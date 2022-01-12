Жозеф Жоффр: человек, который создал сегодняшний мир, не собираясь этого делать

Алексей ФИЛИППОВ

Что бы случилось, выиграй Германия Первую мировую в 1914 году, как только та началась?

Жозеф Жак Сезер Жоффр перед началом Первой мировой войны был начальником французского Генштаба. Когда началась великая война, стал главнокомандующим. Он родился 170 лет назад, 12 января 1852 года, какой смысл нам вспоминать о нем в 2021 году? Генерал, а впоследствии маршал Жоффр принадлежит чужой истории — и мир, казалось бы, его праху… Но Жоффр был олицетворением непробиваемого, твердокаменного, не принимающего в расчет обстоятельств упрямства. Оно существовало вне реальности. Благодаря этому мы, возможно, и живем в нашем сегодняшнем мире.

Что бы случилось, выиграй Германия Первую мировую в 1914 году, как только та началась? Германская империя превратилась бы во всемирного гегемона. Российская империя, скорее всего, сохранилась бы — но в сильно урезанном виде. Последствия проигранной войны стали бы не такими тяжелыми, как в случае Брестского мира, но с принадлежавшей России частью Польши совершенно точно пришлось бы распроститься.

Россия оказалась бы под плотной германской опекой — но не было бы ни Февральской, ни Октябрьской революции, кайзер не допустил бы опасных для его собственной власти беспорядков. Не было бы германской идеи реванша, полностью овладевшей нацией, а значит, не было бы и Гитлера. Возможно, свой фюрер появился бы по другую строну бывшей линии фронта — в разгромленных и поверженных Франции или Англии…

Но все сложилось так, как сложилось, и этому мы в очень большой степени обязаны упрямству Жозефа Жоффра.

Все началось с французской полководческой «новой школы», утверждавшей примат воли и порыва, превосходство наступления. На беду Франции и французской армии, эти идеи усвоил и Жоффр, ставший главой Генштаба. Выдающимся военным интеллектуалом он не был, и во главе Генерального штаба ему было не место — возможно, назначение оказалось политическим. Сын мелкого предпринимателя, Жоффр и сам был стопроцентным буржуа: и внешне, и по своей внутренней сути. Франция была глубоко расколотой страной, революция в ней оказалась долгой: начавшись в 1789-м, она закончилась лишь в ХХ веке, после Второй мировой, когда политическая система страны окончательно устоялась. Весь ХIX век французская история была летописью революций и переворотов, республиканцам противостояли и чрезвычайно влиятельные в провинции роялисты, и бонапартисты. Армия считалась традиционной вотчиной дворянства, но в ней было много офицеров, выслужившихся из рядовых, — она тоже была неоднородна. А буржуа Жоффр, не блестящий кавалерист, а тянувший служебную лямку в колониях инженер и безупречный патриот, был надежным республиканцем. Такова, судя по всему, логика его назначения на высший военный пост. Первую мировую он едва не проиграл, как только она началась.

Жоффр нанес лобовой удар в отторгнутых у Франции в 1914 году Эльзасе и Лотарингии – войска бодро пошли вперед, а потом попали в ловушку. Немецкий Генеральный штаб был совершенной организацией, немецкая армия той поры не знала себе равных: страшный германский косой удар через территорию нейтральной Бельгии рассекал французскую оборону, наступавшая армия попадала в окружение, немцы шли на Париж.

Германский Генштаб собирался разобраться с самым сильным противником, а затем перебросить войска на Восток, покончить с Россией и победоносно завершить войну. В августе 1914 у немцев все получалось, и тут возникает вопрос: не был ли Жоффр не только упрям, но и туп?

Человек с тонкой душевной организацией пережил бы внутренний надлом, и проиграл. Все рушилось – но Жозеф Жак Сезер Жоффр был уверен, что он побеждает. Он был бодр и деятелен, он снимал с должностей растерявшихся и давших слабину генералов, карая и правых и виноватых. Союзники-англичане колебались, их командующий был готов эвакуировать экспедиционный корпус в Великобританию. Правительство покинуло Париж, в городе началась безумная лихорадка эвакуации. Французские солдаты сражались – и брели назад, падая от усталости…

А Жоффр считал, что он победит.

Впереди было «Чудо на Марне», сражение, выигранное из-за просчетов германского командования, растянутости немецких коммуникаций – а еще потому, что немцы тоже падали от усталости, и за их спинами не было Берлина, и им было куда отступать. Так Жоффр превратился в национального героя. А потом он перестал быть главнокомандующим. Полководцем этот упрямец был посредственным, и ему не простили того, что наступления, которые он проводил, оборачивались гекатомбами трупов.

Все это, в конечном счете, сводится к вечному противостоянию ума и воли. Прекрасно, когда они соединены, но это случается нечасто. Случай Жоффра доказывает, что избыток воли при явном недостатке ума может оказаться спасительным. Если бы не это качество французского генерала, рухнувший после долгой бойни Первой мировой войны старый мир, пожалуй, просуществовал бы еще довольно долго.

Закончись Первая мировая, как это и предполагали военные теоретики, за несколько месяцев, уцелели бы все четыре великие империи, и германская, и австро-венгерская, и русская, и турецкая. Возможно, не было бы нашей реальности, с воплотившимися в жизнь идеалами личной свободы и гипер-потребления – но не было бы и концлагерей…

Однако мы живем в сегодняшнем мире -- и это сделал бесконечно упрямый, настырный и не слишком умный человек, оказавшийся на своем месте.