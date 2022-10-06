Хорошее бесславное дело: как в брежневском СССР боролись с пьянством

Валерий БУРТ

Материал опубликован в майском номере журнала Никиты Михалкова «Свой».

В мае 1972 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». В этом документе говорилось о необходимости сокращения производства водки и вина «в целях снижения уровня потребления спиртных напитков в стране». Выпуск соков и лимонадов, а также минеральной воды, наоборот, требовалось существенно увеличить.

АТАКА НА «ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ»

Власти тогда решили проредить торговавшие спиртным магазины, полностью прекратить продажу алкоголя в столовых и буфетах, вблизи предприятий, строек, учебных заведений, детских учреждений, больниц, вокзалов. Намеревались усилить борьбу со спекуляцией зельем.

Уже вскоре открылись 110 новых вытрезвителей, а для того, чтобы подбирать пьяных в общественных местах, были организованы дополнительно около двух тысяч экипажей специальной медицинской службы. На улицах появилось больше, чем раньше, наблюдавших за порядком дружинников. На предприятиях создавались специальные комиссии по борьбе с пьянством.

Значительно расширялась сеть лечебно-трудовых профилакториев, распространялась практика лечения алкоголиков в наркологических отделениях, а также в специальных кабинетах на промышленных предприятиях.

Принимали меры и для улучшения досуга граждан: увеличивали число загородных баз отдыха, при этом нередко использовали помещения пионерлагерей (в свободное от обслуживания детей время); велось ускоренное строительство спортивных площадок, кортов, новых лодочных станций, лыжных баз, катков, пунктов проката спортивного инвентаря.

Вслед за упомянутым постановлением в июне 1972 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об ответственности руководителей производства за допуск к работе нетрезвых тружеников. «В некоторых коллективах, — писала «Правда», — водка стала своего рода регулятором деловых, служебных отношений между людьми, превратилась по существу в вид взятки».

«ЧАС ВОЛКА» ПРОБИЛ НА НАШИХ ЧАСАХ

В том же году пресса начала активно пропагандировать трезвый образ жизни. Мишенью для газетных и журнальных стрел-публикаций становились пьяницы, по вине которых срывались производственные планы, разрушались семьи, совершались различные преступления. К примеру, оренбургская газета «Южный Урал» рассказала об электромонтере Орского энергоучастка №10, получившем пять лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима:

«Однажды за появление на работе в нетрезвом виде Фролова осудили на заседании цехового комитета профсоюза и строго предупредили. Но вскоре после этого Фролов, будучи пьяным, избил жену, разбил стекла в окнах, набрасывался и на 15-летнюю дочь, вставшую на защиту матери. Фролова Ирина Васильевна, мать четверых детей, работница щебеночного завода, заявила суду: «Я устала от него. От него отказались все родственники».

А вот строки из письма в редакцию норильской «Заполярной правды»: «До каких пор моральные уроды будут отравлять жизнь окружающим? Необходимо принять к ним самые строгие меры. Невозможно понять, что заставляет человека пить, какое горе ломает так, что он превращается в животное. Нет! Горе, неудача не могут сломить сильного человека. Наоборот, только слабый человек может опуститься и искать спасения от бед в рюмке. А что толкает человека, которому уже под 50 лет, спаивать несовершеннолетних? Это уже не алкоголизм, а извращенность, которая может привести к трагедии. Это — преступление!».

Друзей «зеленого змия» резко критиковали всюду, в том числе на собрании автобазы Сочинского совета курортов. «Приходя домой под хмельком, они устраивают скандалы, драки, — сообщала сочинская «Черноморская здравница». — В хозяйстве были случаи, когда отдельные шоферы садились за руль в нетрезвом состоянии. «Мы не можем мириться с подобными позорными явлениями, — говорил коммунист Г.А. Богачев. — Надо поставить пьянству заслон, создать для пьяниц нетерпимые условия».

