Ольга Ярилова, замминистра культуры РФ: «Если на селе есть клуб, у села есть будущее»

Татьяна ФИЛИППОВА

Модернизация сельских домов культуры – одна из приоритетных задач национального проекта «Культура». О том, как она решается, - в интервью заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой.

- Ольга Сергеевна, я вместе с другими журналистами, приехавшими на Башкирский культурный форум, побывала в нескольких сельских клубах, построенных в восьмидесятые годы. Оказывается, жизнь в них кипит: здания отремонтированы, закуплена новая аппаратура, работают кружки.

- За это мы должны благодарить национальный проект «Культура», который включает целый перечень мероприятий, и одно из них – ремонт, строительство, реконструкция сельских домов культуры. Почему сельских? Потому что у нас большинство ДК находятся именно в сельской местности. Если на селе есть клуб, значит, у этого села есть будущее, есть жизнь. Мне хотелось бы спросить вас: вот вы готовились посмотреть сельские клубы, что вы ожидали увидеть?

- Что-то менее масштабное. Если в селе живет полторы тысячи человек, не ожидаешь увидеть там клуб с залом на триста мест.

- Здания домов культуры, они разные. В советские времена даже в сельской местности строили настоящие дворцы культуры, с колоннами. Потом, в эпоху перемен, все это было забыто, и очень многие из этих учреждений стали приходить в упадок. Национальный проект «Культура» помогает нам возвращать их к жизни. Мы планировали восстанавливать около 100 сельских клубов в год, но получилось так, что мы делаем в год более 300 учреждений культуры и хотим продолжать эту программу, тем более что Президент в своем Послании сказал, что на поддержку сельских домов культуры, библиотек и музеев нам будет выделено еще 24 миллиарда. А если говорить о муниципальных музеях, то такой поддержки они не видели никогда.

Конечно, дома культуры приобретают не только новые стены, но и оборудование. Еще одна программа, которая называется «Культура малой родины», дает клубам возможность закупать даже автотранспорт, чтобы их самодеятельные коллективы могли выезжать на фестивали в соседние села, где нет стационарных учреждений культуры. В рамках этой программы можно приобретать костюмы и музыкальные инструменты, это тоже очень важно, чтобы поддерживать творческий дух и профессиональный уровень самодеятельных коллективов.

Мы обновляем не только материальную часть, но и содержание – у нас есть программа повышения квалификации сотрудников домов культуры. Потому что нет никакого смысла ставить новое световое и звуковое оборудование, если люди не знают, как с ним обращаться.

Мы рассчитываем обучить в рамках нацпроекта не меньше 30 процентов всех работников культуры, чтобы они могли справляться с современным оборудованием, креативить и придумывать разные интересные мероприятия и проекты. Недавно я была в Ханты-Мансийске и познакомилась с удивительным инклюзивным проектом – Театр моды, куда входят как обычные люди, так и люди с ограниченными возможностями здоровья, как взрослые, так и дети. На одну сцену выходят профессиональные музыканты, танцоры, театралы и люди с инвалидностью. Эта связь показывает уникальную доступность наших учреждений культуры, не только инфраструктурную. Здесь каждый, погрузившись в атмосферу профессионального искусств, находит себя, раскрывает свои всесторонние таланты. А еще в этом проекте активно позиционируется изобразительное искусство, все создаваемые коллекции современной одежды используют полотна известных художников.

- В советское время, когда строились клубы, существовало много организаций, которые отвечали за то, чтобы они не простаивали. Сейчас есть прекрасная программа «Большие гастроли», она позволяет жителям разных городов страны увидеть спектакли ведущих театров, но сельские клубы, конечно же, не могут в ней участвовать.

- Во многих домах культуры сегодня открываются виртуальные концертные залы, это дает им возможность подключаться к большой культуре, в очень хорошем качестве слушать и смотреть классические концерты. Это могут быть и филармония Москвы, и региональные филармонии. Форм работы и сотрудничества сегодня огромное множество, но наша главная задача для села – чтобы творческие коллективы ведущих учреждений культуры могли мобильными группами приехать в самые отдаленные села, где нет театра, нет музея, и подарить людям радость общения с искусством.

- Что для этого нужно?

- Чтобы каждый муниципальный район, например, имел свой автоклуб. Рассчитываем справиться с этой задачей до 2024 года.

