Минкультуры подвело итоги 2020 года

Татьяна ФИЛИППОВА

Министерство культуры РФ провело 20 апреля заседание коллегии, на котором были подведены итоги 2020 года и объявлены основные задачи 2021-го.

Подведение итогов 2020 года Ольга Любимова начала с благодарности всем сотрудникам учреждений культуры, которые в сложный период ограничительных мер продолжили свою работу в онлайн-формате. «Нам удалось сохранить и приумножить зрительскую аудиторию, - отметила она, - создать новые формы взаимодействия и обеспечить плавный выход из режима самоизоляции».

Несмотря на сложности, реализация национального проекта «Культура» идет успешно – его кассовое наполнение по итогам 2020 года составило 99,3 процента. «Это один из самых высоких результатов исполнения среди всех нацпроектов!» - подчеркнула Ольга Любимова. Все показатели выполнены в полном объеме, а некоторые даже перевыполнены.

Чрезвычайно успешным оказалось, например, создание модельных библиотек – вместо 110 запланированных в минувшем году открылись 172 библиотеки нового типа, объединяющие сразу несколько функций. О востребованности проекта говорит и взрывной рост посещаемости – в 2020 году она составила почти 17 миллионов человек.

Еще одно новшество – виртуальные концертные залы – очень хорошо показало себя в условиях пандемии. 80 виртуальных площадок, появившихся в 2020 году в 44 субъектах Федерации, открыли для публики доступ к спектаклям и музыкальным программам.

Ольга Любимова рассказала и о том, как идет работа по реконструкции и ремонту детских и кукольных театров (13 из 168 уже модернизированы, на очереди еще 9), по переоснащению детских школ искусств и колледжей (в течение года музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поступили в 301 школу).

Говоря о поддержке отечественной кинематографии, министр культуры озвучила общую сумму, направленную за год в эту сферу – 5,4 миллиарда рублей. При непосредственной поддержке Минкультуры Росси и Фонда кино в 2020 году завершено производство 81 игрового, 244 анимационных и 206 неигровых фильмов. 110 фильмов отечественного производства, вышедших в прокат в прошлом году, собрали 10,7 миллиарда рублей, что почти половина от общих кассовых сборов.

Важнейшей задачей Ольга Любимова назвала сохранение культурного наследия. За прошедший год за счет бюджетных средств отреставрировано 28 объектов, включая монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде. В Туле открыт Музейный квартал, и теперь этот город по количеству музейных комплексов федерального значения уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Продолжается реставрация Новодевичьего монастыря.

«Кроме того, в прошлом году мы инициировали запуск программы по консервации объектов культурного наследия и сохранению объектов деревянного зодчества», - сообщила министр культуры.

Отдельным пунктом на коллегии обсуждалась Комплексная концепция развития Соловецкого архипелага до 2035 года, разработанная во исполнение поручения Правительства Российской Федерации.

«Концепция носит рекомендательный характер, является документом стратегического планирования до 2035 года, который отражает общие принципы и подходы к развитию и сохранению Соловецкого архипелага», - подчеркнула Ольга Любимова.

Концепция разработана архитектурным бюро RTDA при тесном взаимодействии с Русской Православной Церковью, Правительством Архангельской области, Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Как рассказала один из авторов Концепции, руководитель бюро RTDA Марина Лепешкина, ее задача – обеспечение условий функционирования территорий без ущерба для универсальной ценности объекта ЮНЕСКО. Концепция затрагивает вопросы устойчивого туризма и паломничества, а также возможного развития поселка Соловецкий.