Слова этого безвестного в наши дни партийца могли бы стать девизом начавшейся полвека назад общенациональной борьбы за трезвость. Однако повсеместная агитация чаще всего сводилась к обсуждению и одобрению текста антиалкогольного постановления. Единственным реальным итогом кампании стала продажа напитков свыше 30° не с десяти часов пополуночи, как раньше, а с одиннадцати. Это время суток народ прозвал «часом волка»: в 11.00 кукольный зверь появлялся в окошке больших часов на фасаде московского Театра Образцова.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПРОФЕССОРА ХАНСЕНА

Будни советского вытрезвителя с тех пор надолго стали благодатнейшей темой для писателей-сатириков, фельетонистов, кинематографистов, иногда довольно сурово обличавших пьяниц, а чаще эдак по-свойски журивших несчастных выпивох: ну, дескать, с кем не бывает... Весьма правдоподобно, «со знанием дела» изображал алкоголиков Георгий Вицин, хотя в действительности являлся трезвенником. Талантливо играли пьяниц и другие известные актеры: Юрий Никулин, Евгений Евстигнеев, Евгений Леонов...

Герой последнего, Василий Игнатьевич Харитонов, в фильме «Осенний марафон» (1979) вместе с датским профессором Хансеном (роль исполнил немецкий журналист и кинорежиссер Норберт Кухинке) оказываются в вытрезвителе. Иностранец выходит оттуда с огромным багажом свежих впечатлений: «Как называется дом, где я спал? Трезвователь?.. Я узнал много новых слов... Я алкач?».

В литературе самым известным произведением на эту тему была пьеса Василия Шукшина «А поутру они проснулись». Ее действие начинается в кромешной тьме. Кто-то кричит, кто-то стонет, потом вспыхивает свет. «И видно стало, что это — вытрезвитель. И лежат в кроватках под простынями восемь голубчиков... Смотрят друг на друга — век не виделись. Открылась железная дверь, и в комнату вошел дежурный старшина».

Любителям Владимира Высоцкого наверняка памятны слова из его песни «Милицейский протокол»: «Приятно все же, что нас тут уважают. / Гляди — подвозят, гляди — сажают. / Разбудит утром не петух, прокукарекав, / Сержант поднимет как человеков».

Кстати, «трезвователи» в новейшие времена у нас неоднократно пытались возродить. В конце 2020-го соответствующий закон приняла Государственная дума. Однако реальных шагов в этом направлении пока не последовало.

ПАПА, НЕ ПЕЙ!

Тема пьянства в истории СССР была одной из главных на повестке дня не раз. После Октябрьской революции и Гражданской войны обстановка в обществе создалась поистине угрожающая: количество сильно выпивавших значительно превышало число тех, кто спиртное отвергал. «Традиционному» пороку уделяли внимание в своем творчестве многие наши прозаики и поэты. «Ах, сегодня так весело россам, / Самогонного спирта река. / Гармонист с провалившимся носом / Им про Волгу поет и про Чека», — вздыхал, постанывая, кумир миллионов Есенин.

Попытки изменить ситуацию предпринимались и тогда, и позднее. В ходе антиалкогольной кампании 1928 года «по требованию трудящихся» были закрыты многие пивные лавки и прочие злачные места. На демонстрациях дети несли транспаранты: «Мы требуем трезвости родителей!», «Вместо водки покупайте нам учебники и тетради!». Детвору посылали митинговать к проходным заводов и фабрик в дни зарплаты, наивно полагая, что родители могут враз отказаться от пагубной привычки.

В середине 1930-х питейных заведений в стране стало необычайно много. В прессе широко цитировалось заявление члена Политбюро ЦК ВКП(б) Анастаса Микояна, утверждавшего, что до революции «пили именно для того, чтобы напиться и забыть свою несчастную жизнь... Теперь веселее стало жить. От хорошей жизни пьяным не напьешься. Веселее стало жить, а значит, и выпить можно».

Тяжелая послевоенная ситуация со всеобщей трезвостью, надо признать, сочеталась плохо: выражение «залить горе» нашему многострадальному народу знакомо было слишком хорошо.

«Скоро пьянство приобрело такой размах, что в 1958 г. правительство СССР было вынуждено издать постановление об усилении борьбы с пьянством и наведении порядка в торговле спиртными напитками, — сообщает в своей книге «Веселие на Руси» Валерий Рыжов. — В это время были закрыты точки, торгующие алкоголем в розлив, и, по воспоминаниям «шестидесятников», многие почитатели Хемингуэя мечтали тогда о возможности подойти к стойке бара и заказать кальвадос или что-нибудь в этом роде. Мечтать им пришлось недолго: из-за потерь, понесенных бюджетом уже в 1963 г., торговлю спиртным в розлив возобновили в еще большем объеме».