- Наверное, нужно объяснить, что автоклуб – это обычная с виду «газель», которая приезжает в маленький населенный пункт – и превращается в концертную площадку со звуковым и световым оборудованием.

- Какие-то автоклубы у нас на шасси «газели», какие-то на шасси «КаМАЗа». Все зависит от проходимости дорог, по которым им придется ехать. Мы разработали пять типовых проектов для автоклубов, в каждом в обязательном порядке должен быть компьютер с возможностью выхода в интернет, музыкальная, световая аппаратура, видеооборудование, сцена.

Это специальная концертная площадка, которая может выехать на село. Можно заказать автоклубу книгу из библиотеки, можно воспользоваться его аппаратурой, чтобы распечатать необходимую информацию. Сегодня это очень востребованный проект.

- На Башкирском культурном форуме прозвучало хорошее предложение – учредить программу «Земский работник культуры».

- Да, Башкортостан станет одним из пилотных регионов, где будет дан старт этой программы. В масштабах страны мы уже подсчитали, что нам надо около полутора миллиардов в год, чтобы закрыть 9 тысяч вакансий, которые сегодня есть в сфере культуры. Я уточняю «сегодня», потому что жизнь не стоит на месте, как вы видите, мы открываем новые учреждения, и, естественно, появляются новые рабочие места. Проект постановления у нас готов, все расчеты сделаны, мы ведем переговоры с Минфином и очень надеемся, что программа в ближайшее время будет принята и на федеральном уровне.

- Программа позволит повысить зарплату работникам сельских клубов?

- Не совсем так. Фактически это будет означать следующее: там, где на селе и в малых городах есть вакансии, регион сможет привлекать специалистов из других из больших городов, выплачивать им подъемные –миллион рублей для регионов Центральной России, два миллиона – для регионов Дальнего Востока. И если прибавить сюда еще льготную ипотеку для селян и для дальневосточников, то это прекрасное подспорье, чтобы приобрести себе жилье.

- В Башкортостане этим летом должна впервые пройти Всемирная Фольклориада, праздник народного искусства. Докатится ли он до башкирских сел?

- Фольклориада - уникальное мероприятие. Она проводится всего в шестой раз, и Россия впервые принимает фестиваль такого уровня. Мы очень надеемся, что внимание всего мира и всей нашей страны будет приковано к этому событию. И мы как федеральное ведомство безусловно, обеспечим трансляцию этого мероприятия везде, и на портале «Культура.рф», и в СМИ, чтобы каждый смог увидеть, прикоснуться, понять, что это такое – народный фольклор.

Столицей Фольклориады в 2021 году определен г. Уфа, где с 3 по 10 июля состоятся церемонии открытия и закрытия, а также работа специальной площадки «Сердце Фольклориады». После участия в церемонии открытия все зарубежные делегации будут размещены в 34 муниципалитетах Республики Башкортостан, в которых они представят свои творческие программы.

Также мы обсуждаем программу «Эхо Фольклориады», чтобы наши национальные коллективы могли больше путешествовать, ездить в гости друг к другу. Это отвечает политике Министерства культуры, и это очень важно.

- На Башкирском культурном форуме было проанонсировано еще одно предстоящее событие – детский культурный форум, который должен открыться в августе.

- В Уфе я увидела очень талантливых детей, с яркими перспективными проектами. Мы, взрослые, думающие как правило о глобальных проблемах, не всегда можем увидеть очевидные вещи. А дети говорили о том, что для них особенно важно, - о площадках, где они могут общаться, продемонстрировать свои достижения, попробовать что-то сделать своими руками, найти единомышленников. Значит, мы должны подумать, как их организовать. У нас есть для этого все, мы просто должны по-другому посмотреть на потребности наших детей.

Мне кажется, очень важно не пустить это все на самотек. Руководство взрослых должно быть чутким, тонким, мы должны создать такие условия для развития детей, чтобы через несколько лет наша молодежь была патриотична и занимала активную жизненную позицию.

- Ольга Сергеевна, а что такое патриотизм, что вы вкладываете в это слово?

- Для меня патриотизм – это особое, бережное отношение к тому месту, где ты родился, к национальной культуре, к национальным традициям. Это уважение и глубокое понимание своего народа, это гордость за победы и достижения твоей страны. Это постоянное желание вносить свой посильный вклад в ее развитие.