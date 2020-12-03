Дома культуры создадут «экосистему» в регионах

Елена СЕРДЕЧНОВА









Первого декабря в Доме Пашкова Министерство культуры награждало победителей конкурса лучших проектов в субъектах Российской Федерации «Дом культуры. Новый формат». Главная идея этого мероприятия — популяризировать лучшие культурно-досуговые практики. Нужны ли они людям в нашей необъятной стране, выясняла «Культура».



Мысль провести такой конкурс возникла еще год назад. По словам министра культуры Ольги Любимовой, концепция этого соревнования заключалась в том, чтобы придать работе домов культуры определенную специфику, превратить их в своего рода экосистему, которая гармонично объединит самые разные направления.



— Это и работа с детской аудиторией, и образование, и информирование населения, и обеспечение разнопланового досуга, и возможности для занятий творчеством, и адаптация для людей с ограниченными возможностями, — сказала на открытии церемонии глава Минкульта. — Приоритет для нас — регионы, особенно небольшие и отдаленные населенные пункты. Во многих из них клуб — это единственное место, куда могут прийти люди любого возраста.



В подтверждение своих слов г-жа Любимова привела данные, что с 2016 года в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий», а с 2019-го — и в рамках нацпроекта «Культура» были построены, отреставрированы и капитально отремонтированы более 1,5 тысячи сельских ДК на общую сумму 10,2 млрд рублей. Еще 5,6 млрд пошли на текущий ремонт и закупку оборудования для 8 тысяч домов культуры в рамках программы «Культура малой Родины».



Но построенные или отремонтированные здания в селах или небольших городах сами по себе работать с людьми не будут. Необходимо сделать так, чтобы не только учреждения имели современное оборудование, но и работники культуры обладали современными навыками и могли предложить интересные проекты. Выявить таких и был призван конкурс.









В культурной олимпиаде было три номинации, в каждой по три проекта, заявленных домами культуры на поселенческом, муниципальном и региональном уровне. География участников очень широка: от Тульской области до Красноярского края. Всего же было подано 172 заявки из 77 регионов. В культурной олимпиаде было три номинации, в каждой по три проекта, заявленных домами культуры на поселенческом, муниципальном и региональном уровне. География участников очень широка: от Тульской области до Красноярского края. Всего же было подано 172 заявки из 77 регионов.





Говорит и показывает не Москва



Пожалуй, самой социально значимой оказалась номинация для проектов в поселках, потому что во многих селах ДК — это единственное стационарное учреждение культуры. Заместитель главы муниципального района «Агинский район» Забайкальского края по социальному развитию Дарима Дугарова рассказала «Культуре» о том, насколько востребована культурно-досуговая деятельность в небольших селах и какие проблемы есть сейчас на селе.



— Наш Дом культуры сельского поселения «Будулан» представил на конкурс работу «Национальное троеборье «Бабжын наадан». Мы получили за нее третье место среди проектов, реализованных на поселенческом уровне, — говорит Дарима Дугарова. —

Поселок наш небольшой, в нем около 600 жителей. Довольно продолжительное время ДК пустовал, поскольку с 2011 года находился в аварийном состоянии. В 2016 году за счет инвестиционных средств начались ремонтные работы. Были установлены окна и, главное, запущено отопление. А в 2017 и 2018 годах уже за счет федеральных средств отремонтированы зрительный зал, сцена, приобретено световое и музыкальное оборудование. У нас даже есть бильярд, но он приобретен местной администрацией, она же закупила и бильярдные столы во все 13 поселений Агинского района.



По словам г-жи Дугаровой, в будуланском Доме культуры кипит жизнь. В нем есть библиотека, музей, работают разные клубные объединения и детские кружки, на базе ДК существует народный театр. Он в основном ставит спектакли на бурятском языке. В этом году спектакль приурочен к 75-летию Победы, а вот в 2018 году был посвящен столетию комсомола. Собеседница «Культуры» уверена, что совместная культурная деятельность очень нужна людям.



