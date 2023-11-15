Владимир Шкляров отметит 20-летний творческий юбилей на сцене Кремлевского дворца

В Кремле пройдет юбилейный вечер звезды мирового балета Владимира Шклярова.



Мероприятие состоится 20 ноября, сообщают организаторы.



«Впервые в Москве заслуженный артист РФ, премьер Мариинского театра выйдет на сцену в спектаклях, по праву признанных жемчужинами мирового балета. Вместе с ним выступят его звездные партнерши, балерины Мариинского театра: прима театра и народная артистка РФ великолепная Виктория Терёшкина и молодая звезда с мировым именем блистательная Мария Хорева», — говорится в анонсе вечера.



В программу представления вошли номера балетов «Баядерка», «Шехеразада».



Вместе с солистами творческого вечера на сцену выйдут артисты театра «Кремлевский балет», Детского музыкального театра имени Н. Сац.



«20 лет — это только цифра. Я безумно счастлив отметить эту дату на сцене Кремля в кругу своих родных и близких людей, в кругу поклонников. Это мой первый творческий вечер в Москве — в городе, с которым связано очень многое... Последнее время очень много моих поклонников и поклонниц прилетают в Питер на спектакли, вот я и решил сделать им подарок и прилетел в столицу сам!» — рассказал юбиляр.



По словам Владимира Шклярова, программа творческого вечера придумана с Андрисом Лиепой и его фондом.



«Картиной "Тени" из балета "Баядерка" я завершал программу своего вечера в Петербурге. В Москве мы будем танцевать ее с Машей Хоревой, молодой звездой нашего театра. "Шехеразаду", творение Михаила Фокина, Андрис лично восстанавливал и репетировал с нами в Петербурге. Моей партнершей в этом спектакле будет народная артистка РФ Виктория Терёшкина», — добавил артист.













Фото предоставлено PR-агентством Бедуш & Маренникова