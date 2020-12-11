Детские школы искусств сохранят свой статус

Татьяна ФИЛИППОВА









В Российском фонде культуры прошла церемония награждения победителей общероссийских конкурсов на звание «Лучший преподаватель детской школы искусств» и «Лучшая детская школа искусств». «Огромное вам спасибо за ваш труд и отдельное большое человеческое спасибо за этот год, который мы переживаем все вместе», — сказала, обращаясь к преподавателям и директорам детских школ искусств из разных городов России, министр культуры РФ Ольга Любимова. Короткая речь министра и письменное приветствие заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой открыли церемонию награждения лауреатов конкурса, который федеральное Министерство культуры проводит уже десять лет.



В этом году в нем участвовали 148 школ искусств из 60 регионов и 446 преподавателей из 56 регионов. Дипломы лауреатов получили 5 преподавателей (4 призера и 1 победитель) и 10 школ (9 призеров и 1 победитель). Победители получат денежные премии: лучший педагог — 200 тысяч рублей, лучшая школа — 1 миллион.



Школой-победителем стала «Детская художественная школа № 1 имени В.И. Сурикова» из Красноярска, ей в этом году исполнилось 110 лет. Директор Мария Казаченко рассказала «Культуре», что школа была открыта в 1910 году при поддержке художника Василия Сурикова и местных меценатов и стала первой в России рисовальной школой за Уралом. Суриков лично отправлял в Сибирь из Петербурга учебные пособия для ее воспитанников. Призовой миллион Школа имени Сурикова потратит на новое оборудование. «Хотим открыть новое направление — мультипликацию, — объясняет Мария Казаченко. — Но вообще-то столько всего нужно, придется подумать, как расставить приоритеты».



Звание лучшего преподавателя 2020 года получила Светлана Горчакова, преподаватель керамики в «Детской художественной школе № 3 имени Е.В. Гурова» города Омска. Керамику она называет своим призванием. «Поскольку это моя любовь, я с каждым годом открывают в ней что-то новое для себя, посещаю разные керамические фестивали, участвую в конкурсах и лично, и с детьми. Каждый раз, узнавая что-то новое, я это передаю моим детям, и могу сказать, без ложной скромности, что дети получают знания, как студенты вузов». В этом году некоторые из выпускников мастерской Светланы Горчаковой поступили в архитектурные или художественные вузы, но вот профессиональным керамистом пока никто не стал. Светлана уверена, что любовь к керамике у них обязательно проявится, даже если они, окончив художественную школу, выберут совершенно другую профессию.



«Даже если они не станут первыми в искусстве, у нас в России будет высокая степень культуры, — сказал, выступая перед собравшимися в зале, член жюри конкурса, ректор Щукинского училища Евгений Князев и вспомнил о борьбе, которую ректоры творческих вузов вели на протяжении десяти лет за то, чтобы школы искусств не были вытеснены из сферы специального образования в сферу дополнительного. — Эта борьба завершилась тем, что Закон об образовании будет пересматриваться, и это большое счастье».



Речь идет о нововведении, которое в порядке эксперимента уже начало отрабатываться в российских регионах — детские школы искусств переводились на новую систему финансирования, исключающую возможность получения детьми системного и бесплатного художественного и музыкального образования. Отказ от подобной реформы, признание ценности классической системы подготовки, которая позволяет отбирать, готовить и выпускать талантливых детей, руководители творческих вузов считают важнейшим событием.



— Сегодня все победители, — отметил, завершая церемонию награждения, ректор Московской консерватории Александр Соколов. — Сегодня победа очень большая, потому что на протяжении долгих лет нам приходилось доказывать то, что, казалось бы, совершенно не нуждается в доказательствах. У нас есть бесценное наследие — непрерывное образование: школа — училище — вуз. И, конечно, без школы никогда не было бы тех великих побед, которые одержали наши музыканты, наши хореографы, наши художники.



Знаете, когда в Лондоне Иегуди Менухин, великий скрипач, представляющий русскую музыкальную школу, основал свою собственную школу, его спросили, в чем же, собственно, секрет побед русских музыкантов во всем мире. Знаете, что он сказал? Секрет в том, что самые опытные, талантливые и высокооплачиваемые педагоги работали в России с детьми. И действительно, это видится со стороны даже лучше, чем изнутри.



Я хочу поздравить и Министерство культуры, потому что сегодня после встречи с Владимиром Владимировичем Путиным в Госдуму был внесен проект изменений в федеральный закон «Об образовании», где поставлена точка в этой бесплодной дискуссии — зачем нужны детские школы искусств.



Те педагоги, которых мы видим здесь сегодня, — это наше бесценное сокровище. Московская консерватория и любая другая консерватория России кровно заинтересованы в ваших успехах, потому что без них в России не будет музыкальной культуры в целом.







Фотографии предоставлены пресс-службой Минкультуры России