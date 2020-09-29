Таланты станут богаче: государство перестанет брать налог с ряда премий в области культуры

Ксения ВОРОТЫНЦЕВА









Теперь лауреаты тринадцати премий в области культуры и науки не будут платить налог с полученной призовой суммы, что эксперты и победители прошлых лет считают хорошей поддержкой в эпоху пандемии. Постановление о расширении списка премий, не подлежащих налогообложению, в середине сентября подписал председатель правительства Михаил Мишустин (



Постановление правительства приветствовала министр культуры Ольга Любимова. «Принятое Михаилом Владимировичем Мишустиным решение о расширении перечня премий в области культуры и искусства, с которых не требуется платить налоги, оказывает дополнительную финансовую поддержку нашим молодым талантам. Позволит им в более комфортных условиях продолжить свой уникальный творческий путь и служение на благо Отечества», — приводит слова министра ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.



Всего от налогообложения постановлением освобождены 13 премий в области науки и культуры — в их число, например, вошла премия РАН за лучшие работы по популяризации науки. Среди «культурных» премий, попавших в список, самыми щедрыми являются президентские: размер каждой из них составляет 5 миллионов рублей (до января этого года сумма была в два раза меньше — 2,5 миллиона).



Изначально список не облагающихся налогом наград в области науки, образования и культуры был утвержден постановлением правительства в 2001 году. Далее от года к году в него вносились многочисленные изменения, какие-то названия добавлялись, какие-то исключались. Так, последним, сентябрьским постановлением из списка исключили одиннадцать премий, прекративших свое существование. Сейчас в списке около 200 наименований премий и наград, из которых около четверти относится к культуре. Среди них, например, премия Международного конкурса артистов балета и хореографов, премия Международного конкурса имени П.И.Чайковского, «Русский Букер», приз Московского международного кинофестиваля, премия Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов и национальная литературная премия «Большая книга». Постановление о расширении списка премий, не подлежащих налогообложению, в середине сентября подписал председатель правительства Михаил Мишустин ( см. ссылку ). В число «культурных» премий вошли две президентские — для молодых деятелей культуры и в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Кроме того, список пополнили несколько ведущих литературных премий: «Ясная Поляна», «НОС», «Лицей», премия Александра Солженицына. А еще премия Международного конкурса молодых оперных певцов имени Елены Образцовой и — важная для современных художников — премия Кандинского.Постановление правительства приветствовала министр культуры Ольга Любимова. «Принятое Михаилом Владимировичем Мишустиным решение о расширении перечня премий в области культуры и искусства, с которых не требуется платить налоги, оказывает дополнительную финансовую поддержку нашим молодым талантам. Позволит им в более комфортных условиях продолжить свой уникальный творческий путь и служение на благо Отечества», — приводит слова министра ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.Всего от налогообложения постановлением освобождены 13 премий в области науки и культуры — в их число, например, вошла премия РАН за лучшие работы по популяризации науки. Среди «культурных» премий, попавших в список, самыми щедрыми являются президентские: размер каждой из них составляет 5 миллионов рублей (до января этого года сумма была в два раза меньше — 2,5 миллиона).Изначально список не облагающихся налогом наград в области науки, образования и культуры был утвержден постановлением правительства в 2001 году. Далее от года к году в него вносились многочисленные изменения, какие-то названия добавлялись, какие-то исключались. Так, последним, сентябрьским постановлением из списка исключили одиннадцать премий, прекративших свое существование. Сейчас в списке около 200 наименований премий и наград, из которых около четверти относится к культуре. Среди них, например, премия Международного конкурса артистов балета и хореографов, премия Международного конкурса имени П.И.Чайковского, «Русский Букер», приз Московского международного кинофестиваля, премия Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов и национальная литературная премия «Большая книга».



