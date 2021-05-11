Сергей Беляков, глава Росгосцирка: «Моя задача – не извлекать прибыль, а делать хорошие программы»

Татьяна ФИЛИППОВА

Новый руководитель государственной компании, которая объединяет 37 стационарных цирков и три шапито, рассказал «Культуре», какие задачи он намерен решить в первую очередь.

- Сергей Григорьевич, ваше назначение сопровождается большим количеством слухов и скандалов, из этого даже человек, не знакомый с проблемами отрасли, может сделать вывод: российская цирковая система переживает кризис.

- Я выскажу вам свою субъективную точку зрения, не факт, что она правильная, но я считаю, что руководителями Российского государственного цирка последние годы были люди, не понимающие в цирке от слова «совсем». Непонимающий человек сразу начинает искать точки извлечения прибыли, а это неправильно.

Я считаю, что цирк – это отрасль культуры, вид искусства. Поэтому я пришел сюда, и команда моя пришла не для того, чтобы искать какие-то коммерческие способы зарабатывать, а для того чтобы делать хорошие программы. Если взять приоритеты, то первый приоритет – это зритель. Зритель должен приходить, смотреть, удивляться, восторгаться. Второй приоритет – это содержание циркового хозяйства, которое все еще не приведено в должное состояние.

В концепции развития циркового дела в России до 2020 года была «дорожная карта», по которой все цирки, все цирковые общежития должны были пройти капитальный ремонт или реконструкцию. На сегодняшний день, благодаря поддержке Министерства культуры, мы отремонтировали порядка 27 процентов наших площадей. При этом ни в одном из 35 общежитий капитальный ремонт пока не прошел.

Еще один приоритет – это содержание наших животных. В прошлом году вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными», и в тех цирках, которые у нас уходят на капитальный ремонт, мы предусматриваем совершенно другую технологию размещения.

- Мне сказали, что в российском цирке идет чистка, цирк избавляется от недобросовестных дрессировщиков. Как вы считаете, какой процент людей, работающих на арене с животными, должен быть отсеян?

- Я не знаю в нашей компании человека, к которому можно подойти и сказать: «Ты неправильно следишь за животными, ты жестоко с ними обращаешься». Я очень много езжу, очень много вижу, и я знаю таких людей, но они, к моей радости, не работают в компании Росгосцирк.

Если я, как руководитель, увижу негативное отношение к животным, я приму меры, которые не позволят человеку с этими животными остаться. Не то что работать в компании, а остаться с ними. Если ты не любишь животное, пытаешься по своим каким-то мотивам, известным только тебе, его бить, будь добр, не занимайся с этим животным.

Вот сейчас была история, вы, наверное, видели, в казанском цирке. Там выясняли отношения две слонихи, которые на протяжении десяти лет работали в филиалах нашей компании Росгосцирк. Это польские слоны, у них польский владелец. Из-за пандемии они год не работали, и за этот год успели поссориться. Есть метод жестко поставить их на место, но я категорически против этого. Я сказал, что эти животные из-под палки у нас работать не будут. И мы способствовали тому, чтобы эти животные поехали в крымский сафари-парк «Тайган», к Олегу Алексеевичу Зубкову. Мы с ним давние друзья, более 20 лет дружим, и сейчас мы прорабатываем проект, согласно которому все животные, которые не могут в силу возраста работать в цирковых программах, будут жить у него в «Тайгане». Если животное заболело и ему тяжело делать определенный набор трюков, пусть лучше живет в сафари-парке, на природе, там свежий воздух, большая территория. Поскольку у нас нет финансирования, которое позволило бы построить что-то свое, это лучший выход.

- Вы ведь тоже работали с животными?

- Я прошел длительный путь от администратора в цирке до артиста. Был артистом разговорного жанра, в театре это называется конферансье, а в цирке шпрехшталмейстер. И несколько лет отработал с обезьянкой - дрессировщик по какой-то причине выбыл, и эта обезьянка переехала жить ко мне. Работал, скажу я вам, неплохо, потому что у меня была масса предложений, в том числе зарубежных. У меня были трюки, которые сейчас не делает никто, я проходил весь манеж, держа обезьяну в одной руке. Микки жил у меня дома, без вольера.

От артиста цирка я перешел на должность руководителя своего коллектива, а затем Мстислав Михайлович Запашный, на тот момент генеральный директор Росгосцирка, предложил мне возглавить один из филиалов компании и даже предложил самому выбрать, какой именно цирк. Я выбрал самый неперспективный – нижнетагильский. В Нижнем Тагиле 400 тысяч населения, цирк на тот момент был без ремонта. Но учиться-то нужно на сложном объекте, и поэтому я попросился туда, он был удивлен.

