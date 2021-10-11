Министр культуры Приморского края Елена Бронникова: «Культурно-образовательный комплекс даст мощный заряд энергии для развития региона»

Елена ФЕДОРЕНКО, Владивосток

Во Владивостоке возводится огромный культурно-образовательный центр. О том, как идет строительство, «Культуре» рассказала Елена Бронникова — зампредседателя правительства и министр культуры и архивного дела Приморского края.

Столица Приморья — один из четырех российских городов, где по поручению президента России Владимира Путина развернуты важные региональные «стройки века». Создание культурно-образовательных комплексов — одно из приоритетных направлений национального проекта «Культура». Во Владивостоке «кварталы искусств» будут располагаться в двух районах. На улице Аксаковская к открытой еще в 2016 году Приморской сцене Мариинского театра добавится музейный центр и филиал Российского государственного института сценических искусств. На острове Русский разместится образовательный кластер с общей площадью зданий более ста тысяч квадратных метров. Согласно плану, он должен открыть свои двери первым.

— Расскажите об «учебном городке» на острове Русский.

— В составе образовательного комплекса появится общеобразовательная школа на 550 мест со столовой и бассейном, филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского (ЦМШ), рассчитанный на 300 человек, и филиал Московской государственной академии хореографии (МГАХ) на 250 человек. Отдельно возведут комфортабельный интернат для проживания детей и, конечно, жилые дома для преподавателей. Всего будет построено девять зданий.

— За строительным забором уже видны несколько готовых зданий. Когда они смогут принять учеников и их наставников?

— Сдаваться учебный центр будет всем комплексом сразу. Воспитанники и педагоги войдут в новые классы в сентябре 2022-го — мы очень на это надеемся. Думали, что это случится нынешней осенью, но, понимая ситуацию с пандемией, да и с темпами строительства, обещаний не давали.

— Но, несмотря на это, дети ведь уже учатся? Расскажите, где и насколько много сейчас воспитанников?

— Дети учатся третий год, и они у нас не брошены. Занимаются в здании Школы для одаренных детей, в аудиториях Института искусств. Приморская сцена Мариинского театра предоставляет репетиционные залы будущим артистам балета. Ребята, которые учатся второй и третий год, уже участвуют в спектаклях, и нас это очень радует. Первого октября состоялось торжественное посвящение первоклассников.

— В кампус творческих вузов во Владивостоке входит еще и филиал Российского государственного института сценических искусств. Он строится на материке?

— Да, по соседству с «музейным кварталом», на Аксаковской улице. Сейчас мы набрали подростков 12–16 лет в двухгодичную Школу креативных индустрий филиала РГИСИ. В ноябре, на культурном форуме в Санкт-Петербурге, планируем подписать соглашение о сотрудничестве между министерством культуры Приморского края и Российским институтом сценических искусств.

— То есть вы заблаговременно готовите артистов балета, музыкантов и потенциальных студентов для РГИСИ?

— Конечно, а на днях провели важное совещание, где вместе с исполняющими обязанности руководителей филиалов — Ниной Васильевной Шульгиной, Алексеем Борисовичем Ещенко и Евгением Алексеевичем Бахтеевым — обсуждали педагогический состав учреждений. Мы должны их полностью сформировать к моменту ввода зданий в эксплуатацию. Где брать кадры и сколько преподавателей потребуется — вопросы первостепенной важности. Нина Васильевна недавно вернулась из двухнедельной командировки в Санкт-Петербург и рассказала, что у молодых педагогов есть заинтересованность в работе на Дальнем Востоке, для них он не медвежий угол, а пространство для освоения новых инициатив. Это радует.

— Расскажите подробнее об учреждениях, которые расположатся во второй локации кластера — на Аксаковской улице, в центре материковой части города.

— Это одно из красивейших мест города, там находится главная видовая площадка Владивостока с великолепным видом на бухту Золотой Рог. На Аксаковской улице к 2024 году появятся филиалы Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, Русского музея и Музея Востока, а также концертный зал Приморской сцены Мариинского театра.

— Неужели городу не хватает двух площадок Приморской сцены Мариинки?

— Конечно, не хватает. У нас ведь очень любят балет, музыку, театр. И жители города, и его гости, соотечественники и иностранцы. Посмотрите, как восторженно принимает публика спектакли Первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который проходит сейчас в городе. Мы мечтаем о фестивале креативных индустрий, в котором примет участие весь Приморский край. Появление кластера даст мощный заряд энергии для развития региона, изменит качество жизни, станет центром большой культуры. Все это имеет большое значение не только для Приморья, но и для всего Дальнего Востока.

Фотографии: www.primorsky.ru.