Художница Евгения Лоцманова, ученица знаменитого иллюстратора Бориса Диодорова, получила президентскую премию для молодых деятелей культуры в 2016 году. Она рассказала «Культуре»: «Отсутствие налога — замечательная инициатива. Любые меры поддержки, в том числе, молодых художников, — это прекрасно».



По словам писателя Евгения Водолазкина, члена жюри премии «Ясная Поляна», который поделился своими мыслями с «Культурой», отмена налогообложения — это поддержка творческих людей: «Здесь двух мнений быть не может. Это очень хороший шаг со стороны государства, которое не ограничивается декларациями, а оказывает практическую помощь. Люди искусства и культуры, как правило, весьма небогаты, поэтому подобная инициатива, если угодно, это адресная помощь людям. Так что шаг, на мой взгляд, весьма достойный, и его можно только одобрять».



Кстати, «Ясная Поляна» имеет весьма солидный премиальный фонд: 6 миллионов 700 тысяч рублей. Больше всех получает лауреат в номинации «Современная русская проза» — 3 миллиона рублей. Самая скромная денежная выплата — лучшему переводчику: 500 тысяч рублей. Юлия Вронская, координатор премии «Ясная Поляна», рассказала «Культуре», как теперь будут выплачиваться вознаграждения:



— Раньше налог составлял 13 процентов от полученной суммы. Уплата налога происходила автоматически: на счет лауреата поступала сумма за вычетом налога. То есть победителю не нужно было ничего платить самому. Скажем, в номинации «Современная русская проза» лауреат получал 3 миллиона рублей: 13 процентов — то есть 390 тысяч — уплачивались в качестве налога. Получалось уже не 3 миллиона, а 2 миллиона 610 тысяч рублей. Теперь победители будут получать полную сумму — без вычета 13 процентов. Я надеюсь, это случится уже в нынешнем году. В октябре мы объявляем лауреатов, а в ноябре отправляем денежные вознаграждения.



Остальные «культурные» премии, освобожденные от налогов, несколько скромнее. Например, лауреат премии Кандинского в номинации «Проект года» получит 1 миллион 800 тысяч рублей. А в номинации «Молодой художник. Проект года» — всего 450 тысяч. Первое место премии «Лицей» для молодых российских писателей и поэтов принесет 1 миллион 200 тысяч рублей. А победитель литературной премии «НОС», учрежденной Фондом Михаила Прохорова, получит 700 тысяч рублей. Кстати, премия Александра Солженицына — для писателей живущих в России и пишущих на русском языке — единственная (из попавших в список) выплачивается в иностранной валюте: ее размер составляет 25 тысяч долларов.



В условиях, когда пандемия далека от завершения, а культурная жизнь не возобновилась в полном объеме, решение правительства поддержит деятелей искусства — в этом мнении эксперты оказались едины.



Наталья Петрожицкая, солистка оперной труппы Музтеатра им. Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат Международного конкурса молодых оперных певцов имени Елены Образцовой (2009), рассказала «Культуре»:



— Я всегда плачу налоги, в том числе — за выигранные конкурсы. Конечно, решение правительства могу только приветствовать. Хорошо, что люди получат больше. Сейчас очень трудно заработать. Артисты не могут выходить на сцену, зарабатывать на спектаклях, концертах, мастер-классах. Отмена налога — это большая помощь.



С коллегой согласна приглашенная солистка оперной труппы Большого театра Венера Гимадиева, лауреат президентской премии для молодых деятелей культуры за 2011 год:



— Это, безусловно, поддержка деятелей культуры. Когда я получала премию, эта поддержка была мне нужна, она оказалась очень своевременной. Я рада, что правительство обращает внимание на деятелей культуры, в том числе на молодежь. Сейчас достаточно сложное время. Сильно пострадали артисты: театры закрыли в первую очередь и откроют в последнюю. Премия сама по себе — прекрасно, но важно, что это еще и материальная поддержка. И если не нужно платить налог — замечательно. Могу только порадоваться, что такое решение было принято.





Фото: www.ridero.ru