Из Нижнего Тагила я уехал в Ижевск, работал на двух руководящих позициях – директора зоопарка и замдиректора цирка.

Зоопарк я создавал с нуля. Когда я пришел, в зоопарке был построен только забор и была принята концепция содержания животных из природной среды Удмуртии. За три года строительства мы переделали концепцию так, что сейчас, кроме лося и волка, в этом зоопарке живут моржи с условиями содержания и в воде, и над водой, и белые медведи, и львы, и тигры, и леопарды, и пантеры. И самое главное – там нет клеток, это зоопарк вольерного содержания.

Владимир Владимирович Спицын, президент Московского зоопарка, которого мне удалось привезти в Ижевск, сказал: «Вы построили лучший зоопарк в России». Потом я стал директором Ижевского цирка, а позже - Цирка на Фонтанке. Тогдашний Министр культуры Мединский решил перевести его в систему Росгосцирка, и сейчас это флагманский цирк компании, он занимает лидирующие позиции по многим направлениям.

В Большом Санкт-Петербургском цирке у нас, кстати, планируется проведение самого большого мероприятия в рамках празднования 100-летия народного артиста и лауреата всех возможных премий, обладателя всех почетных званий Юрия Владимировича Никулина. День рождения у него 18 декабря, мы планируем начать праздничные мероприятия за 100 дней до 100-летия и передать эстафету в Москву.

- Ваш предшественник, Владимир Шемякин, в 2019 году начал проводить в отрасли творческую реформу. В Росгосцирке появился главный режиссер, на эту должность был назначен театральный режиссер Юрий Квятковский. Будете ли вы поддерживать курс на обновление цирковых программ?

- Обновление - это неплохо. Но я считаю, что должен быть некий симбиоз, как любил говорить мой предшественник, коллаборация цирка и театра. Команда Квятковского выпустила великолепную программу «Девочка и слон», она с успехом шла в Сочи. Следующий город – Ростов. Всех любителей циркового искусства, кто еще не успел посмотреть шоу «Девочка и слон», приглашаю в Ростовский цирк, чтобы увидеть это потрясающее зрелище.

Что касается дальнейшего курса на обновление программ, то мы будем придерживаться соображений открытости циркового искусства. Цирк не будет замкнутой системой. Главный режиссер может привлекать к своей постановке театральных режиссеров, не вопрос. Но во главе всего творчества должен оставаться цирк, прежде всего.

- Ваша отрасль сильно пострадала от пандемии, цирковой конвейер встал на много месяцев. Что происходит сейчас, все ли цирки работают?

- Пандемия нас сильно подкосила, но все восстанавливается. В декабре, когда я пришел на эту должность, ни один цирк не работал, хотя запрет на проведение массовых мероприятий уже был снят. Мы в очень короткие, сжатые сроки тремя этапами запустили конвейер: 30 процентов в декабре, 60 процентов в январе, а в марте уже работали все цирки. Артист в простое, или на репетиционном периоде, как это называется у нас, получает 17 тысяч рублей в месяц. Разве можно прожить на эти деньги?

- Вы потеряли за время простоя какое-то количество людей? Они ведь были вынуждены искать работу. Дрессировщики, я знаю, продавали машины и квартиры, чтобы содержать животных.

- Да, в какой-то момент от нас начали люди уходить на другие работы, в Макдональдс, разносить пиццу, дрессировщики медведей работали сварщиками. Но как только мы запустили в декабре конвейер, все эти люди вернулись. Конечно, ты же этим живешь! Я отработал в цирке всю жизнь и не представляю, как можно жить без цирка.

- Как человек, который знает о цирке все, что вы скажете о задаче перевести российский цирк на самоокупаемость?

- В утвержденной правительством Концепции развития циркового дела в России на период до 2020 года выход Росгосцирка на самоокупаемость был одним из важных пунктов. Наверное, это правильно. Но прежде нам нужно обеспечить цирковым животным условия, соответствующие современным требования, привести в порядок здания цирков компании, и, как я уже сказал выше, мы этим активно занимаемся, спасибо Правительству РФ и Министерству культуры за поддержку. В-третьих, нам нужно обеспечить высокий художественный уровень всех цирковых программ. А там и самоокупаемость станет естественным результатом нашей работы. К ней нужно двигаться поэтапно, решая целый комплекс задач.