— Как бы странно это ни прозвучало для многих, но театр, совместная культурная деятельность очень нужны людям. Например, наши артисты занимаются театром в ущерб личному времени, тратят свои личные средства на декорации и костюмы, на гастроли. Людям надо организовать свой досуг, найти выход для своих творческих потребностей, а кому-то, может быть, получить на сцене признание, — делится замглавы района.



Г-жа Дугарова уверена, что восстановление домов культуры на селе — очень правильный шаг со стороны государства, потому что, проживая в небольшом поселении, люди должны иметь возможность проявить свой талант и творческие способности, иметь место, где можно собираться и провести время с пользой. Но все же существует и своя ложка дегтя в культурной бочке меда. В соответствии с рекомендациями, полученными от вышестоящих инстанций, от местной администрации ждут сокращения штатного расписания.



— Сейчас проводится политика сокращения штатных единиц и в области культуры, и в здравоохранении, и в образовании. Она очень негативно сказывается на качестве жизни на селе. Мы сейчас в Забайкальском крае приводим в соответствие с рекомендациями количество штатных единиц. Могу сказать, что эти документы устанавливают очень жесткие рамки. Мы, конечно, будем всеми силами сопротивляться сокращению, доказывать необходимость наличия подготовленных и образованных кадров на селе. Потому что именно они — сельская интеллигенция, люди, которые осуществляют культурную политику в поселке, если хотите, люди, на которых держится село, — говорит Дугарова.









Представитель победителя в номинации проектов, реализованных на поселенческом уровне, директор СДК «Сельский культурно-образовательный центр им. В.А. Жуковского» МБУК «Белевский центр развития культуры и туризма» Тульской области Татьяна Голикова рассказала «Культуре», что ДК стал местом притяжения не только для жителей села, но и для горожан, которые специально приезжают, чтобы попасть на занятия.



— Мы представляли на конкурс проект «Сельский Дом культуры как культурно-образовательный центр». И, знаете, у нас в селе Мишенское ДК действительно стал центром жизни. В поселке живут около 100 жителей, и все они приходят к нам. Приезжают даже из Белева, а летом из Тулы привозят детей в кружок кружевоплетения. Наш Дом культуры стал местом притяжения и для туристов, — рассказывает г-жа Голикова.



ДК в селе восстановлен буквально из руин на месте усадьбы Буниных, где родился и провел детство и юность писатель и поэт Василий Жуковский. Сегодня это единственное в России мемориальное место, связанное с его именем.



Г-жа Голикова считает, что только благодаря нацпроекту «Культура», программам «100 клубов на селе» и «Сельский дом культуры», а также усилиям губернатора Тульской области Алексея Дюмина и очень большой поддержке министерства культуры Тульской области, в частности министра культуры Татьяны Рыбкиной, удалось создать уникальный Дом культуры.



— Уже во время проведения ремонтных работ было понимание, что на выходе получится не типовой дом культуры. Мы знали, что будем делать абсолютно новое пространство. Сейчас у нас есть в клубе и кухонная зона, и зал-трансформер с экраном и мультимедийным оборудованием. Мы проводим фестивали, например, провели фестиваль, посвященный казачьей культуре, — делится собеседница.



По ее словам, местные жители с восторгом восприняли появление Дома культуры. Они приходят не только на занятия, но и для того, чтобы бесплатно помочь во время наплыва туристов.



