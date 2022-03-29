Иоахим Мюрат: сын трактирщика, маршал, король, кумир террористов и подпольщиков

Алексей ФИЛИППОВ

Мюрата схватили и расстреляли, но его воззвание продолжало жить, вдохновляя тех, кто боролся за объединение Италии.

Смутные времена, революции, перевороты и всевозможные исторические катаклизмы плохи для обывателей, и бесценны для энергичных и одаренных карьеристов. Так было, есть и будет, но самый впечатляющий пример дала французская революция 1789-1899 годов и ранняя эпоха Наполеона Бонапарта.

При поздней империи режим закостенел, наступило время иерархий. Солдат больше не мог быстро стать офицером в высоких чинах, одаренному офицеру не достался бы маршальский жезл. А Иоахим Мюрат, родившийся 255 лет назад, в конце марта 1767 года, во время революции за восемь лет из лейтенанта стал дивизионным генералом. Еще через пять лет он получил звание Маршала Империи. Прошло четыре года, и Мюрат стал королем.

При Наполеоне военные оказались французской элитой, богатство маршалов было куда значительнее, чем у банкиров и промышленников. Платить за это приходилось кровью.

Коллега Мюрата, маршал Ожеро, когда гость, его старый приятель, позавидовал богатству хозяина, предложил тому свой дворец со всем, что в нем было, но при одном условии:

«Сейчас мы выйдем в сад, и я пятнадцать раз выстрелю в тебя из ружья».

Мюрат рубился в первых рядах и в молодости, и став маршалом, но для того, чтобы его способности были оценены так высоко, требовались соответствующие условия. При Старом Режиме, дореволюционном общественном строе, они отсутствовали напрочь.

Когда-то во Франции широко практиковалось аноблирование отличившихся на войне простолюдинов, приобретение ими офицерских чинов и дворянства, но на закате монархии Бурбонов это свелось к нулю. При Людовике XYI офицером мог стать только дворянин. Это, помимо хронических задержек солдатского жалованья и широкого распространения идей Просвещения, стало одной из причин того, почему и армия, и даже гвардия, в огромном большинстве поддержали революцию.

Мюрат был одиннадцатым ребенком в семье трактирщика. Он должен был получить религиозное образование, но, по одной из версий, соблазнил местную девушку, по другой подрался на дуэли, а по третьей, наиболее правдоподобной, просто сцепился с другим учеником, — и был изгнан из семинарии Святого Лазаря.

Он завербовался в конные егеря, но не поладил с дисциплиной, и через два года вернулся в родные края. Перед нами бестолковый, ни к чему не пригодный малый, все достоинства которого рост, сила, безудержная фанаберия и такая же храбрость — качества, плохо применимые в мирной жизни.

Все изменилось, когда началась революция.

Иоахим Мюрат был не только влюбленным в хорошую драку фанфароном, но, как вскоре выяснилось, прирожденным, прекрасно ориентирующимся на поле боя военным. А еще краснобаем, и интриганом, ловко жонглирующим революционной фразеологией, отлично ориентирующимся во внутрицеховых армейских интригах. До конца 1794 года его карьера шла в гору.

В конце 1794-го капитана Мюрата сняли с командования эскадроном, и он на несколько месяцев завис в Париже, без денег и перспектив. В столице ждал своего часа и отстраненный от командования бригадный генерал Наполеон Буонапарте, к этому времени успевший посидеть в тюрьме. Наполеон тоже добивался нового назначения, а пока что играл в шахматы в кафе и пытался заниматься спекуляциями недвижимостью.

Впереди был их стремительный взлет, до поры до времени они шли рука об руку, хотя большой симпатии друг к другу не испытывали. Книжник и интеллектуал Наполеон слишком сильно отличался от рубаки Мюрата.

Наверх их подняла одна и та же волна. К этому времени Франция устала от революции, но еще не созрела для Реставрации. Прежде всего, ей сопротивлялась остававшаяся республиканской армия.