Во время кампании 1958-го особое внимание правоохранителей уделялось производителям нелегального спиртного. Привлечь к уголовной ответственности могли не только за варку зелья, но и за наличие в доме змеевика от самогонного аппарата. Поэтому неудивительно, что варильщики действовали порой не в своих квартирах (могли пожаловаться соседи), а вдали от людных мест — как это происходит в комедии Леонида Гайдая «Самогонщики»: Трус, Балбес и Бывалый облюбовали для своих занятий лесную избушку.

Похожим образом поступали и реальные изготовители. Например, в июне 1958-го в окрестностях одного из российских сел был задержан комсомолец, варивший в лесу брагу, а помогал ему в этом деле некий член КПСС из колхоза «Путь к коммунизму».

Самогонщиков подвергали общественному порицанию, штрафовали (до 300 рублей). Обычно дело заканчивалось конфискацией аппарата и угрозами отправить нарушителей социалистической законности в места не столь отдаленные.

ЗАСТОЛЬЯ С ЧАЕМ И ЛИМОНАДОМ

О начале самой мощной в истории Союза антиалкогольной кампании возвестил 16 мая 1985 года Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством».

Цель долговременной акции, развернувшейся под девизом «Трезвость — норма жизни!», была довольно благородной — укрепление общественного порядка и трудовой дисциплины. Однако методы достижения оставляли, мягко говоря, желать лучшего. Закрыли или перепрофилировали большое количество спиртоводочных и винных заводов, на треть сократили площади ценных виноградников. Их вырубали в Крыму и Краснодарском крае беспощадно, как будто солнечная лоза была виновата во всех людских бедах.

Цены на спиртное скакнули вверх, резко ограничилась его продажа. Водку стали «выдавать» по талонам, сделав ее дефицитным товаром. В результате возникали гигантские очереди за спиртным, где происходили безобразные, подчас кровавые сцены с давкой и мордобоем. Между тем, чиновники с мест бодро рапортовали в Москву об успехах в борьбе с «зеленым змием».

Телевидение, радио, газеты и журналы пропагандировали безалкогольные свадьбы и праздничные застолья с чаем и лимонадом. Из художественных фильмов вырезались «пьяные» сцены.

Появилось огромное количество анекдотов, к примеру, такой: «Секретарь обкома, увидев возле винно-водочного магазина большую очередь, выходит из машины и громко спрашивает:

— Есть среди вас коммунисты?

— А как же?

— Гнать надо!!!

— Спасибо за совет! Только ведь сахара тоже нет!»

Со временем и эта антиалкогольная кампания стала выдыхаться. Созданное в 1985-м Всесоюзное общество трезвости в последний раз напомнило о своем существовании весной 1989-го, когда по квоте общественных организаций получило одно место на Съезде народных депутатов.

БЕССЛАВНЫЙ ФИНАЛ ХОРОШЕГО ДЕЛА

Члена Политбюро ЦК КПСС Егора Лигачева небезосновательно считали одним из самых горячих и решительных сторонников «сухого закона». С такой оценкой своей деятельности видный партфункционер соглашался, однако беспрецедентную акцию некогда задумал, по его словам, еще Юрий Андропов, правда, воплотить свои планы в жизнь не успел. Зато его наследники разгулялись так, что их проклинала чуть ли не вся страна.

Спустя много лет Егор Кузьмич то ли сетовал, то ли оправдывался: «Мы все, Горбачев, Лигачев, Рыжков, другие, хотели побыстрее избавить народ от векового недуга. Но мы заблуждались. Чтобы справиться с пьянством, нужны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики. Мы начали исправлять положение. И исправили бы».

И все-таки следует признать, что борьба с пьянством не была исключительно вредной либо вовсе бесполезной: в СССР в последние годы его существования выросли средняя продолжительность жизни и рождаемость, сократилась смертность. Что же касается главного инициатора кампании Михаила Горбачева, то в одном из интервью он откровенно признал: «Из-за допущенных ошибок хорошее и большое дело закончилось бесславно».