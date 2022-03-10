Спасибо партии родной: 55 лет назад советские люди стали отдыхать два дня в неделю

Алексей ФИЛИППОВ

От античного рабства до прекариата — как мы вернули свободу и потеряли оплачиваемые больничные и отпуска

В 1967 году, 55 лет назад, вышло постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС« О переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями». Оно было опубликовано 5 марта, новая жизнь началась с 11 марта. До этого по субботам работали до двух часов дня. С тех пор мы так и живем, и не задумываемся над тем, что когда-то люди работали по десять, четырнадцать, а то и восемнадцать часов, и никаких выходных у них зачастую не было.

Во-первых, речь идет о занятных на самых тяжелых работах рабах, которые, собственно, и за людей то не считались. Как писал древнеримский ученый-энциклопедист Марк Теренций Варрон, «теперь я буду говорить, какими орудиями труда обрабатываются поля. Эти орудия бывают трёх видов: говорящие — рабы, мычащие — быки, немые — повозки, лопаты, плуги». В античности труд был проклятьем, а праздность уделом свободного, благородного человека. Тот мог посвятить свой досуг самосовершенствованию, развивая тело и ум, служа обществу. Отголоски этого слышны в Библии: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Античность считала благом досуг, в христианской этике безусловным благом признается работа. Но крестьянский труд не был беспросветно тяжел, примером может стать Россия во времена крепостного права.

Благодаря воскресеньям и великим церковным праздникам, тезоименинствам и дням восшествия на престол царственных особ, в Российской империи у крестьянина было девяносто пять выходных дней в год. В 1797 году вышел Манифест императора Павла I о трёхдневной барщине. Помещикам было запрещено принуждать крестьян к работам по праздникам, барщина не должна была превышать трех дней в неделю, за соблюдением указа следили власти.

Жизнь крестьянина текла в соответствии с природными ритмами. Летом он трудился от рассвета и до темна, зимой работы было гораздо меньше. Праздник в русской крестьянской культуре занимал особое место: тот, кто работал в праздничный день, стал бы изгоем, это было немыслимо. А вот существование фабричного рабочего было неимоверно тяжелым. Деревня выбрасывала в город разорившихся крестьян, на фабрики шли не выдержавшие конкуренции с ними мелкие ремесленники. В 1741 году был подписан указ, ограничивавший рабочий день на фабриках пятнадцатью часами. До этого он был длиннее.

Был ужасен женский и детский фабричный труд — им платили гораздо меньше, чем взрослым мужчинам. К середине девятнадцатого века почти половина рабочих на английских фабриках была моложе восемнадцати лет. Иногда дети начинали работать с шести-семи лет, им запрещали смотреть в окна и играть во время обеденных перерывов. Выходным было воскресенье, а иногда, по идущей еще от Средневековья традиции, и так называемый «святой понедельник». Прислуга трудилась полный день и не имела никаких выходных.

Постепенно, под давлением снизу, положение рабочих улучшалось. Вошел в обиход восьмичасовой рабочий день. В 1810 году английский фабрикант и социалист-утопист Роберт Оуэн сформулировал правило: «восемь часов — труд, восемь часов — отдых, восемь часов — сон». Так началась борьба за сорока восьмичасовую рабочую неделю.

В наше время Австралия пользуется славой самой расслабленной, а, возможно, и наиболее благополучной страны на свете. Считается, что австралийцы мало работают, много зарабатывают и ни о чем не заботятся. У этого давние корни: закон о восьмичасовом рабочем дне и сорокавосьмичасовой рабочей неделе для взрослых мужчин был принят в Австралии еще в 1856-м. Это стало огромным достижением: в США, Великобритании, Франции и Германии даже в 1900 году в среднем работали десять часов в день. А в Российской империи одиннадцать с половиной часов.

Подарок, который партия, правительство и ВЦСПС преподнесли трудящимся пятьдесят пять лет назад, был не эксклюзивен. Во Франции нерабочие суббота и воскресенье появились еще в 1936-м, Соединенные Штаты ввели их на два года позже. СССР здесь запоздал, но он был бедной страной: пенсии, на которые можно было прожить, появились только при Хрущеве. А не процарствовавший и года Брежнев в 1967-м подарил трудящимся второй выходной.

Советский Союз становился социальным государством, наступало время «москвичей» и «жигулей», кооперативных квартир, дубленок и домиков в садовых товариществах. Это было великим делом: побеждали досуг и приватность, частная жизнь, возможность заняться самим собой. С тех пор они наступают по всем фронтам.

Сегодня в Бельгии, Норвегии, Великобритании, Франции, Австрии и Швеции рабочая неделя составляет от тридцати пяти до тридцати часов. Отпуск датчан и норвежцев длится тридцать пять дней. Вовсю обсуждается введение четырехдневной рабочей недели. Постоянное место работы, если не фабрика, то офис, понемногу уходят в прошлое, люди работают из дома.

Новым социальным классом стал прекариат, те, кто формально нетрудоустроен и лишен социальных гарантий, занят на временной работе. В некоторых странах его численность достигает тридцати-сорока процентов всех трудоспособных людей. Такую форму занятости называют особо изощренной формой социальной эксплуатации, но у этого, возможно, есть и оборотная сторона

Знаменитый французский историк школы Анналов Фернан Бродель писал, что для человека было тяжким испытанием "жить в городе…, работать в огромных помещениях, терпеть малоприятный надзор мастеров, повиноваться, не быть более свободным в своих передвижениях, принять твердо установленные часы работы». Фрилансеры в своих передвижениях свободны, твердо установленных часов работы у них нет. А за социальные гарантии они, возможно, еще поборются – если поймут, что для этого надо делать.

Прекариату может потерять причитающиеся ему по договорам деньги, приобретет же он если не весь мир, то оплачиваемые больничные и отпуска.

Фотография: Валентин Соболев / ТАСС.