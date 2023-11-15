В Музее Победы откроется выставка к 125-летию маршала Малиновского

В Музее Победы откроется выставка в рамках проекта «Война: день за днем».



Выставка приурочена к 125-летию Маршала Советского Союза Родиона Малиновского, рассказали в музее.



«Новая выставка Музея Победы расскажет о талантливом и выдающемся полководце, который внес большой вклад в Великую Победу. Родион Малиновский был по-настоящему удивительным человеком: участник Первой мировой, Великой Отечественной и советско-японской войн, Георгиевский кавалер и дважды Герой Советского Союза, единственный военачальник, владеющий несколькими иностранными языками», — говорится в анонсе проекта.



В экспозицию войдут более 30 предметов из фондов Музея Победы, в том числе коллекция личных вещей Родиона Малиновского и его жены Раисы Яковлевны. Вещи были переданы музею в дар дочерью Малиновских Натальей. Зрители увидят в числе предметов маршальский китель и фуражку образца 1954 года, папаху, портфель, полевой бинокль, портсигар с художественной штамповкой, письменные принадлежности, пишущую машинку и многое другое.



Посетить выставку можно до 17 декабря.









Фото: пресс-служба Музея Победы