— Принимают участие в сценках, миниатюрах, все это очень нравится людям. Возможно, потому, что долго не было такой точки притяжения. Ведь школу закрыли. Поэтому, когда заработал ДК, в него пошли с удовольствием и взрослые и дети. Те, кто приезжает в село летом, привозят внуков и отводят их к нам. Тем более что занятия у нас в основном бесплатные. Деньги мы берем только за экскурсионные программы. Например, экскурсия стоит 100 рублей и мастер-класс — 100 рублей. В большинстве же случаев и мастер-классы мы проводим бесплатно, а то, что на нем сделано, можно забрать с собой, — говорит г-жа Голикова. — Недавно нам звонили люди, желающие посетить ДК. Они уже были у нас, но захотели приехать еще раз, потому что бабушкам очень у нас понравилось. И знаете, что понравилось? Печь яблоки. Казалось бы, каждый человек может испечь дома яблоки, а им понравилось делать это вместе. Людям не хватает общего дела. А тем, кто приезжает из мегаполисов, не хватает тишины и покоя, среднерусской красоты.



Есть в краю белевской пастилы и свои проблемы. В частности, не хватает кадров.



— У меня всего два сотрудника, но пока мы справляемся, потому что помогает весь Белевский центр развития культуры и туризма, — говорит Татьяна Голикова.



Люди на селе с большой благодарностью восприняли восстановление домов культуры. А что же в городах? Например, в таком городе, как Казань, избалованном различными инновационными проектами. Стоит вспомнить Иннополис, расположенный рядом, куда родители со всей России отправляют детей заниматься программированием. Представитель победителя среди проектов, реализованных на муниципальном уровне, заместитель директора БУК МО «город Казань» «Культурный центр «Московский» Полина Викторова рассказала «Культуре» о центре, который является пилотным проектом республиканской программы модернизации культурных центров Татарстана, и о том, как относится население к таким инновационным проектам. Представитель победителя в номинации проектов, реализованных на поселенческом уровне, директор СДК «Сельский культурно-образовательный центр им. В.А. Жуковского» МБУК «Белевский центр развития культуры и туризма» Тульской области Татьяна Голикова рассказала «Культуре», что ДК стал местом притяжения не только для жителей села, но и для горожан, которые специально приезжают, чтобы попасть на занятия.— Мы представляли на конкурс проект «Сельский Дом культуры как культурно-образовательный центр». И, знаете, у нас в селе Мишенское ДК действительно стал центром жизни. В поселке живут около 100 жителей, и все они приходят к нам. Приезжают даже из Белева, а летом из Тулы привозят детей в кружок кружевоплетения. Наш Дом культуры стал местом притяжения и для туристов, — рассказывает г-жа Голикова.ДК в селе восстановлен буквально из руин на месте усадьбы Буниных, где родился и провел детство и юность писатель и поэт Василий Жуковский. Сегодня это единственное в России мемориальное место, связанное с его именем.Г-жа Голикова считает, что только благодаря нацпроекту «Культура», программам «100 клубов на селе» и «Сельский дом культуры», а также усилиям губернатора Тульской области Алексея Дюмина и очень большой поддержке министерства культуры Тульской области, в частности министра культуры Татьяны Рыбкиной, удалось создать уникальный Дом культуры.— Уже во время проведения ремонтных работ было понимание, что на выходе получится не типовой дом культуры. Мы знали, что будем делать абсолютно новое пространство. Сейчас у нас есть в клубе и кухонная зона, и зал-трансформер с экраном и мультимедийным оборудованием. Мы проводим фестивали, например, провели фестиваль, посвященный казачьей культуре, — делится собеседница.По ее словам, местные жители с восторгом восприняли появление Дома культуры. Они приходят не только на занятия, но и для того, чтобы бесплатно помочь во время наплыва туристов.— Принимают участие в сценках, миниатюрах, все это очень нравится людям. Возможно, потому, что долго не было такой точки притяжения. Ведь школу закрыли. Поэтому, когда заработал ДК, в него пошли с удовольствием и взрослые и дети. Те, кто приезжает в село летом, привозят внуков и отводят их к нам. Тем более что занятия у нас в основном бесплатные. Деньги мы берем только за экскурсионные программы. Например, экскурсия стоит 100 рублей и мастер-класс — 100 рублей. В большинстве же случаев и мастер-классы мы проводим бесплатно, а то, что на нем сделано, можно забрать с собой, — говорит г-жа Голикова. — Недавно нам звонили люди, желающие посетить ДК. Они уже были у нас, но захотели приехать еще раз, потому что бабушкам очень у нас понравилось. И знаете, что понравилось? Печь яблоки. Казалось бы, каждый человек может испечь дома яблоки, а им понравилось делать это вместе. Людям не хватает общего дела. А тем, кто приезжает из мегаполисов, не хватает тишины и покоя, среднерусской красоты.Есть в краю белевской пастилы и свои проблемы. В частности, не хватает кадров.— У меня всего два сотрудника, но пока мы справляемся, потому что помогает весь Белевский центр развития культуры и туризма, — говорит Татьяна Голикова.Люди на селе с большой благодарностью восприняли восстановление домов культуры. А что же в городах? Например, в таком городе, как Казань, избалованном различными инновационными проектами. Стоит вспомнить Иннополис, расположенный рядом, куда родители со всей России отправляют детей заниматься программированием. Представитель победителя среди проектов, реализованных на муниципальном уровне, заместитель директора БУК МО «город Казань» «Культурный центр «Московский» Полина Викторова рассказала «Культуре» о центре, который является пилотным проектом республиканской программы модернизации культурных центров Татарстана, и о том, как относится население к таким инновационным проектам.