В Париже были разоружены якобинские секции. Замаравшие себя массовыми казнями и наиболее бросавшимися в глаза злоупотреблениями деятели террора пошли на эшафот. Победила — и попыталась сделать свою победу вечной —парламентская олигархия Национального Конвента. Ей противостояли те, кто стосковался по стабильности, и хотел вернуть короля.

Восстание правых, буржуазных парижских секций во время подвернувшийся командующему вооруженного силами Парижа Баррасу Наполеон подавил артиллерией. Пушки ему доставил кавалерийский эскадрон, которым командовал Мюрат. Обоим выпал шанс, и тот, и другой им воспользовались — впереди было назначение Наполеона командующим Итальянской армией, его триумфы и блестящие успехи Мюрата.

Он стал самым известным, самым блестящим кавалерийским командиром в истории. Женился на сестре Наполеона, получил корону Неаполя — а затем не слишком удачно предал своего патрона. Маршалы не собирались погибать вместе с Наполеоном: перед его первым отречением, 6 апреля 1814 года, все они ему изменили. А Мюрат сделал это еще раньше, после проигранной битве при Лейпциге. Он уехал в свое королевство, договорился с союзниками, и некоторое время воевал против Наполеона в Италии. А одновременно вел с ним переговоры —император просил информацию о том, что делали его противники.

Мюрат хотел сохранить корону, но после победы над Наполеоном королевство у него собирались отобрать. Когда Наполеон бежал с Эльбы и вновь захватил власть, он выступил на его стороне, и начал войну с австрийцами.

Среди наполеоновских маршалов были и правые, и левые. У ставшего королем Швеции Бернадотта на груди была татуировка «Смерть тиранам!» — но он удачно применился к своей новой роли. Его династия царствует в Швеции до сих пор. Сохранивший кое-какие республиканские идеалы Мюрат был не так ловок. Ему меньше везло, да и положение у него было куда более сложным.

Он лавировал и обманывал, после того, как был разбит, бежал во Францию, однако император не принял его, и не взял в армию. После поражения Наполеона австрийцы предлагали Мюрату графский титул и земли в Богемии, но он, с горсткой сторонников, отправился в Неаполитанское королевство. Мюрат собирался призвать итальянцев к всеобщему восстанию, и вез с собой прокламации:

«Итальянцы! Пришел час, когда великие предначертания судьбы должны стать явью. Наконец Провидение призывает вас к свободе. От Альп до Сицилийского пролива разносится единый крик: "Италия должна быть независимой"!

По какому праву иностранцы смеют похищать эту независимость, первородное право и благо всякого народа?...

Итальянцы, объединяйтесь, и пусть избранное вами правительство и конституция, достойная этого века, охранят ваши свободы и достояние. Пусть же ваша смелость станет залогом вашей независимости. Я зову всех храбрецов прийти и сражаться рядом со мной. Я призываю всех, кого волнуют интересы их родины, подготовить конституцию и законы, которым впредь обязана следовать счастливая и независимая Италия».

Его схватили и расстреляли, перед смертью он попросил жандармов пожалеть лицо и целиться в сердце. А прокламация продолжала жить, вдохновляя тех, кто боролся за объединение разделенной на мелкие государства, подчиненной Австрийской империи Италии.

Перед смертью Мюрат снова стал борцом с тиранией – хотя правителем объединенной Италии он конечно же, видел себя. На слова его (хоть и не им написанной) прокламации писали песни. Мюрат превратился в кумира подпольщиков, террористов, повстанцев, всех, кто видел Италию свободной и единой.

Отправляясь навстречу своему последнему приключению он, конечно же, ничего подобного не представлял.

На фотографиях: Франсуа Жерар. Парадный портрет короля Иоахима.Антуан Гро; Схватка Мюрата с турками в битве при Абукире. 1806.