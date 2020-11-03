Минцифры и Минкульт могут «поделить» Роспечать

Елена СЕРДЕЧНОВА
03.11.2020
Сразу два источника подтвердили «Культуре» информацию о том, что агентство «Роспечать» может превратиться в департамент Министерства цифрового развития и утратить контроль над книжным рынком.
Этой осенью вместе с урожаем в России может вызреть весьма масштабное решение о трансформации федерального агентства «Роспечать». В конце октября пресс-служба правительства сообщила, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций покинул замминистра Алексей Волин, отвечавший за медиа и интернет. Но это только, как говорится, «вершина айсберга», крупной реорганизации, которая сфере культуры интересна тем, что в итоге может поменяться куратор книжной отрасли страны. Еще в начале сентября источник «Культуры» сообщил о том, что «Роспечать» может превратиться в департаменты Минцифры, при этом сфера ее полномочий сократится за счет книгоиздания, которое будет передано в ведение Минкульта. Позднее информацию о наличии таких планов подтвердил нам и собеседник в аппарате правительства.
Представители книжного бизнеса неанонимно комментировать возможные изменения не спешат. Но подтвердили «Культуре», что такие изменения действительно готовятся, а сама отрасль давно ждет этого перехода. Впервые о необходимости передачи контроля за «развитием отечественной литературы» в Минкульт публично было заявлено в присутствии Владимира Путина в 2013 году писателем Юрием Поляковым. Президент инициативу поддержал, однако по ряду причин она заглохла. Часть литературных деятелей утверждали, что в рамках существующей системы преимущества (за счет премий, грантов и т. д.) получают только определенные авторы и издательства — в ущерб всем остальным.
Книжный бизнес более осторожен в своих оценках и волнует его в первую очередь финансовая сторона вопроса. Преобразования в сфере книгоиздания назрели достаточно давно, но как они будут выглядеть — пока сказать сложно, рассказал «Культуре» генеральный директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов.
— Мы, сторона издателя, — сторона страдающая. Последние годы ощущаем недостаток лоббирования со стороны государственных органов, которые, по идее, должны помогать работать в этой отрасли. Один из самых ярких примеров — технический регламент Таможенного союза (Таможенного союза Евразийского экономического союза. — «Культура»), который загоняет нас в прокрустово ложе. И мы никак не можем решить эту проблему, — делится г-н Кузнецов. — Я надеюсь, что в результате возможных изменений управление и государственное лоббирование, связанное с книгоизданием и книжной отраслью, выйдут на другой уровень.
Пертурбации в ведомствах — процесс постоянный. Даже Минцифры еще в 2018 году называлось Министерством связи и массовых коммуникаций. Само же ведомство было создано в 2008 году на базе Министерства информационных технологий и связи РФ, ему были переданы функции и упраздненного Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) имеет более долгую историю, по современным меркам оно было создано очень давно, в 2004 году, на месте ликвидированного Министерства по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Часть его функций досталась Роскомнадзору, часть — Минсвязи.
До сегодняшнего дня Роспечать занималась управлением и оказанием государственных услуг в медиасфере, в сфере печати, СМИ и массовых коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности; финансированием государственных телерадиокомпаний, грантовой поддержкой в области электронных и печатных СМИ, а также книгоиздания. Источник в самом агентстве сообщил «Культуре», что финальное решение «пока обсуждается».
В случае реорганизации управления книжной отраслью России важно исследовать зарубежный опыт по созданию и развитию креативных индустрий, говорят специалисты, ведь книжный бизнес — это часть именно этого сегмента экономики.
Исполнительный директор комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь М. Намаконов отметил в комментарии «Культуре», что более всего России, возможно, подходит опыт Южной Кореи или Германии.
— Каждая страна по-разному устроена, у каждого правительства разные причины для объединения или ликвидации того или иного ведомства или консолидации направлений в одном министерстве. Нам необходимо использовать большой опыт, который приобрела наша страна, когда были разобщены по разными направлениям темы, связанные с креативными индустриями. Это более 12 секторов, которые должны быть объединены в один экономический блок. И, наверное, опыт Германии с межведомственным управлением между министерством культуры и министерством экономики или опыт Южной Кореи, где было создано специальное агентство, которое работало проектным методом по развитию креативных индустрий, больше подходит России, — считает эксперт.
Но в конечном итоге все будет зависеть от договоренностей между заинтересованными структурами и лицами внутри большой системы управления.
— Есть ключевые вопросы, связанные с налогами, инвестициями, развитием экспорта, нужно смотреть на них комплексно. Брать пример с направлений, которые успешно развиваются сейчас. Например, кино, анимация или IT. Переносить этот опыт на другие направления. На сегодняшний момент мы, как организационная группа в РСПП и IPchain (главные инициаторы развития креативных индустрий в России. — «Культура»), склоняемся к тому, что не нужны специальные законы. Необходимо инфраструктурное решение вопросов. Перенимать любую модель можно лишь понимая, что лежит в ее основе, насколько ее можно будет адаптировать под тот непростой механизм, который у нас уже сложился, — резюмировал г-н Намаконов.