— Нашему ДК больше 80 лет, и, конечно, как и люди в этом возрасте, наш Дом культуры был полной развалиной. В 2018 году мы пережили капитальный ремонт. Финансирование было как федеральное, так и местное. Затем у нас появился новый директор — Наиля Мустафина. Она, я считаю, душа этого проекта, именно благодаря ей произошли все кардинальные изменения, — рассказывает Полина Викторова. — Из аварийного непопулярного объекта получился креативный кластер, причем не только городского, но даже республиканского уровня. У нас есть уютное кафе, коворкинг, бесплатные мастер-классы, современные аудитории и занятия по самым разным направлениям, начиная от робототехники и заканчивая хореографией. А всего у нас 62 клубных формирования, в которых занимаются более 1550 детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. И большинство наших кружков — бесплатные. — Нашему ДК больше 80 лет, и, конечно, как и люди в этом возрасте, наш Дом культуры был полной развалиной. В 2018 году мы пережили капитальный ремонт. Финансирование было как федеральное, так и местное. Затем у нас появился новый директор — Наиля Мустафина. Она, я считаю, душа этого проекта, именно благодаря ей произошли все кардинальные изменения, — рассказывает Полина Викторова. — Из аварийного непопулярного объекта получился креативный кластер, причем не только городского, но даже республиканского уровня. У нас есть уютное кафе, коворкинг, бесплатные мастер-классы, современные аудитории и занятия по самым разным направлениям, начиная от робототехники и заканчивая хореографией. А всего у нас 62 клубных формирования, в которых занимаются более 1550 детей и взрослых, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. И большинство наших кружков — бесплатные.



По ее словам, культурный центр «Московский» был признан лучшим в Республике Татарстан, а затем реализация проекта «Синергия поколений» принесла ему победу в конкурсе «Дом культуры. Новый формат». Г-жа Викторова считает, что Республика Татарстан и ее столица Казань очень сильно развиваются, и все это заслуга властей и мэра города.



— Мэр, действительно, очень много делает для того, чтобы в Казани все развивалось так, что про наш город говорит вся Россия. Но также мы очень высоко ценим усилия, которые предпринимает Министерство культуры РФ по строительству и ремонту, оснащению домов культуры. Ведь мы воспользовались для ремонта и оснащения своего центра именно нацпроектом «Культура», — делится собеседница. — Местные жители также очень ценят появление такой технологической площадки, как наш центр. Приходят очень часто. Сначала смотрели с удивлением, а теперь привыкли и ходят как к себе домой. Люди понимают, что государство стало обращать внимание на них, на их нужды. И, поверьте, они это ценят, потому что понимают, что важны для государства.











Фотографии предоставлены Министерством культуры РФ