламу и каких-то вложений, а просто с помощью страниц в соцсетях и «сарафанного» радио. У каждого театра при этом есть своя публика.

В этом году мы наградили премией «Прорыв» «Плохой театр» Дмитрия Крестьянкина, у которого удивительный менеджмент. Они не продают билеты, у них просто запись. И артисты не получают денег. Они просто так решили — играть бесплатно. А зарабатывать где угодно — идти в сериалы, в другие проекты, включая социальные. Реализовываться везде, где не стыдно. Это работает, спектакли «Плохого театра» колоссально популярны, это большая любовь артистов и зрителей. Они ставят не только современную российскую, но и европейскую драматургию, работают с переводчиками. Просто двигают театр вперед. И при этом не пробуксовывают.

До последнего времени не было площадки у «Невидимого театра», который создал режиссер Семен Серзин. В этом смысле он действительно был невидимый. Играли в разных локациях, и надо было еще постараться его найти в городе. И люди умудрялись их находить, и на их спектакли было не попасть. Недавно постоянная площадка появилась, они ее нашли, арендовали, оборудовали под театр и уже вовсю там играют. Это знаменитое петербургское пространство «Севкабель Порт», которое находится на портовой окраине города, куда страшно неудобно добираться. Но там всегда аншлаг. То есть люди сделали выбор: заниматься тем, что им нравится. И ничто их на этом пути не может остановить. И такая работа оказывается крайне продуктивной.

Я всегда была убеждена, что в молодости, особенно если ты человек творческий, главное, что тебе нужно, — это внимание старших профессионалов, их поддержка. Поэтому и родилась у меня идея такой премии. Молодым крайне важно, чтобы на них смотрели, чтобы о них говорили и писали, чтобы их работы анализировали. Это важнее денег, хотя и деньги, конечно, тоже не помешают. Они сами ходят на спектакли друг друга. А мы делаем так, чтобы молодые театры оставались в поле зрения самых маститых экспертов. Ежегодно десять авторитетных театральных критиков премии «Прорыв», которых мы — учредители премии я, критик Андрей Пронин и наш новый, молодой генеральный директор Алексей Козлов (а до этого Александр Березовиков) — всегда отбираем очень тщательно, отсматривают около ста спектаклей с участием молодежи. Когда эксперты показывают мне свои графики, я готова поклониться им в ноги за внимание и включенность в будущее театрального Петербурга. В этом году мы будем вручать премию еще раз, чтобы наверстать пропущенное в прошлом пандемийном году. Все заявки уже поданы — их девяносто с лишним. И к марту у нас появится шорт-лист, в котором, как обычно, будет пять номинаций: три актерских — мужская, женская и роль второго плана, а также — лучший художник, лучший менеджер и лучший режиссер. Всем им на момент выхода спектакля должно быть не более 35 лет. А дальше начнет работать жюри, куда мы приглашаем представителей всех названных театральных профессий из разных городов страны, чтобы премия не «варилась в своем соку», не выглядела местечковой радостью. И вот эта открытость экспертизы имеет свой эффект. Взять хотя бы только режиссерскую номинацию: ее лауреаты сейчас известны всей стране, многие работают в Москве, как, например, Дмитрий Волкострелов, который недавно возглавил Центр им. Мейерхольда. Но и другие тоже: имена Семена Александровского, Романа Кагановича, Дениса Хусниярова, Максима Диденко, Дмитрия Егорова сегодня известны всей театральной России и не только.

Кроме того, премия серьезно работает с молодыми зрителями. У нас существует такая структура, как «Прорыв.Клуб». Уже сейчас есть двести молодых людей, которые посещают по десять спектаклей в месяц — по входным билетам или за какую-то льготную стоимость. Это не лучшие места, но для них главное — в театр попасть. А потом мы остаемся и обсуждаем спектакль вместе с его создателями. И приглашаем принять в нем участие всех желающих зрителей. Членам клуба мы читаем лекции, показываем фильмы о театре — словом, вкладываем усилия в то, чтобы они стали современными продвинутыми зрителями, «просвещенными театралами», как это называлось в начале XIX века. Они совсем не из театральной тусовки, в основном это интеллигенция из технических вузов. Им до 35 лет, как и номинантам нашей премии. На днях мы смотрели и обсуждали премьерного «Тартюфа» молодого режиссера Романа Кочержевского в Театре имени Ленсовета, и к нам присоединилось все руководство во главе с Ларисой Луппиан. Это очень здорово, по-моему! Меня радуют наши зрители, которые понимают, что не стыдно и не страшно задавать вопросы, они подключаются, они живые, их суждения совершенно не банальны. Актеры таким образом получают обратную связь, которая им нужна. У художественного руководителя БДТ имени Г.А. Товстоногова Андрея Могучего есть идея, что в театре должна наступить эпоха просвещения, что театр должен открыть двери, что он должен образовывать зрителя. На мой взгляд, это прекрасная мысль. Я бы даже сказала, что это такой важный тренд, предполагающий не назидательное общение театра со зрителем, а конструктивный диалог. Театры, которые это понимают, выигрывают и получают своего зрителя — понимающего, чувствующего, ориентирующегося в современных идеях и этике. С публикой нужно работать — не просто втюхать ей билет, что при современных технологиях не так уж сложно. Театры, которые работают, обретают не просто зрителей, но единомышленников и соавторов.

