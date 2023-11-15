Отъезд из России ряда деятелей искусства не повлиял на посещаемость театров в России.
Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова в интервью
ТАСС.
По словам министра, заполняемость залов федеральных театров варьируется от 97 до 100%.
«Федеральные театры соревнуются по посещаемости — от 97 до 100 процентов. Люди любят эти пространства. И наивно, инфантильно полагать, что отъезд какого-то человека повлечет пустые места в зале. Эти театры, эти пространства, эти труппы любят не за одного конкретного артиста, режиссера, дирижера. Для многих любовь к театру — часть их личной истории и семейной традиции», — рассказала министр.
Ольга Любимова добавила, что кадровые изменения не могут повлиять на культуру в целом.
Глава Минкультуры станет модератором панельной дискуссии «Театр» на предстоящем IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России