Минкульт позаботился о слабовидящих

Татьяна ФИЛИППОВА

Законодательство РФ будет приведено в соответствие с положениями Марракешского договора, облегчающего доступ к опубликованным произведениям для лиц с нарушениями зрения или другими ограничениями, не позволяющими воспринимать печатную информацию. Соответствующий законопроект был подготовлен федеральным Министерством культуры и одобрен на заседании правительства.

Марракешский договор, который упрощает производство и международный обмен книгами для слепых и лиц с нарушениями зрения путем введения ряда исключений из традиционного авторского права, был подписан на Дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 27 июня 2013 года и вступил в силу 30 сентября 2016 года. К этому моменту его ратифицировали или присоединились к нему 20 государств.

Договор среди прочего устанавливает категории лиц (бенефициаров), которым должен быть облегчен доступ к информации в доступном формате: он приравнивает к слепым и слабовидящим также тех людей, которые в силу физического недостатка не способны держать книгу или имеют другие нарушения зрения (например, не могут фокусировать взгляд).

То есть круг лиц, для которых Марракешский договор позволяет создавать и распространять произведения в специальных форматах, значительно расширяется.

Кроме того, договор дает возможность осуществлять международный обмен произведениями, созданными в доступных специальных форматах через уполномоченные организации, например, библиотеки для слепых.

Законопроект о внесении изменений в статью 1274 ГК РФ, принятый правительством РФ 11 июня 2021 года, приводит национальное законодательство в соответствие с положениями Марракешского договора.

По общему правилу, без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения не допускается любое использование принадлежащего ему произведения (объекта авторского права). Из данного правила статья 1274 ГК РФ устанавливает ряд исключений, определяя те случаи, когда использование объекта авторского права возможно без разрешения автора.

Российское законодательство разрешает любым лицам без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения: 1) создавать экземпляры произведений в форматах, предназначенных для использования слепыми и слабовидящими лицами (рельефно-точечный шрифт и другие специальные форматы); 2) воспроизводить экземпляры произведений в специальных форматах (изготавливать копии); 3) распространять такие экземпляры произведений.

Эти три действия могут осуществляться исключительно без цели извлечения прибыли, только в интересах слепых и слабовидящих лиц и с обязательным указанием имени автора, чье произведение используется для создания экземпляра произведения в специальном формате.

При этом библиотеки могут выдавать слепым и слабовидящим произведения в специальных форматах на дом или передавать их по сети Интернет, что прежде было запрещено.

«Законопроект имеет важное социальное значение, так как расширяет круг лиц, которые будут иметь бесплатный доступ к литературе, — прокомментировала изменения в российском законодательстве министр культуры РФ Ольга Любимова. — Теперь это не только слепые и слабовидящие, но и лица, имеющие различного рода нарушения зрения или физические особенности, в силу которых они не могут полноценно читать. Кроме того, законопроект позволяет бесплатно предоставлять таким лицам доступ к произведениям, созданным в специальных форматах, через Интернет».

Специальные форматы, о которых идет речь в документе, это не только книги с шрифтом Брайля, разработанном в 1824 году.

«Современная индустрия способна предложить людям с особыми потребностями аудиокниги, интерактивные книги, красочные обложки с тифлокомментариями, детские книжки-картинки и даже электронную бумагу, — объясняет заслуженная артистка России, председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской Федерации Диана Гурцкая. По ее словам, изменения в национальном законодательстве направлены на то, чтобы в России появилась инклюзивная система распространения печатной продукции.

«Отдельно хотела бы отметить, — говорит Диана Гурцкая, — что этот законопроект позволит сделать более доступными нотные издания в специальном формате, что будет, я уверена, встречено с большой благодарностью в творческой среде. Я вспоминаю, как в период обучения в музыкальным училище мне приходилось заучивать музыкальные произведения наизусть, так как доступа к нотам на шрифте Брайля попросту не было».

Гурцкая убеждена, что изменения в законодательстве будут положительно восприняты не только людьми с инвалидностью, но и издателями и профессиональным сообществом.

Сеть библиотек для слепых, действующая в России, получит более широкие возможности для международного обмена информацией в специальных форматах.

«В нашей библиотеке более 15 тысяч пользователей, включая тех, кто пользуется нашими ресурсами в удаленном режиме, — рассказывает директор Российской государственной библиотеки для слепых Елена Захарова. — Для нас очень важно, что законопроект расширяет круг бенефициаров и разрешает трансграничный обмен изданиями в доступных форматах. Это позволит библиотеке получать книги на иностранных языках, не создавая собственных копий. Для реализации целей Марракешского договора под эгидой ВОИС создан Консорциум доступных книг. Наша библиотека уже вступила в Консорциум, но, чтобы полноценно участвовать в его работе, мы должны иметь законодательство, соответствующее международным стандартам. Когда законопроект будет принят, мы сможем сделать доступным для наших бенефициаров мировое наследие — произведения на семидесяти шести языках».

Ожидается, что проект федерального закона будет оперативно рассмотрен и поддержан Государственной думой нового созыва уже осенью этого года.

Ранее о необходимости обеспечить доступ к большему количеству художественных, научных и периодических изданий людям с ограничениями по здоровью говорилось в докладе Уполномоченного по правам человека и гражданина Татьяны Москальковой, опубликованном в апреле 2021 года.