Тут надо сказать, что общение с современной театральной молодежью — процесс, необходимый и критикам. Эксперты премии, педагоги и критики с огромным стажем, авторитетом и научными степенями — Николай Песочинский, Евгения Тропп, Ирина Селезнева-Редер — уверяют, что молодой петербургский театр дает им очень многое как профессионалам, меняет их. Иначе бы они просто с нами не сотрудничали, потому что мы платим экспертам совсем небольшие деньги — больших у нас, конечно же, нет. И мне как бессменному члену жюри и соучредителю премия много дает. Когда я вступаю в диалог с новыми театральными людьми, я учусь у них очень многому, и прежде всего — стремлению и умению раздвигать любые границы, двигаться вперед.

Кстати, и наш новый генеральный директор Алексей Козлов — из таких современных продвинутых людей. И он в этом году совершенно изменил формат менеджерской конференции, которая традиционно проходит в рамках «Прорыва». Она получилась колоссальной, прежде всего потому, что на ней не было «говорящих голов» и «слушателей» — это был тотальный практикум, тренинг с приглашением представителей бизнеса, который быстро развивает свои схемы, потому что ему надо зарабатывать в любых условиях. И вот эти схемы — продвижения, продаж, рекламы, как выяснилось, отлично могут быть применены к театру. А чем более эффективен менеджмент, тем больше людей посетят театр. И, напротив, какими бы замечательными ни были истории, придуманные режиссерами, если не будет грамотного менеджмента, то не будет ничего. Так что этот практический формат конференции, учитывающий особенности каждого конкретного театра, будет развиваться год от года. Хочу поблагодарить Президентский фонд культурных инициатив, который выделил грант на проведение конференции, и Комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга за финансирование самой премии «Прорыв».

Важно сказать, что на конференцию премии «Прорыв» были приглашены все желающие театральные менеджеры России. Было прислано 265 заявок из 30 российских театров. 70 человек приехали в Петербург. Конференция продолжалась четыре дня — и онлайн ее ежедневно смотрели по 3000 человек. Это первый шаг в сторону федерализации «Прорыва». Мне кажется, Петербургу совсем не помешает стать федеральной молодежной театральной премией и, соответственно, столицей молодой театральной России. Потому что хоть «Золотая маска» и номинирует молодых достаточно регулярно и уделяет им немало внимания, но начинающему актеру, например, трудно соревноваться с такими мастерами, как Евгений Миронов или Сергей Дрейден, а начинающему режиссеру — с Додиным и Могучим. Если вы посмотрите на список награжденных «Маской», то, за редким исключением (например, номинации «Эксперимент»), в основном это будут люди опытные и уже не очень молодые по возрасту. А мы бы хотели, чтобы лучшая молодежь театральной России раз в год съезжалась в Петербург, где внимание экспертов было бы полностью сосредоточено на них. Разумеется, тут нужны совсем другие деньги. Но, возможно, какой-нибудь федеральный театр захочет стать партнером премии. Можно при этом не отменять локальный питерский конкурс, а устроить все так, чтобы он остался первым этапом, а вторым этапом проводить уже общероссийский конкурсный смотр.

Ну а пока мы, ни на секунду не останавливаясь, уже сейчас подробно инспектируем петербургские театры, чтобы в мае вручить самым достойным новые «Прорывы».

Академия Штиглица: искусство, производство, космос — далее везде

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица всегда была одним из основных медиаторов развития молодежного творчества, причем такого, которое находится на стыке искусства и промышленного производства. Деятельность вуза уникальна, в том числе и потому, что на протяжении десятилетий студенты и выпускники академии заявляли о себе штучными и высокоэстетичными работами, которые находили применение на самых разных объектах. И сейчас мастерская новых идей и технологий продолжает концептуальную деятельность. Только за последние несколько месяцев Академия Штиглица провела конкурсы, которые привлекли внимание не только петербургских участников, но и творцов из России и зарубежья. Так, вуз стал одной из площадок международного фестиваля «Киберфест», на которой свои работы представили и студенты академии, и участники из Франции, США, Канады и Германии. Для демонстрации творений в Большом выставочном зале вуза была сооружена «космическая станция», а Академия Штиглица выступила с коллективным видеопроектом, в котором собраны работы преподавателей и студентов на тему космоса. Об этом и других молодежных проектах «Культуре» рассказала ректор Академии Штиглица Анна КИСЛИЦЫНА:

— В 2020 году наша академия при содействии Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга провела студенческий конкурс Stieglitz Young. К участию мы пригласили уже сформировавшихся с профессиональной точки зрения студентов не младше третьего курса и выпускников трех последних лет. Работа была очень активной, в том числе и со стороны кураторов, которыми стали наши преподаватели, и экспертов от профильных предприятий. Подготовка шла в течение полугода. Участники разрабатывали не только сами дизайн-проекты, но и занимались их практической реализацией. Это был очень интересный опыт, студенты смогли попробовать себя в настоящем деле, ряд продуктов вышел с двойным брендированием — например, с логотипами Императорского фарфорового завода и с нашим знаком Stieglitz Young, который маркирует молодежную линию дизайна.

Еще один проект, состоявшийся также при содействии Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, был направлен на создание концепции шоурума для реализации студенческих работ. Летом 2021 года шоурум был открыт, и у студентов появилась возможность не только представить свои работы в галерейном пространстве, но и реализовать их — мы продумываем политику по поддержке студенческого предпринимательства. Сейчас многое делается для того, чтобы этот шоурум стал хорошим стартапом для наших воспитанников. Здесь демонстрируются не только предметы промышленного дизайна, но и произведения декоративно-прикладного, монументально-декоративного искусства. Это работы, выполненные в самых разных техниках, из разных материалов. Керамика и стекло, скульптура малых форм (малая пластика), художественные изделия из металла, в том числе ювелирные украшения и дамасская сталь, художественный текстиль, графические работы и многое другое. Большим спросом пользуются также копийные работы.

Что касается «Киберфеста», то нашему сотрудничеству уже пять лет. Анна Франц, основательница фестиваля, — выпускница нашей академии, всегда верна ей, и мы не теряем связи. Сначала мы выступали как площадка и вот уже два года являемся полноценными участниками, готовим свою экспозицию. В этом году тема фестиваля «Космос и хаос». А к космосу Академия Штиглица причастна много десятилетий. Наша кафедра промышленного дизайна разрабатывала дизайн оборудования и инструменты для космических станций, мы работали над дизайн-оформлением ЦУПа. На кафедре до сих пор работают преподаватели, которые вели эти уникальные проекты в семидесятые годы и сейчас передают свой опыт новым поколениям студентов.

Этот опыт исключительно важен и для создания демоверсии Музея советского и современного дизайна, ведь в Петербурге еще нет подобного музея. Перед Академией Штиглица, как alma mater отечественного дизайна, стоит задача заполнить пробелы в истории дизайна, собирая, накапливая знания и транслируя их молодежи.

Сегодня мы стремимся создать условия для практической подготовки студентов и в мастерских академии, и на реальных объектах. Обращаясь к теме молодежного дизайна, стоит упомянуть конкурс «АтмосфераProfi», организованный салоном «Атмосфера» и компанией «Кераматика» при участии Академии Штиглица как бессменного генерального партнера на протяжении уже пяти лет. Конкурс проводится при поддержке ведущих предприятий, которые занимаются применением современных материалов в интерьере. Участвуя в конкурсе, наши студенты и воспитанники других вузов смогли поработать над оформлением конкретных квартир, учитывая потребности будущих жителей, состав семьи, их увлечения. Они прошли образовательную программу, освоили новые технологии и материалы. Победители получают возможность стажироваться за рубежом, складываются долгосрочные партнерские отношения. Продолжая тенденцию сближения с профильными партнерами, в этом ноябре мы подписали соглашение о сотрудничестве с ведущим петербургским застройщиком — группой «Эталон», что дает нашим студентам дополнительные возможности реализации дизайн-проектов применительно к реальным кейсам. Академия стремится устанавливать максимально тесную связь с профильными мероприятиями и находится в постоянном поиске новых баз практик. В советское время были государственные заказы, когда каждая наша кафедра могла найти поле для реализации разработок — например, мозаичные панно, украшающие метро, или фрески в домах культуры. Сейчас задача поиска промышленных партнеров и трудоустройство выпускников являются первостепенной задачей академии.

В этом году Академия Штиглица отметила 145-летие со дня основания. Подведя итоги, академия разрабатывает стратегический план развития вуза на ближайшие десять лет. Мы намерены следовать своей программе, разработанной в контексте развития креативных индустрий, нацеленной на формирование в Петербурге современного дизайн-кластера, планируем участие в крупных городских и федеральных проектах.

Фотографии: Премия «Прорыв» vk.com;