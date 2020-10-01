Веслава Балева, директор Центральной детской библиотеки Мурманска: «Вы не поверите, к нам даже папы начали ходить!»

Татьяна ФИЛИППОВА, Мурманск

В Мурманске открылась «удобная библиотека» — авторы проекта придумали такое название, потому что она находится в центре города и добираться до нее удобно всем. Это библиотека нового типа, созданная в рамках проекта «Культурная среда», входящего в национальный проект «Культура».

Директор библиотеки Веслава Балева рассказала «Культуре», как при помощи высоких технологий можно вернуть детей к чтению, что должен знать и уметь библиотекарь двадцать первого века и почему папы мурманских школьников заинтересовались детской книгой.

Фото Александра Алексеева

— Модельная библиотека — это современное пространство, комфортное помещение, высокотехнологичное оборудование, компьютерная техника и квалифицированный персонал, который все покажет и предложит помощь в поиске любой информации.В прошлом году мы выиграли грант на 5 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура» и открыли в Мурманске первую модельную библиотеку, назвав ее «доброжелательной», потому что она находится в спальном районе и рада всем своим гостям, которые приходят, чтобы познакомиться с нашим проектом.В этом году мы получили второй грант и открыли вторую библиотеку, получившую название «удобной». Наша библиотека стала конкурентом всех кафе, расположенных в центре города, потому что она открыта для людей, которые ищут место для встречи и общения, она готова принять не только детей, но и взрослых, здесь можно назначить встречу или, допустим, провести курсы цифровой грамотности.Но в первую очередь это все-таки детская библиотека, которая стала высокотехнологичной в рамках нацпроекта «Культура». Для нашего «умного» зала было закуплено современное игровое оборудование, включая терминал, на котором дети, начиная с самых маленьких, могут обучаться счету, азбуке, изучать разные профессии, интересные факты из жизни природы и многое другое.У нас есть интерактивная панель — для познавательно-образовательных мероприятий с детьми. Сейчас на ней транслируется программа развития финансовой грамотности для учеников начальной школы. Она рассказывает детям, как планировать карманные деньги и семейный бюджет.Поскольку наше помещение всего 150 квадратных метров, мы использовали дизайнерское решение, позволяющее экономить место, — сдвижные стеллажи для книг. Дверь, отделяющая «умный» зал, тоже сдвижная, мы можем ее закрыть, если хотим провести мероприятие для какой-то определенной группы людей.— У нас есть третий проект, «умная» библиотека. Там будут реализованы какие-то умные решения, помогающие экономить ресурсы, — датчики движения, сенсорные краны и так далее. Если бы нам удалось еще и третий конкурс выиграть, было бы очень хорошо.— На самом деле детям важен не интернет, а общение. Вы видели у входа нашего робота, его зовут Федя. Вы не представляете, какие вопросы задают ему дети. «Федя, кто твой папа?», «Откуда ты взялся?» Очень интересно наблюдать за ними. Дети нуждаются в общении. Почему они сидят в интернете? Может быть, потому, что родителям не хватает на них времени. Им проще, когда ребенок сидит в интернете — все-таки он дома, под присмотром. А в библиотеке детям рады. Знаете, многое еще зависит от человека, который их встречает.Библиотекарями у нас работают в основном педагоги, которые изучали детскую психологию, и детей понимают и любят. Другие здесь не задерживаются. Дети все очень тонко чувствуют. Если они идут в библиотеку, то идут к конкретному человеку. Приходят, общаются, делают здесь уроки, делятся с библиотекарем тем, что, может быть, и дома не рассказывают. Библиотекарь — это сейчас очень важно. Он должен быть универсалом, должен уметь ответить на любой вопрос. Если к нему приходит читатель и говорит: «Мне нужна информация на такую вот тему», библиотекарь должен знать, где ее найти и как донести до человека.При этом не забывайте, у нас все время проходят мероприятия, проводятся мастер-классы, «мастерилки». Опять же библиотекарю нужно уметь что-нибудь вырезать, склеить, собрать, пользоваться конструктором, какими-то играми, головоломками. Это огромный багаж знаний, который наши сотрудники в процессе работы наращивают, потому что им хочется учиться новому. Чтобы заинтересовать детей, нужно постоянно быть готовыми предложить им что-то новенькое. Если, например, мы делаем мастер-класс по изготовлению поделок из бисера, мы же не по книжке это делаем. Библиотекарь сначала сам изучит эту книжку, а уже потом проведет мастер-класс.— Но у нас же задача не просто развлекать детей, а, развлекая, приучить к чтению. Они в нашем пространстве играют, но рано или поздно они возьмут книгу, начнут ее листать, задавать вопросы. Будут читать и думать. Вот в этом смысл нашей работы.Новые библиотеки реально востребованы. Наша первая модельная библиотека открылась год назад, поэтому уже можно оценить динамику. Прежде у нас было двадцать тысяч посещений в год, стало тридцать шесть тысяч. И мы все время изучаем мнение людей, когда готовимся к следующему проекту. Каждый район имеет свою специфику. Жители одного района хотят увидеть в своей библиотеке много компьютеризованных рабочих мест, потому что это центр города. Другие, наоборот, хотят больше уединенных мест, типа лаунж-боксов. В третьем районе хотят иметь место, куда можно прийти всей семьей, с детьми и с бабушками-дедушками.Я вам больше скажу — у нас папы начали ходить в библиотеку! Мы сначала удивлялись, потом начали к этому привыкать.